Salud

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

El cocinero británico informó que tenía un carcinoma de células basales. De qué se trata este cuadro

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
El chef británico atravesó una
El chef británico atravesó una cirugía facial para tratar una lesión provocada por carcinoma de células basales (Facebook)

El chef británico Gordon Ramsay informó recientemente que se sometió a un procedimiento médico para extraer un carcinoma de células basales.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se trata del tipo de cáncer de piel más común en personas mayores de 50 años.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde Ramsay, de 58 años, publicó imágenes luego de someterse a una cirugía para extirpar una lesión detectada en su mandíbula.

Las fotos, que muestran puntos y vendaje desde la oreja hasta el cuello, acompañan un mensaje directo a sus seguidores: “Estoy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida y efectiva labor para remover este carcinoma de células basales, ¡gracias! Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”.

El chef, que construyó parte de su fama gracias a su personalidad frontal dentro y fuera de la cocina, sumó humor al relato del episodio al escribir: “Prometo que no es un lifting. Tendría que pedir un reembolso”.

Imágenes publicadas exhiben puntos y
Imágenes publicadas exhiben puntos y vendaje a lo largo del rostro, tras la intervención quirúrgica Crédito: gordongram vía Instragram

La rapidez con que el equipo médico diagnosticó y trató la lesión marca una diferencia clave en el pronóstico de este tipo de cáncer de piel. Ramsay recurrió a la transparencia al mostrar el proceso de recuperación frente a su audiencia global, señalando la importancia del autocuidado y las medidas de prevención frente a la exposición solar.

Carcinoma de células basales: el cáncer de piel más frecuente

El carcinoma de células basales constituye el tipo de cáncer cutáneo más diagnosticado en humanos. Especialistas de la Academia Española de Dermatología y Venereología describen: “El carcinoma basocelular, también conocido como carcinoma de células basales, constituye el 80-90% de todos los cánceres cutáneos y es el tumor más frecuente en humanos”.

La recomendación de los especialistas
La recomendación de los especialistas destaca el uso regular de fotoprotectores para todas las edades y tonos de piel Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

La Mayo Clinic detalla: “El carcinoma basocelular comienza en las células basales, un tipo de células que se encuentran en la piel y que producen las células cutáneas nuevas a medida que las viejas mueren. El carcinoma basocelular suele aparecer en la forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas. El carcinoma basocelular ocurre con mayor frecuencia en zonas de la piel que están expuestas al sol, como la cabeza y el cuello”.

La exposición crónica a la radiación ultravioleta, producto de la luz solar o dispositivos de bronceado artificial, figura como el principal factor que desencadena mutaciones en el ADN de las células basales. Así lo explica la Mayo Clinic: “Se piensa que la mayoría de los carcinomas basocelulares se deben a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar. Evitar la exposición al sol y usar protector solar pueden ser modos de protegerte contra el carcinoma basocelular”.

Síntomas y presentación de la enfermedad

Los especialistas describen diversas manifestaciones clínicas. La MSD Manuals precisa: “Lo más frecuente es que el carcinoma comience como una pápula brillante, que se agranda lentamente y luego de algunos meses o incluso años, muestra un borde perlado y brillante con vasos ingurgitados (telangiectasias) en la superficie y una úlcera central”.

Cáncer de piel carcinoma de
Cáncer de piel carcinoma de células basales (Dra. Lorea Bagazgoitia)

Además, agregan: “Puede haber formación de costras o sangrado recurrentes. Los carcinomas pueden alternar con formación de costras y períodos de curación, que disminuye injustificadamente la preocupación de los pacientes y los médicos sobre la importancia de la lesión”.

Desde AEDV puntualizan: “Las lesiones que pueden aparecer varían desde un nódulo de color rosado o perlado (carcinoma basocelular nodular), placa rojiza o marronácea (superficial), cicatriz blanquecina de bordes mal delimitados (carcinoma basocelular esclerodermiforme)”.

Diagnóstico y tratamiento

La detección precoz resulta central para asegurar altos índices de curación. El examen físico y, en algunos casos, la biopsia, se consideran pasos fundamentales para identificar la enfermedad. La MSD Manuals enumera: “El diagnóstico del carcinoma basocelular se basa en biopsia y examen histológico”.

El abordaje depende de la extensión y del tipo de tumor. Así lo indica la MSD Manuals: “El tratamiento del carcinoma basocelular debe estar a cargo de un especialista. El aspecto clínico, el tamaño, la localización y el subtipo histológico determinan el tratamiento de elección, ya sea curetaje y electrodesecación, resección quirúrgica, criocirugía, quimioterapia tópica (imiquimod o 5-fluorouracilo) y terapia fotodinámica, o, en ocasiones, radioterapia”.

El cocinero mostró el proceso
El cocinero mostró el proceso de recuperación en sus redes sociales y destacó la importancia del uso de protección solar (Photo by Jason Mendez/WireImage)

La AEDV añade: “El tratamiento de primera elección es la cirugía. Si esta no puede realizarse por algún motivo hay otras opciones como la radioterapia, el imiquimod, o en casos seleccionados interleucina o interferón”. La importancia del seguimiento posterior queda clara: “En el futuro tienen más posibilidades de tener un segundo carcinoma basocelular u otros tumores cutáneos”.

Este tipo de cáncer de piel rara vez provoca metástasis, pero puede causar daños locales severos si no recibe tratamiento, especialmente en zonas próximas a estructuras anatómicas complejas.

Prevención: el rol central de la fotoprotección

El mensaje público de Ramsay coincide con la evidencia científica que subraya el valor de la protección solar. “Evitar la exposición al sol y usar protector solar pueden ser modos de protegerte contra el carcinoma basocelular”, explica la Mayo Clinic.

El organismo también recomienda: “Usa ropa de protección. Cubre la piel con prendas oscuras y de tejido ajustado que protejan los brazos y las piernas y un sombrero de ala ancha”. La MSD Manuals refuerza: “Uso de pantalla solar: al menos factor de protección solar (FPS) 30 con protección UVA/UVB de amplio espectro, usado según las instrucciones (es decir, reaplicar cada 2 horas y luego del baño o de sudar en forma profusa); no debe utilizarse para prolongar la exposición al sol”.

Temas Relacionados

Gordon RamsayCáncer de pielcarcinoma de células basalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Estudio revela que gran parte de la información sobre salud mental publicada en Tik Tok es errónea

El funcionamiento del algoritmo prioriza la retención y la viralidad, dificultando el acceso a datos precisos para quienes buscan ayuda

Estudio revela que gran parte

Qué significa el “hormigueo” en el cuero cabelludo y cuándo es una señal de alarma

Factores dermatológicos, trastornos del sistema nervioso y deficiencias nutricionales generan sensaciones en la cabeza. Detectar estas manifestaciones y actuar a tiempo permite evitar complicaciones mayores, según Verywell Health

Qué significa el “hormigueo” en

Freddie for a Day: cómo es el evento que promueve el diagnóstico temprano del VIH en Argentina

La iniciativa solidaria organizada por Fundación Huésped y Artlab busca concientizar sobre la importancia de detectar el virus a tiempo, facilitando el acceso a pruebas gratuitas

Freddie for a Day: cómo

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

La enfermedad, que afecta a animales y humanos, sigue en ascenso en el centro y noreste del país, según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional

Advierten por la suba de

Los hisopos de algodón pueden dañar los oídos: cómo limpiarlos sin afectar el canal auditivo y el tímpano

Si bien es un órgano autolimpiante, cuando es necesario eliminar cerumen, las prácticas comunes pueden causar lesiones, infecciones y pérdida de audición si se realizan de forma inadecuada. Otorrinolaringólogos explicaron cómo hacerlo

Los hisopos de algodón pueden
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un buzo argentino se accidentó

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

El 81% de los argentinos cree que los políticos están hablando poco de educación, según una encuesta

Preocupación por la tensión cambiaria: tras las elecciones, los empresarios creen que el modelo económico debe recalibrarse

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”