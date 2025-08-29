Salud

¿Saltarse el desayuno? Cuidado con los huesos rotos, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 29 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Se dice que el desayuno es la comida más importante del día, y un estudio reciente afirma que eso es absolutamente cierto en lo que respecta a la salud ósea.

Las personas que se saltan el desayuno tienen un riesgo más alto de fracturas de huesos por osteoporosis, reportaron los investigadores en la edición del 28 de agosto de la revista Journal of the Endocrine Society.

"Encontramos que saltarse el desayuno y cenar tarde se asoció con un mayor riesgo de osteoporosis", dijo el investigador principal, el Dr. Hiroki Nakajima, de la Universidad Médica de Nara, en Japón.

"Además, se encontró que estos hábitos alimentarios malsanos se vinculan con la acumulación de otros factores de riesgo del estilo de vida, como la inactividad física, el tabaquismo y la falta de sueño", añadió Nakajima en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores analizaron las afirmaciones de salud y los datos de chequeos de más de 927,000 personas en Japón a partir de los 20 años de edad.

El equipo buscó asociaciones entre el estilo de vida y el riesgo de las personas de una fractura de cadera, brazo o pierna debido a la osteoporosis.

Los resultados mostraron que saltarse el desayuno aumentó el riesgo de una persona de fracturarse un hueso por osteoporosis en un 18%, fumar en un 11% y cenar tarde en un 8%.

Si una persona se saltaba el desayuno y cenaba tarde, su riesgo de osteoporosis y fractura ósea aumentaba al 23 por ciento, encontraron los investigadores.

Otros hábitos malsanos que aumentaron el riesgo de fracturas de huesos incluyeron el consumo diario de alcohol, la falta de ejercicio y el mal sueño, dijeron los investigadores.

"Estos resultados sugieren que la prevención de la osteoporosis y las fracturas requiere no solo unos hábitos alimentarios saludables, sino también un esfuerzo más amplio por mejorar las conductas generales del estilo de vida", dijo Nakajima.

Las personas que se saltaban el desayuno tendían a tener una ingesta más baja de vitamina D y calcio, lo que indica que las deficiencias nutricionales podrían estar contribuyendo a su riesgo de osteoporosis, escribieron los investigadores.

"Estos resultados indicaron que la osteoporosis es una enfermedad relacionada con el estilo de vida", concluyeron los investigadores. "Se necesitan investigaciones futuras para investigar la relación entre las cenas nocturnas y el metabolismo óseo, así como estudios de intervención que se centren en la orientación sobre saltarse el desayuno y cenar tarde".

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ofrece más información sobre la osteoporosis.

FUENTES: Sociedad de Endocrinología, comunicado de prensa, 28 de agosto de 2025; Revista de la Sociedad Endocrina, 28 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Daysaltarseeldesayunocuidadoconloshuesosrotossegununestudio

Últimas Noticias

La dieta basada en plantas protege contra múltiples enfermedades crónicas

Healthday Spanish

La dieta basada en plantas

Los analgésicos comunes podrían estar contribuyendo a la resistencia a los antibióticos

Healthday Spanish

Los analgésicos comunes podrían estar

Dormir bien y comer bien se relacionan con un mejor bienestar mental entre los adultos jóvenes

Healthday Spanish

Dormir bien y comer bien

La vacuna contra el herpes zóster podría proteger contra un ataque cardiaco y un accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

La vacuna contra el herpes

De resiliencia a madurez emocional, los 7 rasgos que impulsan la fortaleza mental y favorecen el bienestar

Investigaciones recientes en psicología y neurociencias confirmaron las cualidades que permiten procesar experiencias adversas y aprender sobre ellas. Cómo ponerlas en práctica, según expertos

De resiliencia a madurez emocional,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Quienes serán las protagonistas de

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales