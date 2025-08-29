Salud

Los alimentos grasos podrían contribuir al asma infantil

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

JUEVES, 28 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los alimentos grasos podrían contribuir al asma en los niños, señala un estudio reciente.

Las grasas que se encuentran en ciertos alimentos se vinculan con el asma neutrofílica, un tipo de asma no alérgica desencadenada por proteínas microbianas y bacterianas, informaron los investigadores en la edición del 27 de agosto de la revista Science Translational Medicine.

Específicamente, un tipo de ácido graso saturado llamado ácido esteárico, que a menudo se encuentra en la grasa animal y los alimentos procesados, parece iniciar una reacción en cadena que puede conducir al asma neutrofílica, dijeron los investigadores.

"Antes de este estudio, muchos sospechaban que la obesidad infantil provocaba esta forma de asma", señaló el investigador principal, el Dr. David Hill, médico asistente de alergias e inmunología del Hospital Pediátrico de Filadelfia.

"Sin embargo, estábamos observando asma neutrofílica en niños que no eran obesos, por lo que sospechamos que podría haber otro mecanismo", dijo Hill en un comunicado de prensa. "Lo que encontramos tanto en el trabajo preclínico como en los estudios en niños fue que las dietas que contienen ciertos ácidos grasos saturados de cadena larga pueden causar asma neutrofílica independientemente de la obesidad".

El asma neutrofílica es más difícil de tratar que el asma alérgica, dijeron los investigadores en las notas de respaldo, y es más probable que provoque síntomas lo suficientemente graves como para llevar a los pacientes a un hospital.

El trabajo con ratones de laboratorio reveló que el ácido esteárico puede causar una acumulación de macrófagos pulmonares, un tipo de glóbulo blanco que coordina la función inmune durante la inflamación, informan los investigadores.

Por otro lado, un ácido graso insaturado llamado ácido oleico pareció suprimir la inflamación, según muestran los resultados.

El equipo también encontró que ciertos medicamentos que bloquean las proteínas inflamatorias protegían contra la inflamación pulmonar impulsada por el ácido esteárico.

Estos hallazgos se confirmaron en un grupo de niños con obesidad y asma, dijeron los investigadores.

"El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en los niños, y quizá se necesiten tratamientos diferentes según el subtipo de asma", señaló la investigadora, la Dra. Lisa Young, jefa de medicina pulmonar y del sueño del Hospital Pediátrico de Filadelfia.

"Aunque hay muchos factores de riesgo y desencadenantes asociados con el asma, este estudio proporciona evidencias sobre cómo los componentes dietéticos específicos se vinculan con una forma de asma particularmente difícil de tratar", dijo en un comunicado de prensa. "Estos hallazgos son alentadores porque proporcionan nuevas estrategias de tratamiento y sugieren que las modificaciones dietéticas dirigidas pueden ayudar a prevenir este tipo de asma".

La Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association) ofrece más información sobre los tipos de asma.

FUENTE: Hospital Infantil de Filadelfia, comunicado de prensa, 27 de agosto de 2025

