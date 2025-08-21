Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, asume como interventor de la ANDIS

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la designación de Alejandro Alberto Vilches como su nuevo interventor. El mensaje oficial subrayó que su primera tarea será una auditoría exhaustiva del área, con el objetivo de depurar el sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponden.

El nuevo interventor, actual secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, se hará cargo del organismo de discapacidad luego de que anoche el gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, después de la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas a la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”, expresó Adorni al anunciar el nombramiento de Vilches como interventor.

La decisión de intervenir la ANDIS se produce en un contexto de reformas en la gestión de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, tiene a su cargo la elaboración y ejecución de planes nacionales de inclusión, la administración de pensiones por invalidez y la coordinación de acciones intersectoriales para promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Vilches posee una trayectoria amplia en la gestión sanitaria y en la supervisión de procesos dentro del sector público y el sistema solidario de seguridad social. Es médico egresado de la Universidad del Salvador y con estudios de especialización en la gestión de sistemas de salud pública y privada.

Vilches tuvo protagonismo durante la repetición del examen de residencias médicas, tras las denuncias de irregularidades

Recientemente, le tocó elevar su perfil público al adoptar un papel central en la supervisión del examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Tras denunciar irregularidades en las calificaciones —con un aumento estadísticamente anómalo de puntajes altos—, el Ministerio de Salud decidió convocar a un nuevo examen para más de 200 aspirantes que habían obtenido 86 o más respuestas correctas. Vilches lideró la organización de esta instancia extraordinaria, que se realizó bajo medidas de control mejoradas respecto del examen inicial, con auditorías reforzadas y la presencia de veedores y personal de seguridad.

En ese momento, Vilches se encargó de explicar que el examen se diseñó para ser anónimo y uniforme para todos los postulantes, y defendió la validez del proceso. Además, había anticipado que el Ministerio analizaría cambios en el modelo de evaluación para que cada provincia pueda definir el perfil profesional requerido

Se desempeña actualmente como Secretario de Gestión Sanitaria y su experiencia abarca cargos como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente de administración de prestadores en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y jefe de áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.

Además, ha sido director general de evaluación de calidad de los servicios de salud en la Ciudad de Buenos Aires y asesor en comisiones de salud tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito del sistema solidario, ha ocupado posiciones de dirección médica en diversas obras sociales, entre ellas la de Ceramistas, la del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la del Personal de la Industria del Cuero. También ha sido asesor médico a cargo de la gerencia de prestaciones médicas en la intervención federal a la obra social del personal de las comunicaciones.

El vocero presidencial hizo el anuncio de la intervención y el nombramiento de Vilches

En el plano académico, Vilches ha desarrollado una actividad docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica y fue profesor en la maestría de gestión de salud y docente regular de la carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios.

La llegada a Vilches a la ANDIS coincide con las protestas de las familias con hijos discapacitados en reclamo del ajuste presupuestario y los recortes que afectan al sector de discapacidad. Exigen principalmente la declaración de emergencia nacional en discapacidad, la actualización de las asignaciones y montos de prestaciones, y denuncian retrasos en pagos, falta de autorizaciones para tratamientos y ausencia de incrementos en los aranceles de servicios desde diciembre de 2024, lo que ha dejado a trabajadores y familias en una dificil situación.

Se realizaron vigilias frente al Congreso para pedir que se rechace el veto presidencial de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión especial. Este rechazo implica que la ley, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027 para atender la crítica situación del sector y pasó al Senado para su definición.