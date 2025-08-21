Salud

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

Es actualmente secretario de Gestión Sanitaria, cuenta con una extensa carrera en el área de la salud tanto pública como privada y también en la docencia universitaria

Myrna Leal

Por Myrna Leal

Guardar
Vilches, actual secretario de Gestión
Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, asume como interventor de la ANDIS

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la designación de Alejandro Alberto Vilches como su nuevo interventor. El mensaje oficial subrayó que su primera tarea será una auditoría exhaustiva del área, con el objetivo de depurar el sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponden.

El nuevo interventor, actual secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, se hará cargo del organismo de discapacidad luego de que anoche el gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, después de la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas a la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”, expresó Adorni al anunciar el nombramiento de Vilches como interventor.

La decisión de intervenir la ANDIS se produce en un contexto de reformas en la gestión de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, tiene a su cargo la elaboración y ejecución de planes nacionales de inclusión, la administración de pensiones por invalidez y la coordinación de acciones intersectoriales para promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Vilches posee una trayectoria amplia en la gestión sanitaria y en la supervisión de procesos dentro del sector público y el sistema solidario de seguridad social. Es médico egresado de la Universidad del Salvador y con estudios de especialización en la gestión de sistemas de salud pública y privada.

Vilches tuvo protagonismo durante la
Vilches tuvo protagonismo durante la repetición del examen de residencias médicas, tras las denuncias de irregularidades

Recientemente, le tocó elevar su perfil público al adoptar un papel central en la supervisión del examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Tras denunciar irregularidades en las calificaciones —con un aumento estadísticamente anómalo de puntajes altos—, el Ministerio de Salud decidió convocar a un nuevo examen para más de 200 aspirantes que habían obtenido 86 o más respuestas correctas. Vilches lideró la organización de esta instancia extraordinaria, que se realizó bajo medidas de control mejoradas respecto del examen inicial, con auditorías reforzadas y la presencia de veedores y personal de seguridad.

En ese momento, Vilches se encargó de explicar que el examen se diseñó para ser anónimo y uniforme para todos los postulantes, y defendió la validez del proceso. Además, había anticipado que el Ministerio analizaría cambios en el modelo de evaluación para que cada provincia pueda definir el perfil profesional requerido

Se desempeña actualmente como Secretario de Gestión Sanitaria y su experiencia abarca cargos como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente de administración de prestadores en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y jefe de áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.

Además, ha sido director general de evaluación de calidad de los servicios de salud en la Ciudad de Buenos Aires y asesor en comisiones de salud tanto en la Legislatura porteña como en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito del sistema solidario, ha ocupado posiciones de dirección médica en diversas obras sociales, entre ellas la de Ceramistas, la del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la del Personal de la Industria del Cuero. También ha sido asesor médico a cargo de la gerencia de prestaciones médicas en la intervención federal a la obra social del personal de las comunicaciones.

El vocero presidencial hizo el
El vocero presidencial hizo el anuncio de la intervención y el nombramiento de Vilches

En el plano académico, Vilches ha desarrollado una actividad docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica y fue profesor en la maestría de gestión de salud y docente regular de la carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios.

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", sostuvo Adorni a través de la red social X, al anunciar la intervención del organismo.

La llegada a Vilches a la ANDIS coincide con las protestas de las familias con hijos discapacitados en reclamo del ajuste presupuestario y los recortes que afectan al sector de discapacidad. Exigen principalmente la declaración de emergencia nacional en discapacidad, la actualización de las asignaciones y montos de prestaciones, y denuncian retrasos en pagos, falta de autorizaciones para tratamientos y ausencia de incrementos en los aranceles de servicios desde diciembre de 2024, lo que ha dejado a trabajadores y familias en una dificil situación.

Se realizaron vigilias frente al Congreso para pedir que se rechace el veto presidencial de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión especial. Este rechazo implica que la ley, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027 para atender la crítica situación del sector y pasó al Senado para su definición.

Temas Relacionados

Alejandro VilchesDiscapacidadANDISúltimas noticias

Últimas Noticias

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Una revisión que reunió más de 380 investigaciones aseguró que los jóvenes que utilizan estos dispositivos presentan una mayor exposición a problemas respiratorios. Cuál es el rol de esta práctica en síntomas vinculados a la salud mental

El vapeo en adolescentes triplica

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la advertencia para las provincias cordilleranas. Distintos organismos locales de Defensa Civil brindaron recomendaciones

Alerta amarilla en 7 provincias

Salud capilar y canas: cómo la vitamina B5 podría ser clave para recuperar el color del cabello

Una investigación realizada en la Universidad de California y publicada por Womens Health, advirtió que la incorporación diaria de este nutriente favorecería la producción de melanina y mejoraría la apariencia del pelo gris

Salud capilar y canas: cómo

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

Científicos de cinco países analizaron décadas de datos y encontraron que las grandes epidemias de la infección se sincronizan con episodios del fenómeno meteorológico de El Niño. Qué se debería hacer para que las ciudades estén más preparadas

Dengue en América: descubrieron un

Qué es y para qué sirve el kéfir

Este fermentado, originario del Cáucaso, aporta microorganismos vivos y nutrientes esenciales, ayudando a restaurar la microbiota y reducir molestias gastrointestinales, como colon irritable y estreñimiento, según investigaciones recientes

Qué es y para qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Se conoció el motivo por

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”