Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Tensión en el Congreso: los manifestantes intentaron cortar la calle y se enfrentaron con la Prefectura Diferentes organizaciones sindicales se concentran en la plaza afuera del Senado, donde se lleva a cabo una sesión para tratar diferentes proyectos. Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete

La Iglesia tomó distancia de la candidatura por el kirchnerismo del sacerdote Juan Carlos Molina y le dio licencia canónica El Obispado de Río Gallegos aclaró que la postulación a diputado nacional es una decisión individual y no refleja a la institución. Le dieron licencia y no podrá dar misa ni suministrar sacramentos

Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich Minutos antes de abordar el avión con el que aterrizará esta tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, Álvaro Elizalde sostuvo que los simpatizantes de la Universidad de Chile fueron víctimas de un “linchamiento”

Qué dice el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso pese al veto de Milei Entre los puntos centrales, la iniciativa fija compatibilidad parcial de las pensiones con empleos formales, exige auditorías accesibles y propone una actualización mensual basada en la inflación