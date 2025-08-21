Política

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el interventor será Alejandro Alberto Vilches. Ayer fue desplazado el titular del área luego de que se filtraran grabaciones en las que hablaba de coimas en el sector

Ayer la Cámara de Diputados votó en contra del veto del Presidente a la Emergencia en Discapacidad. A la par, se filtraron audios con denuncias sobre presuntas coimas en el sector (Fotografía: RS Fotos)

