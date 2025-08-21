Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad
El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el interventor será Alejandro Alberto Vilches. Ayer fue desplazado el titular del área luego de que se filtraran grabaciones en las que hablaba de coimas en el sector
