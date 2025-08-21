"Los hábitos de fin de semana pueden desencadenar un trastorno del sueño: apnea social"

Las desveladas, las copas con amigos o dormir de más el fin de semana pueden parecer inofensivos, pero podrían desencadenar algo llamado "apnea social".

La apnea social es una preocupación de salud recientemente identificada que describe un aumento de la apnea obstructiva del sueño, o AOS, durante los fines de semana, ocasionado por elecciones sobre el estilo de vida.

Los investigadores analizaron datos de más de 70,000 personas que utilizaron un sensor de sueño validado colocado bajo el colchón y que reportaron sus hábitos diarios.

Los resultados mostraron que la gravedad de la AOS aumentó un 18% los sábados, en comparación con los de mitad de semana.

Los hombres, los adultos jóvenes y las personas que consumieron alcohol fueron los más afectados.

Dormir hasta tarde por más de 45 minutos aumentó el riesgo en casi un 50%.

La autora principal señala: "La mayoría de las pruebas del sueño se realizan entre semana, por lo que el repunte de los fines de semana había pasado desapercibido hasta ahora.".

¿Por qué es importante? Según los investigadores, estos aumentos de fin de semana pueden elevar el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, demencia y accidentes relacionados con la fatiga.

Entonces, ¿qué puedes hacer si tienes AOS? Los expertos recomiendan:

Mantener un horario de sueño constante durante toda la semana. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Evitar el consumo excesivo de alcohol y las desveladas cuando sea posible. Y si utilizas terapia para la OAS, no la omitas los fines de semana.

La apnea obstructiva del sueño ya afecta a aproximadamente 1,000 millones de personas en todo el mundo.

