Día Mundial del Tumor Cerebral: los signos de alerta y por qué la consulta precoz puede cambiar el pronóstico

El Día Mundial del Tumor Cerebral busca generar conciencia sobre una enfermedad de difícil detección y alto impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 8 de junio, el Día Mundial del Tumor Cerebral pone en primer plano una problemática compleja. Los tumores cerebrales tienen un impacto profundo por la dificultad de su detección temprana y las secuelas que dejan en quienes reciben el diagnóstico. El acceso desigual a la atención médica y la falta de visibilidad social agravan la vulnerabilidad de los pacientes.

En Argentina, se detectan cerca de 1.831 casos nuevos de tumores del encéfalo y del sistema nervioso central por año, lo que equivale a un promedio de cinco diagnósticos diarios, según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC). A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima unos 300.000 diagnósticos nuevos cada año. Aunque solo representan el 2% del total de tumores, los tumores cerebrales son la principal causa de muerte oncológica en menores de 39 años.

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En la población pediátrica, los tumores cerebrales son la segunda causa de cáncer más frecuente, con una incidencia de 2,3 casos cada 100.000 niños menores de 15 años, de acuerdo con el Fleni.

En Argentina se diagnostican cerca de 1.831 casos nuevos de tumores cerebrales y del sistema nervioso central por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas, diagnóstico y la importancia de la consulta precoz

El Dr. Alejandro Andersson, médico neurólogo, resalta a Infobae la dificultad para reconocer los síntomas iniciales de los tumores cerebrales. “No hay un síntoma único; depende mucho de dónde esté localizado el tumor y de qué tan rápido crezca”, explica. Advierte que señales como cefaleas inusuales, convulsiones de aparición reciente, debilidad o adormecimiento de un lado del cuerpo y cambios en la personalidad o el estado de ánimo pueden ser indicios. “La clave no es el dolor de cabeza aislado, sino el cambio de patrón”, apunta.

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Según Andersson: “Lo que enciende la alerta es la persistencia, la progresión o la combinación de varios síntomas”. Aunque estas manifestaciones suelen ser mucho más frecuentes por causas benignas, su presencia justifica siempre una consulta médica. El diagnóstico oportuno, subraya, modifica las opciones de tratamiento y el pronóstico: “Un tumor detectado cuando es pequeño suele ser más abordable quirúrgicamente y permite resecciones más completas”.

El proceso diagnóstico exige tecnología de alta complejidad, como la resonancia magnética cerebral y estudios moleculares para determinar alteraciones genéticas que orientan el tratamiento y el pronóstico.

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La Organización Mundial de la Salud calcula 300.000 diagnósticos nuevos de tumores cerebrales a nivel global anualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la desigualdad en la atención

La Dra. Alejandra Álvarez Bernardez, oncóloga clínica especialista en neurooncología, señala que el acceso a estudios de alta complejidad y a equipos interdisciplinarios no está garantizado en todo el territorio argentino. “El mejor cuidado solo es posible cuando se trabaja en conjunto, y ningún paciente debería enfrentar su enfermedad dependiendo del lugar donde le tocó atenderse”, afirma.

Muchas personas que superan el tratamiento deben reinsertarse en una sociedad que no siempre comprende las secuelas neurológicas, cognitivas o conductuales. “Hay una injusticia menos visible: la de volver a exponerse a una sociedad que aún carga al cáncer de estigmas, especialmente cuando afecta al cerebro”, advierte Álvarez Bernardez.

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Entre los tumores cerebrales, los gliomas difusos de bajo grado con mutación IDH son un subtipo poco conocido. Se originan en las células gliales y afectan sobre todo a adultos jóvenes. Su incidencia ronda 0,5 casos por cada 100.000 habitantes por año y representan aproximadamente el 12% de todos los gliomas. A pesar de considerarse de bajo grado, no son benignos: pueden evolucionar hacia formas más agresivas en un plazo promedio de 5,6 años desde el diagnóstico.

Los tumores cerebrales representan solo el 2% del total de tumores, pero son la principal causa de muerte oncológica en menores de 39 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta y cómo actuar ante síntomas sospechosos?

Los tumores cerebrales pueden presentarse a cualquier edad y en ambos sexos. Andersson aclara que la mayoría de los casos son esporádicos y no se asocian a causas hereditarias ni ambientales, salvo en aquellas personas con exposición previa a radiación ionizante. Existen tumores primarios, que se originan en el cerebro, y secundarios o metástasis, que provienen de otros órganos como pulmón o mama.

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Frente a síntomas como convulsiones de inicio reciente, cefaleas persistentes, alteraciones en el habla, en la visión o la memoria, la recomendación de los especialistas es consultar precozmente, solicitar una resonancia magnética cerebral y acudir a un centro especializado para una evaluación multidisciplinaria. La confirmación diagnóstica requiere estudios histológicos y moleculares, claves para planificar el tratamiento.

El Día Mundial del Tumor Cerebral recuerda la necesidad de visibilizar una enfermedad que desafía el diagnóstico temprano y la empatía social. Los especialistas insisten en que el acceso igualitario a la atención médica, la consulta precoz ante síntomas persistentes y la comprensión de las secuelas son pasos indispensables para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

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