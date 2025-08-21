El endometrio delgado no debería reducir las probabilidades de un embarazo exitoso de FIV, según un estudio

MIÉRCOLES, 20 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Hay un impedimento potencial menos para las mujeres que se someten a la fertilización in vitro (FIV), según un estudio reciente.

Un revestimiento endometrial delgado no parece disminuir las posibilidades de una mujer de un embarazo exitoso de FIV, informaron los investigadores recientemente en la revista Human Reproduction.

Los especialistas en fertilidad han creído durante mucho tiempo que un endometrio delgado, la capa interna de tejido en el útero que sostiene un óvulo fertilizado, podría dificultar la implantación de un embrión durante la FIV, dijeron los investigadores.

Pero para muchas mujeres, tener un endometrio delgado no se asocia con una reducción en el riesgo de tener un nacido vivo, encontraron los investigadores.

"En la población general, muchos, muchos pacientes podrían tener un revestimiento delgado, lo que no debería reducir sus tasas de éxito", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Emre Seli . Seli es profesora de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

En el estudio, los investigadores estudiaron más de 30,000 ciclos de FIV entre enero de 2017 y diciembre de 2022 entre pacientes tratadas en clínicas de fertilidad de EE. UU., España y los Emiratos Árabes Unidos.

Alrededor del 3% de las transferencias de embriones en los EE. UU. y el 5% en España ocurrieron en pacientes con endometria delgada, una señal de que los médicos han estado evitando la FIV en estas pacientes, dijeron los investigadores. Un endometrio delgado se definió como de menos de 7 milímetros de grosor.

Por otro lado, alrededor del 12% de las transferencias de embriones en los Emiratos Árabes Unidos involucraron a mujeres con endometria delgada, ya que las clínicas están menos preocupadas por esta posible complicación, dijeron los investigadores.

Los resultados mostraron que para los ciclos de FIV en los Emiratos Árabes Unidos, la endometria delgada no se relacionó con tasas de natalidad más bajas.

En las clínicas estadounidenses y españolas, tener un endometrio más delgado que 7 milímetros se asoció con un 20% menos de nacimientos vivos, pero hay una trampa, dijeron los investigadores.

En los EE. UU. y España, las mujeres con endometria delgada a menudo reciben medicamentos para engrosar el revestimiento. Si el revestimiento no responde, se cancelan los ciclos de FIV.

Lo que causa esa falta de respuesta podría explicar las diferencias en las tasas de natalidad, dijo Seli.

"Es probable que no sea el revestimiento delgado en sí mismo lo que esté causando el problema, sino más bien un mecanismo subyacente que está impulsando un revestimiento delgado más persistente y causando una implantación embrionaria menos exitosa", dijo.

Muchas pacientes tuvieron embarazos exitosos a pesar de que el grosor de su endometrio era inferior a 5 milímetros, mostraron los resultados.

"Uno puede tener un bebé a los 4, 5, 6 milímetros con una tasa de éxito ligeramente menor", dijo Seli.

El equipo de investigación ahora está trabajando en una calculadora que podría ayudar a los especialistas en fertilidad a brindar a los pacientes una mejor comprensión de sus posibilidades de un embarazo exitoso.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre el endometrio.

FUENTE: Facultad de Medicina de Yale, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2025