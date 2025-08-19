La práctica de deportes en mayores de 60 años mejora la salud y longevidad, según estudios

El deporte en mayores de 60 años mejora la salud física y mental, y puede aumentar la longevidad, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retomar la práctica deportiva luego de décadas de pausa puede parecer una utopía . Sin embargo, cada vez más personas mayores de 60 años desafían las expectativas y se suman a deportes como el tenis. Según expertos consultados por The Washington Post, esta tendencia aporta beneficios tangibles para la salud física y mental, aunque requiere precaución y adaptación progresiva.

El interés por el deporte en la tercera edad experimentó un crecimiento notable en los últimos años. Una encuesta de Ipsos citada por el informe, adelantaba que el 43% de los estadounidenses mayores de 60 años practicaría algún deporte durante 2025.

Este crecimiento se refleja también en eventos como los National Senior Games, una competición bienal para mayores de 50 años, que pasó de 2.500 participantes en 1987 a 11.681 en 2023. Además, entidades como la U.S. Tennis Association reportaron que 4,3 millones de personas de 55 años o más jugaron tenis al menos una vez en 2024.

Pamela Peeke, médica e investigadora de la American College of Sports Medicine Foundation, señaló al medio que estas cifras podrían ser aún mayores, ya que muchos adultos mayores practican deportes fuera de ligas o competencias formales.

Las principales motivaciones para practicar deporte en la tercera edad incluyen la salud, la integración social y la superación personal (Freepik)

Beneficios salud mayores con longevidad asociada

Los beneficios de la actividad física en adultos mayores fueron ampliamente documentados. Un meta-análisis publicado por el British Journal of Sports Medicine, citado por The Washington Post, concluyó que la práctica deportiva en personas de 60 años o más mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la función física general y la salud mental, además de reducir la grasa corporal.

Andrew Walker, director de salud y bienestar de la National Senior Games Association, resumió este impacto afirmando que “el movimiento es medicina, pero el movimiento en el deporte es una doble dosis”.

Más allá de los efectos inmediatos, algunos estudios sugieren una asociación entre la práctica deportiva y una mayor esperanza de vida. Por ejemplo, jugar tenis se relacionó con un aumento de 9,7 años en la longevidad respecto a quienes llevan una vida sedentaria.

El bádminton se asoció con 6,2 años adicionales, el fútbol con 4,7, el ciclismo con 3,7 y la natación con 3,4 años más. Pese a esto, los investigadores advierten que estos datos muestran una correlación, no una causalidad directa, ya que las personas más saludables tienden a ser quienes practican deportes.

Motivaciones, experiencias y recomendaciones de expertos

Las motivaciones que llevan a los adultos mayores a involucrarse en actividades deportivas son diversas. Una revisión sistemática de 30 estudios, citada por The Washington Post, identificó cinco razones principales: mantener la salud, hacer amigos, integrarse en una comunidad, experimentar logros personales y competir.

Asimismo, la satisfacción por la superación personal también figura entre los motivos destacados. Los especialistas subrayaron que el deporte contribuye a un envejecimiento exitoso y ayuda a desafiar los estereotipos sociales sobre la vejez.

La motivación, el acompañamiento profesional y la adaptación progresiva son claves para una vida activa después de los 60 (Freepik)

Las experiencias personales refuerzan estos hallazgos. Algunas personas consultadas por The Washington Post, revelaron que al volver a las clases de tenis, experimentaron una mejora en la confianza y la técnica, así como una sensación de bienestar tras cada sesión.

Para quienes desean iniciarse o retomar el deporte en la tercera edad, los expertos recomendaron tomar precauciones específicas. Consultar al médico antes de comenzar, avanzar a un ritmo propio, escuchar las señales del cuerpo y evitar forzar el organismo son pautas fundamentales.

Pamela Peeke, como triatleta olímpica senior, aconsejó paciencia y realismo: “Nadie necesita pasar de cero a cien en la primera semana”. También sugiere dejar de lado expectativas poco realistas basadas en el rendimiento de la juventud y aceptar que la adaptación es un proceso normal.

Asad Siddiqi, especialista en medicina deportiva y profesor en el Weill Cornell Medical College, enfatizó en que nunca es tarde para practicar deporte. Según Siddiqi, lo importante es encontrar una disciplina que se adapte a las capacidades y preferencias de cada persona, y experimentar hasta hallar la más adecuada.

La actividad física en adultos mayores mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la función física y la salud mental, según las investigaciones (Freepik)

Herramientas, recursos y actitud en adultos mayores

Para evaluar la condición física de los adultos mayores interesados en el deporte, la National Senior Games Association desarrolló el Sustained Athlete Fitness Exam (SAFE), una herramienta gratuita que combina un cuestionario de antecedentes de salud con pruebas físicas.

Becca D. Jordre, creadora del SAFE y profesora de fisioterapia en la Universidad de Dakota del Sur, destacó que “es mucho más peligroso para la salud pasar el día sentado sin hacer nada que salir a andar en bicicleta o jugar al voleibol”.

Además de las recomendaciones médicas y las herramientas de evaluación, existen recursos y asociaciones que facilitan la integración de los adultos mayores en el deporte, como campamentos para principiantes y programas de iniciación adaptados a diferentes niveles de condición física.