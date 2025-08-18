La verdura que puede mejorar la salud y prolongar la vida, según nutricionistas

Esta es una de las verduras más recomendadas por nutricionistas (Foto: Christin Klose/dpa)

El impacto de la alimentación sobre la longevidad gana cada vez mayor consenso entre especialistas en nutrición y salud pública. Según un articulo reciente de EatingWell, la espinaca sobresale como una de las verduras más recomendadas por nutricionistas para quienes desean no solo mejorar su bienestar diario, sino también sumar años de vida previniendo enfermedades crónicas. Su versatilidad y perfil nutricional la convierten en un recurso indispensable en la cocina moderna.

La espinaca se distingue por su densidad de nutrientes, bajo aporte calórico y abundancia de componentes bioactivos. Según Umo Callins, nutricionista registrada con sede en Oklahoma, esta verdura es rica en antioxidantes clave como la vitamina C, la luteína y la zeaxantina, carotenoides que han sido vinculados científicamente a la reducción de la inflamación y el daño celular.

Dichos antioxidantes neutralizan los radicales libres, moléculas inestables que, al acumularse, contribuyen al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades crónicas. Así, el consumo regular de espinaca puede resultar una defensa concreta contra el deterioro ocasionado por el “estrés oxidativo”, un fenómeno biológico asociado al envejecimiento prematuro.

Más allá de sus propiedades antioxidantes, la espinaca destaca por su capacidad para ayudar a prevenir o retrasar la aparición de patologías asociadas a la edad. Jamie Nadeau, nutricionista registrada con más de 10 años de experiencia en alimentación y nutrición, señala que una dieta abundante en verduras de hoja verde puede traducirse en un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. “Tienen un alto contenido de nitratos, que han demostrado mejorar la presión arterial”, afirmó.

Algunas revisiones científicas apuntan a que estos fitonutrientes pueden ayudar a evitar el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, fortaleciendo al organismo desde la prevención alimentaria.

La espinaca es recomendada por nutricionistas como aliada para la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud intestinal, estrechamente vinculada al estado del sistema inmunológico y a la prevención de enfermedades a largo plazo, también se beneficia del consumo habitual de espinaca. Esta verdura es una fuente apreciable de fibra, especialmente cuando se consume cocida: una taza de espinaca cocida puede contener más de cuatro gramos de fibra, comparación muy superior a la espinaca cruda.

La fibra, además de facilitar la digestión y combatir el estreñimiento, promueve la diversidad y el equilibrio del microbioma intestinal, un factor clave que la ciencia actual considera fundamental para la longevidad.

Además, incorporar espinaca a la dieta puede tener efectos positivos sobre la salud cerebral. Maggie Moon, nutricionista, autora de best-sellers y experta en comunicaciones de salud con vidas pasadas como profesora universitaria, enfatiza que la edad biológica del cerebro es un excelente predictor de longevidad, y que alimentos como la espinaca —ricos en folato y antioxidantes— son aliados en la prevención del deterioro cognitivo asociado al paso del tiempo.

Estudios citados por diversos expertos muestran que el consumo frecuente de verduras de hoja verde se asocia a una función cognitiva más alta y a un ritmo más lento de deterioro mental en adultos mayores.

Su alto contenido de antioxidantes, fibra y nitratos la convierte en una verdura clave para la salud cardiovascular, cerebral e intestinal

Sumar espinaca a la alimentación resulta sencillo y adaptable a diferentes estilos de vida. Entre las formas más prácticas, los especialistas recomiendan saltearla en sartén con ajo para agregar como base a distintas preparaciones, mezclarla en batidos de frutas y verduras para aumentar la ingesta diaria de vegetales, o utilizarla como el verde principal en ensaladas frescas.

Otra posibilidad es incorporarla a sándwiches y wraps, lo que suma color y textura a cualquier comida. Para quienes buscan una alternativa más perdurable, las espinacas congeladas presentan una opción nutritiva y versátil, con los mismos beneficios que las frescas y fáciles de almacenar.

“Todas las verduras de hoja verde, desde la rúcula hasta la lechuga romana, son excelentes para la longevidad”, explicó Moon.

Además de las verduras de hoja verde, Callins señala que las verduras rojas y moradas, como la col y la remolacha, también son excelentes complementos para la dieta. “Son ricas en betalaínas y antocianinas, pigmentos naturales con efectos antiinflamatorios y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular, metabólica y cerebral” afirmó.

Expertos sugieren consumir una variedad de verduras de hoja verde, rojas y moradas para maximizar los beneficios nutricionales y prolongar la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la espinaca recibe especial atención por parte de los nutricionistas, no es la única verdura vinculada con la longevidad. Los expertos resaltan la importancia de la variedad: rúcula, lechuga romana, col, remolacha y otras verduras rojas y moradas, se incorporan como aliados esenciales. Estos vegetales, con pigmentos naturales como las betalaínas y antocianinas, tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a la salud cardiovascular, metabólica y cerebral.

Para maximizar los beneficios, la sugerencia profesional es consumir de cinco a nueve verduras diferentes cada semana, aprovechando la diversidad de nutrientes que ofrecen.

Los expertos en nutrición coinciden en que establecer el hábito del consumo regular de verduras es una estrategia a largo plazo que puede marcar la diferencia en términos de longevidad y calidad de vida. La clave está en la constancia y en la integración creativa de estos alimentos a las comidas cotidianas.

La espinaca, por su sabor suave y su facilidad de preparación, se adapta a batidos, sopas, guarniciones y platos principales, sea fresca o congelada. Adoptar este hábito no solo suma salud, sino que representa una acción concreta y sostenible para cuidar el organismo a lo largo de los años.