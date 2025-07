La cáscara de sandía, el nuevo superalimento recomendado por expertos en nutrición

La cáscara de sandía, antes considerada un desecho, es ahora reconocida por sus beneficios nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de sandía, tradicionalmente desechada tras consumir la pulpa roja, representa una fuente nutricional cada vez más valorada por especialistas en salud y nutrición. De acuerdo con Very Well Health, este componente puede aportar beneficios relevantes si se prepara y consume de manera adecuada.

Más que un simple residuo, la cáscara contiene fibra, aminoácidos y diversos nutrientes que contribuyen a enriquecer la dieta, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Un perfil nutricional subestimado

La cáscara de sandía se caracteriza por su alto contenido de fibra, un nutriente a menudo insuficiente en la alimentación habitual de los adultos. Julie Stefanski, dietista y portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics, explicó a Very Well Health: “Es muy alto en fibra, lo que lo hace muy diferente al interior de la sandía”.

Esta fibra es mayoritariamente insoluble, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento, mientras que la fracción soluble contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre.

El aporte de fibra beneficia la digestión y podría disminuir el riesgo de cáncer de colon y enfermedades cardíacas. Sin embargo, Stefanski advirtió sobre la necesidad de adaptar gradualmente el sistema digestivo, ya que un consumo elevado de forma repentina puede provocar gases o hinchazón.

La cáscara de sandía destaca por su alto contenido de fibra, esencial para la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro componente notable es la citrulina, un aminoácido cuya concentración en la cáscara es aproximadamente un 60 % superior a la de la pulpa roja, según la dietista Sherry Gray, de la Universidad de Connecticut.

Una taza de sandía contiene entre 250 y 300 miligramos de citrulina, aunque la cáscara concentra cantidades mayores. Para obtener efectos sobre el rendimiento cardiovascular y muscular, Gray señaló que se debería consumir entre 3 y 6 gramos diarios, lo cual implica una ingesta considerable de cáscara.

Junto a la fibra y la citrulina, la cáscara aporta vitamina C, vitamina B6, beta-caroteno, calcio, zinc y fósforo, un mineral esencial para la función normal de los nervios y músculos. “En algunos aspectos, es más nutritiva que la pulpa, que también es una fruta nutritiva. El rind tiene algunas propiedades inusuales que lo hacen muy nutritivo”, recomendó Gray.

Para aprovechar estos nutrientes, la especialista recomendó consumir entre una y una taza y media de cáscara.

Beneficios para la salud y precauciones

Consumir cáscara de sandía puede mejorar la regularidad intestinal gracias a la fibra insoluble, y ayudar a controlar el colesterol mediante la fibra soluble, lo que favorece la salud cardiovascular. La citrulina puede impactar positivamente en la circulación y el rendimiento físico, aunque se requieren porciones mayores para notar estos efectos.

La cáscara de sandía aporta fibra insoluble que mejora la regularidad intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara también incorpora antioxidantes como el beta-caroteno y la vitamina C, que protegen a las células del daño oxidativo, así como fósforo y calcio para el funcionamiento muscular y nervioso, y zinc para fortalecer el sistema inmunológico.

Para un consumo seguro, Stefanski destacó la importancia de lavar bien la sandía bajo la canilla antes de cortarla: “Su cuchillo pasa del exterior al interior, así que aunque no vaya a usar la cáscara, siempre debe lavar bien el exterior del melón para que el cuchillo no transfiera bacterias o suciedad del exterior al interior”, afirmó Stefanski.

Refrigerar la cáscara, si no se consume de inmediato, es fundamental ya que es un producto perecedero. La porción sugerida para obtener beneficios nutricionales es de una a una taza y media.

Métodos de preparación y tendencias innovadoras

La cáscara de sandía puede prepararse de diversas maneras. Stefanski aconsejó pelar la piel verde externa y emplear la sección blanca entre la pulpa rosada y la corteza. Esta parte puede comerse cruda, aunque su sabor se asemeja al pepino.

Entre las alternativas para mejorar su sabor, destacan el encurtido, que transforma su textura y añade acidez, y la incorporación en salteados, chutneys, ensaladas o batidos. Very Well Health señala que la adición de cáscara a batidos previos al ejercicio ha ganado popularidad en redes sociales, aprovechando su contenido de citrulina.

Stefanski advirtió que muchos encurtidos comerciales llevan grandes cantidades de sal o azúcar, por lo que recomendó vigilar los ingredientes añadidos para mantener el perfil saludable del alimento.

La investigación también explora su utilización industrial. Científicos e investigadores ensayan la adición de cáscara de sandía en polvo a la harina de trigo para aumentar el contenido de fibra en productos horneados, con un doble objetivo: aprovechar los nutrientes y reducir el desperdicio alimentario.