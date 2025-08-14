Salud

La exposición a químicos de los padres en el lugar de trabajo podría influir en el autismo de los niños

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 13 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los síntomas de autismo de un niño podrían variar según la exposición de sus padres a las sustancias químicas en el lugar de trabajo, señala un estudio reciente.

La exposición a sustancias químicas en el trabajo entre las madres y los padres antes del nacimiento de un niño se vinculó significativamente con una mayor gravedad del autismo, peores problemas conductuales y un peor rendimiento cognitivo, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que la exposición de los padres a ciertas sustancias en el lugar de trabajo durante los periodos clave del desarrollo fetal podría influir no solo en la probabilidad de autismo, sino también en la gravedad y los resultados funcionales de los niños con autismo", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Erin McCanlies . Es epidemióloga investigadora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 500 familias involucradas en un gran estudio a largo plazo sobre el autismo.

El equipo evaluó los antecedentes laborales de madres y padres, desde tres meses antes del embarazo hasta el nacimiento de su hijo.

Basándose en esos trabajos, los investigadores estimaron la exposición de los padres a 16 sustancias químicas o agentes, incluidos plásticos, fluidos de automóviles, desinfectantes, medicamentos y otras sustancias químicas.

Esta exposición se comparó con las puntuaciones de gravedad del autismo de cada niño, utilizando la evaluación diagnóstica del autismo "estándar de oro", dijo la investigadora principal, Irva Hertz-Picciotto, profesora de ciencias de la salud pública de la Universidad de California-Davis.

Diferentes sustancias químicas se asociaron con diferentes síntomas de autismo:

Los plásticos y polímeros se relacionaron con un rendimiento cognitivo más pobre, habilidades adaptativas reducidas y mayores problemas de comportamiento como hiperactividad y aislamiento social.

El óxido de etileno, un agente esterilizante para dispositivos médicos, se relacionó con una mayor gravedad del autismo y habilidades de vida diaria más débiles.

Los fenoles se relacionaron con una mayor gravedad del autismo y peores síntomas conductuales como hiperactividad, movimientos repetitivos o vocalizaciones.

Los déficits cognitivos más fuertes entre los niños autistas se vincularon con la exposición laboral de los padres a plásticos y polímeros, muestran los resultados.

"Esta investigación muestra que la seguridad en el lugar de trabajo no se trata solo de proteger al trabajador, también se trata de proteger a sus futuros hijos", dijo Hertz-Picciotto en un comunicado de prensa. "Debemos considerar cómo los productos químicos en el lugar de trabajo podrían afectar a la próxima generación".

Sin embargo, los investigadores dijeron que se necesitan más estudios para verificar y comprender mejor los vínculos entre la exposición a sustancias químicas y el autismo. El diseño de este estudio no pudo probar una relación causal directa, señalaron.

El nuevo estudio se publicó recientemente en la revista International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el autismo.

FUENTE: Universidad de California-Davis, comunicado de prensa, 8 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

¿Tienes COVID prolongado? Depende de a quién le preguntes, según un estudio

Healthday Spanish

¿Tienes COVID prolongado? Depende de

El café es en su mayoría seguro, según un estudio, pero tiene algunos contaminantes

Healthday Spanish

El café es en su

Un pequeño cambio en tu zancada puede aliviar el dolor de la artritis de rodilla

Healthday Spanish

Un pequeño cambio en tu

La IA usa la voz para detectar el cáncer de garganta

Healthday Spanish

La IA usa la voz

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

El médico y divulgador analizó en una entrevista con Infobae en Vivo las mejores estrategias para el bienestar. Además, remarcó el valor de la constancia en la alimentación y la actividad física

Por qué los pequeños cambios
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UIF detectó la filtración

La UIF detectó la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado y radicó una denuncia penal

Fiebre amarilla en Argentina: la vacuna será gratuita solo en zonas con riesgo comprobado de transmisión

Llevó a la “cosificación” de Julieta Prandi y la abusó “con total impunidad”: los fundamentos de la condena a Claudio Contardi

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Mauro Icardi replicó junto a

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía por Estambul junto a Wanda Nara

La mamá de Emilia Mernes recordó los primeros pasos de la carrera de su hija: “Me hace feliz su felicidad”

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”