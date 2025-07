Qué dice el color de la mucosidad sobre la salud respiratoria y cuándo consultar al médico

Amarilla o verde: indica mayor presencia de glóbulos blancos combatiendo una infección. Este color ocurre tanto por infecciones virales como bacterianas y no permite diferenciar el origen. El moco amarillo o verde refleja acumulación de células inmunes y no siempre implica una infección bacteriana. Tanto infecciones virales como bacterianas pueden alterar el color del moco, por lo que el aspecto no es suficiente para decidir el uso de antibióticos.