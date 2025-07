Los peligros de usar hisopos para los oídos y cómo limpiarlos correctamente

Especialistas advierten sobre los riesgos de usar hisopos para limpiar los oídos, que pueden causar lesiones graves y pérdida auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar hisopos de algodón en los oídos es un hábito común en la rutina de higiene. Sin embargo, esta práctica implica riesgos graves para la salud auditiva. Diversos estudios y especialistas advierten que los peligros exceden la mera incomodidad, y pueden derivar en complicaciones serias. ¿Por qué rechazan los médicos el uso de hisopos? ¿Cómo limpiar los oídos de manera segura?

Riesgos ocultos: por qué evitar los hisopos

Los especialistas insisten en que los hisopos, lejos de limpiar, resultan perjudiciales. La American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery recomienda no introducir ningún objeto pequeño en el canal auditivo. Según la otorrinolaringóloga Tonia L. Farmer, conocida por divulgar información médica en su popular cuenta @drnosebest, los hisopos fueron diseñados para uso externo, y emplearlos en el interior del oído puede provocar desde irritaciones hasta la perforación del tímpano. “Al usarlos, se empuja el cerumen hacia adentro, lo que puede causar obstrucciones, dolor o incluso la ruptura del tímpano”, explicó Farmer.

El Instituto de Salud Auditiva de la Universidad Salus advierte que incluso una inserción superficial puede terminar en lesiones por movimientos involuntarios. Las cifras lo confirman: más de 260.000 niños estadounidenses necesitaron atención médica en dos décadas por heridas causadas por hisopos. En adultos, los daños oscilan entre molestias temporales y situaciones que requieren cirugía. El riesgo es todavía mayor en niños pequeños y adultos mayores, debido a la fragilidad de las estructuras del oído en estos grupos, por lo que la vigilancia debe ser aún más estricta.

La función del cerumen: defensa y autolimpieza

Contrario a lo que se piensa, el cerumen cumple un rol esencial. El doctor Bruce Stewart, de la Universidad de Medicina de Arizona, explicó que la cera crea una barrera ante polvo, bacterias e insectos, y ayuda a conservar la humedad del canal auditivo. “El cerumen es el guardián natural del oído”, detalló.

El oído elimina la cera por sí mismo gracias al movimiento de la mandíbula al hablar o masticar. Eliminar el cerumen interno no es necesario, salvo en casos de acumulación excesiva que no se resuelven de forma natural. Además, limpiar el pabellón con demasiada frecuencia puede resecar la piel, generar irritaciones o incluso eccema, lo que también afecta la protección auditiva.

Consecuencias y lesiones frecuentes

El uso incorrecto de hisopos suele agravar el problema: en lugar de limpiar, compactan la cera, originando tapones. Esto puede causar dolor, pérdida de audición, mareos y zumbidos (tinnitus). Las lesiones más habituales incluyen rasguños y perforaciones del tímpano; la acumulación de cera junto a microheridas aumenta el riesgo de infecciones. Algunas infecciones requieren antibióticos o cirugía, y un canal auditivo seco o herido es más vulnerable a futuras complicaciones.

Entre los síntomas de advertencia de un problema auditivo que debe atender un profesional: persistencia de dolor, secreción, pérdida repentina de audición, presión intensa, fiebre o supuración. Ante cualquiera de estos signos, no se debe intentar resolver la situación en casa.

Cómo limpiar los oídos correctamente

La clave para cuidar la salud auditiva es no introducir objetos en el canal auditivo. La limpieza debe limitarse a la parte externa, utilizando un paño húmedo para retirar solo la cera visible. El exceso de cerumen que produce molestias se puede tratar con gotas ablandadoras o un enjuague suave con agua tibia y jeringa de goma, siempre bajo indicación médica. “Si hay dolor o malestar, detenga el procedimiento y consulte a un profesional”, recomendó Stewart.

Los especialistas emplean métodos seguros como irrigación controlada o instrumentos especiales para la extracción del cerumen. Estos procedimientos, realizados bajo visión directa, eliminan la cera sin dañar las delicadas estructuras internas del oído.

Las rutinas cotidianas, como el baño, suelen ser suficientes para mantener limpio el oído externo. Tras el baño, se aconseja secar sólo la zona visible con una toalla limpia, evitando introducir cualquier clase de objeto.

Métodos riesgosos y mitos populares

Redes sociales y canales digitales promocionan remedios alternativos como velas auriculares o dispositivos de succión, desaconsejados por los expertos. “No existe evidencia clínica de que las velas funcionen. Es más probable que provoquen lesiones graves”, afirmó Stewart.

Debe evitarse cualquier objeto o aparato no homologado. La máxima de los especialistas es sencilla: “No ponga nada más pequeño que su codo en el oído”.

Proteger la salud auditiva: lo esencial

Para conservar una audición sana, rechace los hisopos y cualquier otro instrumento destinado a penetrar el canal auditivo. Los oídos cuentan con un sistema natural de limpieza y basta con retirar la cera visible. Si surgen molestias, busque asistencia profesional. Así se previenen complicaciones serias derivadas de hábitos aparentemente inocentes, pero potencialmente dañinos.

La prevención es clave para mantener una buena audición a lo largo de la vida. Realizar controles auditivos periódicos, especialmente en niños y adultos mayores, para detectar problemas en forma precoz y recibir el tratamiento adecuado. Evitar la exposición a ruidos intensos, moderar el uso de audífonos y cuidar la higiene externa del oído son medidas que ayudan a preservar la función auditiva y la calidad de vida. Al menor cambio o síntoma, consultar al otorrinolaringólogo es siempre la mejor decisión.