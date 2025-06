Habló la mamá de la beba operada en el útero en el Hospital Garrahan: “Siempre me dijeron la verdad y no me dejaron sola”

La primera cirugía fetal intrauterina en hospital público argentino marca un hito en la medicina pediátrica (Hospital Garrahan)

Sin importar sus dificultades económicas y la distancia desde su hogar en Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires, Luana Campos logró acceder a una innovadora intervención médica en el sistema público argentino. La joven madre, de 28 años, relató que tras recibir el diagnóstico de mielomeningocele para su hija durante el embarazo, envió un correo electrónico a Casa Garrahan y, en cuestión de días, obtuvo una respuesta y un turno para la consulta.

Así comenzó el proceso que culminó con la primera cirugía fetal intrauterina realizada en un hospital pediátrico público del país. El Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el escenario de este procedimiento pionero, que permitió a la beba, llamada Samira, nacer el 15 de junio a las 3:35 de la madrugada, luego de haber sido intervenida en la semana 27 de gestación.

La operación, que se realizó el 9 de abril, involucró a un equipo de 25 profesionales y formó parte del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del hospital. La cirugía, informó el centro de salud, consistió en exponer el útero fuera del abdomen materno para reparar la lesión espinal del feto, en una intervención de alta precisión que se extendió por casi cuatro horas.

Luana Campos explicó, en diálogo con Radio Con Vos, que el diagnóstico llegó a las 25 semanas de embarazo, cuando una ecografía reveló la presencia de mielomeningocele, una malformación congénita de la columna vertebral. “A las 25 semanas me entero por una ecografía que la bebé tenía mielomeningocele, pero [los médicos] tampoco se querían adelantar. No me querían dar mucha información. Así que consigo un correo electrónico de Casa Garrahan, mando las ecografías y me contestaron a los tres o cinco días, ya con el turno para venir a la consulta”, relató.

El Hospital Garrahan realizó una intervención pionera para tratar mielomeningocele en una bebé durante el embarazo (Adrián Escandar)

La joven madre subrayó la gravedad de la patología de su hija: “Es una malformación de las caderas. Puede provocar malformación a la cabecita, no podría caminar, no podría hacer sus defecaciones ni su orina, podría tener problemas de corazón”.

El proceso de preparación para la cirugía fue intenso y contrarreloj. Campos recordó que tuvo apenas una semana y media para completar todos los estudios necesarios y determinar la compatibilidad tanto de ella como de la bebé para la intervención. “Cuando llegué tenía 27 semanas y ya me tenía que operar”, contó. La operación se programó para el 9 de abril y, tras superar los exámenes, se llevó a cabo en la fecha prevista.

“La verdad es que con ellos, no tengo palabras para describirlo porque desde el primer momento me explicaron todo. Nunca me mintieron, nunca fueron fríos, fueron muy contenedores en todo momento y siempre diciéndome la verdad de todo lo que podía pasar con la bebé y conmigo, porque es una operación riesgosa también”, expresó Campos sobre el equipo médico del Hospital Garrahan.

La intervención representó un desafío técnico y humano. La obstetra, ginecóloga y especialista en medicina fetal Analizia Astudillo lideró tanto la cirugía prenatal como la cesárea. Astudillo describió el procedimiento como “una cirugía perfecta, operamos la malformación en la semana 27 del embarazo y nació en la 36, con una cicatriz perfecta”.

El caso de Luana Campos destaca el acceso a procedimientos de alta complejidad en la salud pública argentina (Hospital Garrahan)

Desde el hospital, dijeron a Infobae que este tipo de cirugías se realizan desde 2015 en el Hospital Austral, pero solamente para pacientes con cobertura social. Hasta el momento, existían apenas dos antecedentes en el país fuera del ámbito privado: uno en el Hospital Fernández y otro en la ciudad de Córdoba.

La colaboración internacional fue muy importante para el éxito de la operación. El equipo multidisciplinario del Garrahan contó con el acompañamiento de especialistas del Hospital de Clínicas de Curitiba, en Brasil, quienes aportaron su experiencia en más de 150 cirugías intrauterinas.

La Fundación Garrahan financió el viaje del equipo brasileño a Buenos Aires, lo que permitió la articulación de saberes y prácticas en el quirófano. La recuperación de Luana tras la intervención incluyó una internación de tres días en la Unidad de Cuidados Materno-Fetales y una estadía de dos meses en la Casa Garrahan, lo que permitió un seguimiento cercano hasta el nacimiento.

“Al cuarto día ya me dieron el alta. Ya el tercer día me pude levantar”, relató la madre. Durante ese tiempo, permaneció en la capital junto a su madre, ya que el embarazo se consideraba de alto riesgo y no podía regresar a Ramallo.

La colaboración internacional y el trabajo multidisciplinario permitieron el éxito de la cirugía fetal en Buenos Aires (Hospital Garrahan)

El nacimiento de Samira se adelantó dos días respecto de la cesárea programada, debido a la ruptura de bolsa. El parto se realizó en el mismo hospital, con la participación de 21 profesionales, entre neonatólogos, obstetras, cirujanos, especialistas en cuidados críticos maternos y personal de enfermería.

Patricia Bellani, jefa de Neonatología y responsable del operativo, destacó la importancia de haber concretado tanto la cirugía fetal como el nacimiento en la misma institución: “Acá tenemos genetistas, obstetras, neonatólogos, urólogos, neurocirujanos y un equipo interdisciplinario de mielomeningocele que realizará el seguimiento de la bebé hasta los 18 años”.

La misma especialista destacó el impacto que tendrá en la calidad de vida de la paciente la cirugía a la que fue sometida durante su etapa fetal: “La cirugía prenatal tiene un impacto significativo en la motricidad de ambas piernas, disminuye la herniación del cerebelo, mejora la anatomía del sistema nervioso central y reduce la hidrocefalia. Esto mejora la capacidad cognitiva a largo plazo y amplía las posibilidades de caminar con y sin ortesis después de los dos años y medio”, explicó.

El equipo que participó en la intervención incluyó a profesionales como María Soledad Arbio, jefa de clínica de Terapia Intensiva Neonatal; Daniela García, Federico Coria, Gastón Senyk, Natalia Basualdo, y las anestesistas Janet Barrientos y Natalia Flores, además de la terapista Mariana Kirshbaum.

La cirugía prenatal mejora la calidad de vida y las perspectivas motrices y cognitivas de la paciente (Hospital Garrahan)

El cirujano Javier González Ramos, encargado del cierre del defecto espinal manifestó que “el Hospital Garrahan ha alcanzado un logro trascendental en la historia de la medicina pediátrica argentina al realizar con éxito una cirugía intrauterina. Representa un avance fundamental en el abordaje de patologías congénitas antes del nacimiento y abre nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida desde etapas muy tempranas del desarrollo”.

La experiencia de Luana Campos en el Hospital Garrahan fue marcada por el acompañamiento y la contención del personal de salud. Cuando se le pidió nombrar a la enfermera que más la había asistido dijo: “No puedo quedarme con una sola enfermera, a todas les agradezco porque no te dejan sola nunca”, afirmó. La médica Analizia Astudillo fue especialmente significativa para la familia: “La primera de todas que estuvo y sigue estando y creo que va a seguir estando en la vida de nosotros porque ya la consideramos como familia”, expresó Campos.

El Hospital Garrahan se consolida así como centro de referencia nacional e internacional en atención pediátrica de alta complejidad. La creación de un programa de cirugía fetal dentro de un hospital público fortalece las capacidades médicas del país y constituye un modelo replicable en otras instituciones de América Latina.

La articulación con centros internacionales y la capacitación de los equipos permiten ampliar el acceso a procedimientos de alta complejidad para pacientes sin cobertura social. El seguimiento interdisciplinario de Samira continuará hasta la mayoría de edad, con el objetivo de evaluar la evolución motriz, neurológica y cognitiva de la niña.

El Hospital Garrahan se consolida como centro de referencia en cirugía fetal y atención pediátrica de alta complejidad (Hospital Garrahan) Hospital Garrahan

Bellani reiteró a Infobae: “La cirugía prenatal tiene un impacto muy importante en la motricidad de ambas piernas, disminuye la herniación del cerebelo, mejora la anatomía del sistema nervioso central y reduce la hidrocefalia”.

En el plano personal, Luana Campos destacó lo que representa para familias como la suya la medicina pública. “Acá te dan una gran oportunidad para las personas que no tienen recursos como nosotros. Yo sé que hay muchas mamás con muchos miedos y a veces no lo quieren pasar, pero no hay nada más maravilloso que darle a tu hijo o hija una vida, venga como venga, porque para mí así es tu hijo. Yo prefiero mil veces tenerla conmigo. No importa lo que pase. El amor de un hijo no se compara con nada. Yo siempre digo que vengan acá, que no desaprovechen nada. Ellos te dan mucha contención en todo momento. Son unos excelentes profesionales. Todos. Porque no te dejan sola nunca”, afirmó.

La médica Analizia Astudillo compartió en sus redes sociales una reflexión sobre el valor de la salud pública y el compromiso del equipo: “El equipo de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del Hospital Garrahan salió en las noticias por haber realizado la primera cirugía de corrección de mielomeningocele fetal intrauterina en un hospital pediátrico público nacional. En abril realizamos la reparación intrauterina y el domingo a la madrugada realizamos la cesárea y nació nuestra paciente. En un contexto complicadísimo de trabajo, el personal de salud de esta institución seguimos apostando a la salud pública, porque no pueden existir pacientes de primera y de segunda categoría. Porque no hay vidas que importen más que otras. Porque somos todos profesionales comprometidos con la salud de su pueblo y porque no es posible que una nación crezca y sea pujante si no cuida a sus niños, sus abuelos y sus enfermos”.