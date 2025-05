Cómo afecta el uso de celulares en las escuelas al desarrollo social de los niños

Lucía Fainboim destaca la importancia de regular el uso de celulares en las escuelas para mejorar el aprendizaje

La especialista en ciudadanía y crianza digital, Lucía Fainboim, destacó la necesidad de abordar de manera proactiva el uso de celulares en las escuelas y enfatizó que no se trata solo de prohibirlos, sino de regular y encontrar equilibrios que favorezcan el aprendizaje y la convivencia social entre estudiantes.

Fainboim resaltó los desafíos actuales al integrar la tecnología en la educación mientras se enfrentan problemas de dispersión y dependencia de dispositivos móviles.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Fainboim profundizó sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo al regular el uso de celulares. Destacó que, aunque países como Escocia han implementado políticas estrictas de no uso de celulares en las escuelas, en Argentina aún se debate cómo aplicar tales medidas de manera efectiva y adaptada a las necesidades locales. “Lo importante en este momento es empezar a pensar qué hacemos con este tema. Vale equivocarse, vale intentar diferentes enfoques, pero lo que no podemos hacer es no hacer nada”, afirmó Fainboim.

La especialista subrayó la importancia de que las políticas educativas sean contextuales y tengan en cuenta las diversas realidades de las instituciones educativas. Algunas escuelas cuentan con recursos como computadoras y tablets, mientras que otras dependen del uso de celulares para enseñar habilidades digitales básicas. “Son discusiones que deben hacerse más situadas, quizás incluso provincia por provincia, ciudad por ciudad”, señaló.

El desafío de integrar tecnología en la educación sin aumentar la dispersión de los estudiantes

Fainboim también abordó la opinión de los docentes, quienes expresan inquietudes sobre la carga adicional que representa gestionar el uso de celulares en el aula. “Es vital que haya detrás una estructura que les permita a los docentes incorporar tecnologías sin que los chicos se dispersen, porque el nivel de dispersión es total”, explicó. Además, destacó la propia reflexión de los estudiantes sobre el impacto de los celulares en su concentración y convivencia, y algunas de las estrategias que han desarrollado para manejar su uso, como establecer límites personales y buscar momentos de desconexión.

Una de las preocupaciones centrales expresadas por Fainboim es cómo el uso inadecuado de los celulares no solo afecta al rendimiento académico, sino también la vida social y emocional de los jóvenes. “Aparecen problemas significativos en grados escolares, como en grupos de WhatsApp donde ocurren exclusiones y malentendidos, ya que muchos niños aún no tienen desarrollada la habilidad de la convivencia cara a cara”, indicó.

La entrevistada introdujo, además, la importancia de guiar a las familias en el uso responsable de la tecnología a través del relato “Lola y el desafío de desconectarse”. Este cuento infantil, desarrollado en colaboración con Casa Ronald, busca ser un recurso educativo para que padres y madres puedan abordar de manera afable y comprensible la relación de sus hijos con las pantallas. A lo largo del cuento, Lola enfrenta el reto de autorregular su uso de la tecnología, mientras las figuras adultas a su alrededor comprenden la necesidad de establecer reglas claras y consistentes que los niños puedan seguir sin sentirse abrumados. El libro incluye actividades y consejos para fomentar un diálogo abierto y constructivo sobre la desconexión digital.

Disponible de manera gratuita a través de la página de Casa Ronald, “Lola y el desafío de desconectarse” se presenta como una herramienta valiosa para iniciar conversaciones positivas en el hogar sobre cómo equilibrar el tiempo que los niños pasan en línea con otras actividades enriquecedoras fuera del entorno digital. “Es vital que los niños tengan intereses más allá de las plataformas, ya sea en el deporte, el arte, o cualquier actividad que les permita desarrollar un mundo interno robusto y menos dependiente de lo digital”, expresó Fainboim.

Argentina debate cómo aplicar políticas efectivas sobre el uso de celulares en el ámbito escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación incluyó el análisis de políticas en otras regiones, como el caso de Mendoza, que revirtió su prohibición del uso de celulares y busca integrarlos de manera constructiva en la educación. Esta situación refleja la necesidad de evaluar la efectividad y viabilidad de las políticas implementadas, adaptándolas según las capacidades de cada institución.

Finalmente, Fainboim mencionó el rol crucial que juegan las familias al regular el acceso a la tecnología. Aunque reconoce que la supervisión tecnológica por parte de los padres es un desafío, enfatizó que es una parte esencial para preparar a los jóvenes para un uso responsable de la tecnología. “La familiarización con la tecnología es, entre otras cosas, una puerta para un futuro mercado laboral. El desafío está en cómo equilibrar este acceso sin fomentar una dependencia nociva”, concluyó.

La entrevista completa a Lucía Fainboim

La necesidad de políticas educativas contextuales que consideren las realidades de cada institución

