Síndrome del corazón roto: los hombres enfrentan el doble de riesgo de morir que las mujeres

Los resultados del estudio más reciente revelan una disparidad significativa en la mortalidad entre ambos sexos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los hombres enfrentan más del doble de riesgo de morir por el llamado “síndrome del corazón roto” en comparación con las mujeres, según un reciente estudio publicado en el Journal of the American Heart Association. Aunque esta afección cardíaca, conocida médicamente como Takotsubo Cardiomyopathy, afecta principalmente a mujeres, los resultados revelan una disparidad significativa en la mortalidad entre ambos sexos.

Causada típicamente por estrés emocional o físico intenso, el síndrome del corazón roto se caracteriza por una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo del corazón que simula un infarto de miocardio pero sin obstrucción coronaria típica. Historias de estrés emocional profundo, como la pérdida de un ser querido, suelen encontrarse entre los antecedentes de quienes lo padecen. Aunque prevalece en mujeres, quienes representan un 83% de los casos diagnosticados según el análisis más reciente, el impacto de esta afección es notablemente distinto entre los géneros en términos de mortalidad, lo que subraya la importancia de mejorar tanto la comprensión como el manejo clínico de la enfermedad, especialmente en pacientes masculinos.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

El síndrome del corazón roto, o Takotsubo Cardiomyopathy, es una disfunción reversible del ventrículo izquierdo del corazón. Según el estudio citado por US Today, esta condición se desencadena por situaciones de estrés intenso, ya sea emocional o físico. El estrés emocional, como la pérdida de un ser querido o un divorcio, suele ser el detonante más frecuente en mujeres, mientras que en los hombres predomina el estrés físico como causa principal. Los investigadores también señalaron que existen disparidades de sexo y raza en la incidencia y los resultados de esta afección, la cual puede provocar una mortalidad y morbilidad hospitalaria considerable.

El síndrome del corazón roto provoca una disfunción reversible del ventrículo izquierdo del corazón (Imagen ilustrativa Infobae)

A menudo confundido con un ataque cardíaco debido a sus síntomas similares, el síndrome del corazón roto no presenta obstrucciones en las arterias coronarias. En su manifestación, el ventrículo izquierdo del corazón toma una forma inusual y temporal, a menudo agrandándose y funcionando de manera menos eficiente. Aunque se considera una condición reversible, es esencial reconocerla rápidamente para evitar complicaciones serias.

Adicionalmente, se observó que el acceso a la atención médica urgente y la velocidad en el diagnóstico son críticos para el tratamiento exitoso de la enfermedad y varían considerablemente entre diferentes poblaciones demográficas. Estos factores, junto con las diferencias en la respuesta al estrés entre individuos, contribuyen a la diversidad en los resultados clínicos observados.

Detalles del estudio: muestra y periodo analizado

Las mujeres representan un 83% de los casos diagnosticados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, cuyos resultados fueron publicados en el Journal of the American Heart Association, abarcó a 199.890 pacientes mayores de 18 años diagnosticados con síndrome del corazón roto entre 2016 y 2020. De acuerdo con US Today, el 83% de las personas afectadas por esta condición durante el periodo estudiado eran mujeres, lo que confirma la mayor prevalencia de la enfermedad en la población femenina.

Resultados clave: tasas de mortalidad por género

A pesar de que la mayoría de los casos se presentan en mujeres, el estudio identificó que los hombres tienen más del doble de probabilidades de morir a causa del síndrome del corazón roto. Según los datos recogidos por US Today, la tasa de mortalidad entre las pacientes femeninas fue del 5,5%, mientras que en los hombres alcanzó el 11,2%. Esta diferencia resalta la necesidad de prestar especial atención a los factores de riesgo y a la evolución clínica en los pacientes masculinos.

Complicaciones asociadas al síndrome

El estudio también documentó que las complicaciones graves son frecuentes en quienes padecen Takotsubo Cardiomyopathy. Entre los pacientes analizados, el 35,9% desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva, mientras que el 20,7% presentó fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco. Además, el 6,6% experimentó shock cardiogénico, una condición potencialmente mortal en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo. Otras complicaciones incluyeron accidente cerebrovascular en el 5,3% de los casos y paro cardíaco en el 3,4% de los pacientes, según detalló US Today.

Conclusiones del estudio y recomendaciones

Durante el periodo de análisis, los investigadores no observaron mejoras en la tasa de mortalidad asociada al síndrome del corazón roto, y las complicaciones mayores continuaron siendo sustanciales. El estudio, citado por US Today, subrayó la importancia de optimizar la atención médica para estos pacientes y de profundizar en la investigación sobre las diferencias de género en los resultados. “Los médicos necesitan mejorar la atención de estos pacientes para reducir la mortalidad y estudiar la razón de las diferencias de sexo en los resultados”, concluyó el equipo de investigación en el Journal of the American Heart Association.