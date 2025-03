Qué dijeron las cámaras farmacéuticas tras el anuncio de la creación de una nueva agencia estatal que controlará a los medicamentos

Tras el anuncio de la creación de la nueva agencia, existen posturas divididas en la industria farmacéutica, quienes apoyan la medida y quienes temen barreras al acceso a innovaciones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una conferencia de prensa realizada este mediodía, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el presidente Javier Milei firmará un decreto para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFITS), un nuevo organismo estatal, técnico y autárquico, que dependerá del Ministerio de Salud y tendrá como misión realizar evaluaciones técnicas de medicamentos, tecnologías médicas y equipamientos antes de su incorporación al sistema financiado con recursos públicos.

Ante el anuncio, las cámaras que representan a la industria farmacéutica en el país manifestaron posturas diversas. Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) respaldaron la iniciativa al considerarla “una decisión acertada de política sanitaria”, al tiempo que la desde Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) expresaron su preocupación por una posible barrera al acceso de innovaciones médicas: “El acceso de las personas a nuevos medicamentos que mejoren su calidad y expectativa de vida debe estar garantizado”.

Según fuentes del Ministerio de Salud, la ANEFITS estará enfocada en garantizar una asignación eficiente de los recursos mediante análisis técnicos que contemplen aspectos como calidad, eficacia, impacto social y costo-efectividad. Además, el organismo funcionará de manera articulada y complementaria a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La propuesta, según explicaron desde la cartera sanitaria a Infobae, busca eliminar distorsiones en el mercado de la salud y reducir gastos innecesarios.

Los objetivos y funciones de la ANEFITS

La ANEFiTS tendrá la responsabilidad de analizar de manera integral y comparativa el valor de los medicamentos y tecnologías médicas antes de su incorporación al sistema de salud financiado por el Estado, explicaron a Infobae desde la cartera sanitaria nacional.

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que la agencia funcionará como un paso previo a la ANMAT, que continuará siendo responsable de autorizar la comercialización de medicamentos. “La agencia evaluará medicamentos y también equipamiento nuevo, todo tiene que estar bien estudiado y desarrollado para poder ofrecer lo mejor para la gente”, indicaron.

“El primer paso será la agencia, que va a decir si pueden pasar a la ANMAT. La ANEFiTS viene a cubrir un aspecto faltante, permitiendo decisiones basadas en evidencia y evitando gastos en tratamientos que no generan valor real”, señalaron. “Lo que estamos generando es lo que tienen países de América Latina y la Unión Europea, por ejemplo. Todos se caracterizan por tener un organismo de farmacovigilancia de los medicamentos”, indicaron a Infobae.

Según indicaron, este nuevo ente establecerá controles para “evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y costo-efectivas antes de autorizar su incorporación al sistema de salud”. Sin embargo, en los casos graves o en los que las patologías requieran que un fármaco cuente con un análisis más veloz, “habrá una vía rápida”, aunque manteniendo los criterios técnicos establecidos, explicaron.

Por otro lado, si un medicamento aprobado por agencias regulatorias internacionales no cumple con los criterios de la nueva agencia, podrá comercializarse en el país, pero sin financiamiento estatal. “Esto significa que los ciudadanos podrán acceder a tratamientos no aprobados por la ANEFiTS, pero sin que el costo recaiga sobre el resto de la sociedad”, explicaron desde el Ministerio de Salud.

De todas maneras, para los casos excepcionales, como patologías graves o urgentes, "habrá una vía rápida, aunque manteniendo los criterios técnicos establecidos", señalaron.

Además, la ANEFiTS unificará las funciones actualmente dispersas entre la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC) y el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS). Esto busca evitar decisiones contradictorias y promover un uso más eficiente de los recursos públicos, siendo que la propuesta establecerá criterios transparentes y predecibles que permitirán decidir qué tratamientos pueden recibir financiamiento estatal, asegurando una adecuada sostenibilidad del sistema, de acuerdo a lo expresado por las fuentes de la cartera sanitaria nacional.

La nueva agencia estará integrada por equipos multidisciplinarios estables que aplicarán metodologías técnicas para realizar evaluaciones integrales. Según las fuentes, su dirección estará a cargo de un presidente y un vicepresidente, quienes serán propuestos por el Ministerio de Salud y designados por el Poder Ejecutivo, con experiencia en evaluación de tecnologías sanitarias.

Asimismo, contará con la participación de cuatro vocales ad honorem en representación de ANMAT, el Consejo Federal de Salud (COFESA), la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Quienes integren la agencia deberán cumplir con la condición de no tener vínculos patrimoniales ni intereses en empresas del sector de tecnologías de salud. En tanto, en caso de ser necesario, se convocará a expertos en cada área para colaborar en las evaluaciones.

La postura de CAEME

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), expresaron su preocupación por los términos en los que se creará la ANEFiTS. En un comunicado de prensa, advirtieron que al condicionar la incorporación de nuevos medicamentos a un análisis financiero previo a su aprobación comercial, la agencia “podría impedir o retrasar por años la disponibilidad y acceso de los pacientes en Argentina a los últimos tratamientos en salud ya disponibles en el mundo”.

En ese tono, desde la cámara indicaron que, tras esta decisión, “la disponibilidad de los nuevos medicamentos quedaría condicionada a una evaluación financiera previa, anteponiéndose a los criterios de seguridad, calidad y eficacia utilizados mundialmente. De esta manera, los argentinos no podríamos acceder a los nuevos medicamentos que se descubran para el tratamiento de enfermedades graves o muy complejas, porque la agencia de evaluación de financiamiento no se expida favorablemente o considere que no vale la pena autorizarlo”.

Por lo cual, aseguraron que, “una regulación que condicione la disponibilidad de un medicamento para los ciudadanos a una evaluación económica previa violaría el derecho a la salud de los argentinos consagrado en nuestra constitución nacional”. Asimismo, señalaron que esta evaluación “no debe interferir en modo alguno con la autorización de comercialización de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que es una atribución de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”, por lo que catalogaron a la agencia de una posible “barrera para el ingreso de innovación farmacéutica en la Argentina”.

“No pueden faltar en la evaluación la voz de las asociaciones de pacientes, financiadores, sociedades médicas y productores de tecnología”, resaltaron desde la cámara y concluyeron: “CAEMe apoya la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que esté alineada con las mejores prácticas internacionales, que ponga al paciente en el centro de la evaluación y que contribuya a la sustentabilidad del sistema de salud sin obstaculizar el pronto y oportuno acceso de los argentinos a los nuevos medicamentos”.

El apoyo de CILFA

Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su respaldo a la medida y aseguró que es “una decisión acertada de política sanitaria, colocando a la Argentina entre un selecto grupo de naciones que cuenta con este tipo de agencia que ejerce la rectoría en la aprobación de medicamentos de innovación”.

“CILFA acompaña la decisión presidencial en el entendimiento de que era necesario institucionalizar mediante los servicios de una entidad especializada una evaluación equilibrada de las tecnologías sanitarias, que permita en adelante garantizar el acceso equitativo de la población a las mismas”, resaltaron desde la cámara en un comunicado de prensa.

“Entendemos que este proceso constituye un mecanismo virtuoso que debe integrarse de manera articulada con el rol que lleva adelante la agencia de regulación sanitaria, a los fines de que cada organismo asegure el ejercicio de sus capacidades regulatorias. Esta Agencia constituirá un soporte fundamental a la compleja decisión que deben tomar los profesionales de la salud al momento de decidir el mejor tratamiento para sus pacientes”, concluyeron.

