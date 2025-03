¿Saltarse el desayuno es malo? Ventajas y riesgos, según los especialistas

El desayuno ayuda a restablecer los niveles de glucosa tras el ayuno nocturno y aporta nutrientes esenciales (Freepik)

“El desayuno es la comida más importante del día”. Esta frase, repetida durante décadas, fue el pilar de muchas recomendaciones nutricionales. Sin embargo, en los últimos años, el ayuno intermitente ganó popularidad como una alternativa que desafía esta idea.

Mientras algunos especialistas defienden los beneficios de iniciar el día con una comida equilibrada, otros sostienen que saltarse el desayuno no solo es inofensivo, sino que puede traer ventajas metabólicas. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica?

El desayuno: ¿realmente la comida más importante del día?

Investigaciones sugieren que omitir el desayuno puede afectar la sensibilidad a la insulina y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno se asoció tradicionalmente con múltiples beneficios para la salud. Según la dietista estadounidense Marissa Meshulam (MS, RD, CDN), esta primera comida del día ayuda a restablecer los niveles de glucosa tras el ayuno nocturno y proporciona al organismo los nutrientes esenciales para un funcionamiento óptimo.

“Un desayuno nutritivo que te hace sentir bien física y mentalmente puede despertar el deseo de seguir eligiendo opciones saludables”, explicó Meshulam. Consumir proteínas, grasas saludables, fibra y antioxidantes en la mañana no solo favorece la energía, sino que contribuye a una mejor regulación del apetito durante el día.

Los riesgos de omitir el desayuno

Saltarse el desayuno puede provocar mayor hambre y dificultad para concentrarse durante el día (Freepik)

Pese a que algunas personas pueden sentirse bien sin desayunar, diversas investigaciones señalaron posibles efectos negativos de este hábito. Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association encontró que quienes se saltan el desayuno tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas metabólicos, incluyendo resistencia a la insulina y un control glucémico deficiente, especialmente en personas con diabetes tipo 1 y 2.

Meshulam advirtió que evitar el desayuno también podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. “Las investigaciones sugieren que desayunar puede mejorar el control de la insulina y reducir la inflamación. Quienes omiten esta comida tienen mayor probabilidad de desarrollar hipertensión y dislipidemia”, explicó la especialista.

Por otro lado, un desayuno balanceado suele incluir alimentos ricos en fibra, fundamentales para la salud intestinal. En personas con síndrome del intestino irritable (SII), saltarse el desayuno podría agravar los síntomas debido a la falta de fibra y nutrientes esenciales.

Ayuno intermitente: un enfoque alternativo

El ayuno intermitente se basa en períodos sin ingesta de alimentos, alternados con ventanas de alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estas advertencias, el ayuno intermitente se posicionó como una alternativa popular para la salud y el control de peso. Este método se basa en períodos prolongados sin ingesta de alimentos, alternados con ventanas de alimentación.

Existen diversas modalidades:

16/8: Ayuno de 16 horas y ventana de alimentación de 8 horas.

5:2: Comer de forma normal durante cinco días y restringir las calorías en dos días alternos.

Ayuno en días alternos: Días de ayuno total o con ingesta mínima de calorías intercalados con días de alimentación habitual.

Existen diferentes formas de ayuno intermitente, como el 16/8, el método 5:2 y el ayuno en días alternos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios atribuidos se incluyen la reducción de la inflamación, la mejora en la sensibilidad a la insulina y la promoción de la autofagia, un proceso de regeneración celular. Sin embargo, el ayuno intermitente generó una fuerte división entre los expertos.

El reconocido médico argentino Alberto Cormillot, especialista en obesidad, consideró que el ayuno intermitente no ofrece ventajas significativas. “Lo único que posterga el ayuno intermitente es la próxima comida. Sencillamente, no funciona porque las personas suelen compensar lo que no comieron antes o después”, afirmó en diálogo con Infobae.

¿Funciona el ayuno intermitente para perder peso?

Laura Romano enfatiza que los cambios de hábitos, más que las dietas, son la clave para un peso saludable a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atractivos del ayuno intermitente es la pérdida de peso, pero ¿realmente es más eficaz que una dieta convencional? Un estudio de la Journal of the American Heart Association monitoreó a 547 personas y concluyó que restringir el horario de alimentación no influía en el peso. En cambio, lo que realmente importaba era el tamaño de las porciones y la calidad de los alimentos ingeridos.

La nutricionista Romina Pereiro coincidió con esta visión. “Científicamente está demostrado que las dietas con un inicio y un final no son efectivas en el mediano y largo plazo. Es difícil sostenerlas y generan efecto rebote”, señaló a este medio. Además, advirtió que el ayuno intermitente puede provocar “ataques de hambre e irritabilidad, lo que impacta en el comportamiento y las emociones”.

Por su parte, Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Nutrición y Diabetes, alertó sobre un fenómeno adaptativo del organismo: “Cuando la restricción calórica es muy intensa, el cuerpo entra en ‘modo ahorro’, haciendo que el descenso de peso sea cada vez más difícil”.

Recomendaciones para una alimentación saludable

Si se opta por el ayuno intermitente, es fundamental mantener una alimentación equilibrada y variada (Freepik)

Dado que no hay una única respuesta para todos, la clave parece estar en escuchar al cuerpo y adoptar hábitos sostenibles. La licenciada en Nutrición Laura Romano enfatizó que “el cambio de hábitos es lo que realmente permite bajar de peso y sostenerlo en el tiempo”.

Para quienes no pueden desayunar por falta de hambre o de tiempo, los expertos recomiendan al menos optar por pequeños refrigerios saludables dentro de las primeras horas del día.

Si se opta por el ayuno intermitente, es fundamental hacerlo de forma segura y con supervisión profesional, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes. Como aclaró Cormillot, “el ayuno intermitente no excluye la calidad de la alimentación; lo importante es que se consuman todos los grupos de alimentos esenciales”.

El desayuno no es obligatorio para todos, pero quienes lo omiten deberían asegurarse de cubrir sus necesidades nutricionales durante el día (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate entre el desayuno y el ayuno intermitente sigue abierto, pero los expertos coinciden en que no hay una fórmula universal. Si bien el desayuno ofrece beneficios comprobados para la salud metabólica, saltárselo ocasionalmente no representa un problema para todos.

El ayuno intermitente, por su parte, puede funcionar para algunas personas, pero no es una solución mágica y su éxito depende de la calidad de la alimentación en las horas de ingesta. Al final, lo más importante no es cuándo se come, sino qué se come y en qué cantidad.