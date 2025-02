La salud del papa Francisco: qué es una infección respiratoria polimicrobiana y cómo es el tratamiento

La infección respiratoria polimicrobiana diagnosticada al Papa Francisco ha obligado a una hospitalización, pero su situación se mantiene estable (REUTERS)

Esta mañana, la Santa Sede informó que el papa Francisco, quien permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma desde el viernes, padece “una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio”, un cuadro que obligó a ajustar el tratamiento del Pontífice.

La Oficina de Prensa del Vaticano aseguró que “todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá una hospitalización adecuada”. El comunicado indicó que las condiciones del Pontífice son “estacionarias” y ha “descansado bien durante la noche”.

El diagnóstico de infección polimicrobiana, involucra la presencia simultánea de varios microorganismos patógenos en el organismo del argentino Jorge Bergoglio, de 88 años. El portavoz del Vaticano informó que el papa Francisco se dedicó a leer los periódicos y que continuará con sus terapias médicas, lo que sugiere una mejora en su bienestar general, aunque su situación sigue siendo delicada.

Ante la consulta de Infobae, la doctora Ana María Putruele, jefa de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que “la presencia de varios gérmenes puede hacer que la infección se agrave”.

En tanto, el doctor Alejandro Videla, médico neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, señaló a Infobae que “según la información reproducida de los partes de prensa del Vaticano, lo que se ha diagnosticado es una infección producida por múltiples gérmenes al mismo tiempo, causadas por distintas bacterias. Hay un porcentaje importante de personas que presentan infecciones respiratorias mixtas, es decir, producidas por más de una bacteria".

En ese sentido el doctor Videla destacó: “El Papa tiene 88 años y antecedentes médicos como una resección pulmonar previa (en su juventud), resultado de una neumonía complicada con un empiema. Por lo tanto, es una persona de alto riesgo, que además utiliza una silla de ruedas para sus desplazamientos, lo cual también complica el panorama clínico. Por eso, se ha decidido prolongar su hospitalización y modificar el tratamiento“.

¿Qué es una infección polimicrobiana?

La infección respiratoria que aqueja al Papa Francisco involucra múltiples patógenos, lo que hace que su tratamiento sea aún más delicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia simultánea de patógenos que caracteriza a una afección polimicrobiana puede potenciar la gravedad de la infección.

Puede ser causada por una combinación de bacterias, virus, hongos o parásitos que invaden las vías respiratorias, especialmente los pulmones, y pueden afectar a diversos segmentos de las vías respiratorias superiores e inferiores.

Según la doctora Putruele, “en estas infecciones, la presencia de un microorganismo genera un nicho para que otros microorganismos patógenos lo colonicen”. Esto quiere decir que un microorganismo primario puede predisponer al organismo a la colonización por otros , lo que deriva en un cuadro clínico más complejo.

“El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, junto con otros virus como el de la influenza y a veces con el virus sincicial respiratorio (VSR), son los principales causantes de enfermedades que a veces suelen ser graves en las vías respiratorias inferiores”, explicó la neumonóloga.

“Los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y hoy han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia", indicó el Vaticano (REUTERS/Remo Casilli)

Si bien el comunicado de la Santa Sede indican que el estado del Pontífice es “estable”, su tratamiento ha tenido que ajustarse debido a la presencia de múltiples patógenos. Según la doctora Putruele, este tipo de infecciones “requiere de cuidados especiales”, dado que pueden complicarse con infecciones adicionales o incluso con cuadros de insuficiencia respiratoria.

En este caso, el papa Francisco no solo enfrenta la infección, sino que también se trata de un paciente con antecedentes médicos complejos, incluidos problemas de salud respiratorios previos. El Papa Francisco cursó una grave neumonía en su juventud, lo que llevó a la extirpación de una parte de su pulmón. Más recientemente, sufrió dos caídas en los últimos meses, por lo que ha tenido que recurrir a una silla de ruedas debido a la limitación de su movilidad.

Además, el Pontífice padece de diverticulitis, una enfermedad común que provoca inflamación o infecciones en el colon. En 2021, fue sometido a una cirugía para remover una porción de su colon.

Cómo es el tratamiento de las infecciones polimicrobianas

Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, explicó que los análisis realizados recientemente detectaron una infección polimicrobiana (REUTERS/Remo Casilli)

En cuanto a la modificación del tratamiento del papa Francisco, el doctor Videla, describió: “Probablemente se le hayan agregado más antibióticos a los que recibía inicialmente. Aunque no se ha especificado que sea neumonía, lo que sí llama la atención es lo persistente de la bronquitis, que podría no ser solo una bronquitis, sino una infección respiratoria más grave. Ahora, lo que se debe esperar es la respuesta a los antibióticos, ya que en general, entre las 48 y 72 horas se puede observar si hay una mejoría clínica o no“.

En cuanto a cómo es el tratamiento habitual de una infección polimicrobiana en las vías respiratorias, la doctora Putruele precisó que implica el uso de antibióticos, especialmente macrólidos como la eritromicina o la azitromicina, y a veces medicamentos como la clindamicina o lincomicina.

En ciertos casos, también se recurre a antibióticos como el metronidazol para eliminar las bacterias patógenas. Sin embargo, advirtió que algunas bacterias pueden ser resistentes a antibióticos comunes como la penicilina, lo que complica aún más el tratamiento.

La clave para manejar este tipo de infecciones es actuar rápidamente, ya que pueden variar en gravedad. En la mayoría de los casos, las personas que tienen crecimiento bacteriano no presentan síntomas y no requieren tratamiento.

Sin embargo, la jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas advirtió que “este no sería el caso del papa Francisco”. En su situación, al haber varios gérmenes involucrados, la infección se presenta con un carácter potencialmente grave.

El pontífice argentino está ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el viernes, lo que le ha obligado a cancelar sus eventos del fin de semana, entre ellos presidir la misa y rezar el Ángelus el domingo (AP Foto/Andrew Medichini)

Es importante destacar que la infección polimicrobiana puede afectar tanto a las vías respiratorias superiores, como la nariz y la garganta, como a las vías respiratorias inferiores, incluyendo los bronquios y los pulmones.

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores son las que suelen resultar más graves y son las que se monitorizan de cerca en el caso de pacientes como el papa Francisco.

La doctora Putruele explicó que, aunque no siempre se presentan complicaciones, “estos cuadros pueden complicarse” en ocasiones con afecciones adicionales, como problemas cardiológicos o infecciones generalizadas. De hecho, en algunos casos graves, pueden llevar a una insuficiencia respiratoria, que requiere de una intervención médica urgente.

“Por ahora no está constatado ningún dato que indique complicaciones adicionales" en el caso del Papa, apuntó la médica neumonóloga.

Hospitalizado el viernes por una bronquitis persistente

El Hospital Agostino Gemelli en Roma, donde está hospitalizado el papa Francisco desde el viernes (AP foto/Andrew Medichini)

Aunque la Santa Sede ha confirmado que el estado de salud del Papa es estable, su hospitalización obligó a la suspensión de varios compromisos programados, incluidos eventos importantes como la misa del fin de semana y la oración del Ángelus del domingo.

El Papa, en un mensaje escrito, expresó su pesar por no poder estar presente en estas celebraciones y explicó que aún necesita tratamiento para su bronquitis persistente. A pesar de su estado de salud, mantiene la esperanza de continuar con su agenda una vez que su condición mejore.

El viernes pasado, el Pontífice fue hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma para continuar con el tratamiento de una bronquitis persistente que ha afectado su capacidad respiratoria. Esta afección, que lo obligó a interrumpir su catequesis durante la audiencia general de la semana pasada, motivó su ingreso hospitalario para un seguimiento médico más cercano.

El comunicado oficial de la Santa Sede detalló que el viernes que el objetivo de esa hospitalización era garantizar un entorno controlado para el tratamiento y evitar complicaciones mayores, dada la avanzada edad del Pontífice y su historial médico.

El papa Francisco se toca la frente durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 12 de febrero de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

A medida que el papa Francisco sigue bajo tratamiento, los médicos de la Santa Sede continúan evaluando su progreso y ajustando la terapia en función de los resultados obtenidos en las pruebas recientes.

En la declaración oficial, el Vaticano afirmó que las condiciones del Papa siguen siendo estables, pero la evolución de su enfermedad y el tipo de microorganismos involucrados exigirán una vigilancia constante. Aunque la infección polimicrobiana en las vías respiratorias puede resultar grave, el acceso a un tratamiento adecuado y la atención médica oportuna son factores claves para la recuperación.

Como explicó la doctora Putruele, este tipo de infecciones requieren no solo un tratamiento eficaz, sino también un seguimiento cercano para evitar complicaciones graves, como la insuficiencia respiratoria o la sepsis.