El riesgo de infecciones de transmisión sexual crece entre los jóvenes por no usar métodos de protección

Campo de látex: Se obtiene al cortar un preservativo convencional y sirve para protegerse durante el sexo oral en la vulva o el ano. Su uso sigue siendo poco difundido, aunque es una herramienta efectiva para prevenir ITS.

PREP (Profilaxis Preexposición): Es un tratamiento basado en medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por VIH en personas con alto riesgo de exposición. Si bien es altamente eficaz (reduce el riesgo de infección hasta en un 99%), no protege contra otras ITS como sífilis, gonorrea o clamidia, por lo que no debe reemplazar al preservativo.