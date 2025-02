Antonio Banderas cambió su dieta tras un infarto: cómo afecta el consumo de carne los niveles de colesterol

Las carnes rojas tienen un alto contenido de grasas saturadas que pueden elevar el colesterol LDL

El actor y empresario español Antonio Banderas tiene hoy 64 años. Hace 8 años un grave problema cardiovascular marcó un antes y un después en su vida. Lo llevó a hacer varios cambios en el estilo de vida, incluyendo el menor consumo de carnes rojas.

“Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja”, expresó Banderas recientemente. Le hizo caso a sus médicos.

Hay pruebas que demuestran que una alimentación rica en grasas saturadas y colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo y el estrés aumentan la probabilidad de desarrollar aterosclerosis y, en consecuencia, sufrir problemas cardiovasculares.

“Las afecciones como el infarto se pueden prevenir al controlar los factores modificables. Los pacientes que ya han tenido un infarto deberían consultar a un profesional de la nutrición para seguir una alimentación saludable. Es aconsejable reducir el consumo de carnes rojas y adoptar más opciones como el pescado, entre otros cambios”, especificó la licenciada en nutrición y magíster en tecnología de alimentos Marcela Leal, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición e integrante de la Red Investigación en Estilos de Vida Saludable (IESVIDAS), en diálogo con Infobae.

¿Qué le pasó a Antonio Banderas?

Antonio Banderas tuvo un infarto y cambió el estilo de vida (Europa Press)

El actor español ya había sido diagnosticado con una arritmia, y en enero de 2017 padeció un infarto del corazón. Como tratamiento le colocaron tres stents para mantener abiertas sus arterias coronarias. Tras ese mal momento, Banderas aceptó seguir las recomendaciones médicas. Dejó de fumar tabaco, empezó a hacer terapia para manejo del estrés y bajó el consumo de carnes rojas.

El actor no es la única persona que consumía carnes en exceso. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2021 el consumo promedio de carne en el mundo alcanzó los 43 kilos por persona al año, con países como Estados Unidos y Argentina superando los 100 kilos anuales per cápita. Sin embargo, no todas las carnes tienen el mismo impacto en la salud.

¿Qué tipo de carne es mala para el colesterol?

La acumulación de colesterol LDL en las arterias provoca aterosclerosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol es una sustancia presente en la sangre que el cuerpo necesita para funciones vitales, pero su exceso puede generar problemas de salud.

Julia Zumpano, dietista registrada de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, informó que “las carnes rojas tienen un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

Este tipo de carne incluye el músculo de mamíferos como los vacunos, los cerdos y los corderos.

La acumulación de colesterol LDL en las arterias puede provocar aterosclerosis, una condición que endurece y obstruye las arterias y esta situación puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, como los infartos, según la Asociación Estadounidense del Corazón (más conocida como AHA por su sigla en inglés). “Los niveles elevados de colesterol de las LDL pueden provocar enfermedades cardíacas y ataques o derrames cerebrales”, advirtió la entidad médica.

Zumpano enfatizó que “las carnes procesadas no solo elevan el colesterol LDL, sino que también aumentan el riesgo de cáncer”.

Qué otros alimentos suben el colesterol LDL

Además de las carnes rojas y procesadas, las grasas trans, grasas saturadas, azúcares añadidos, carbohidratos refinados y alimentos ultraprocesados contribuyen al aumento del colesterol LDL y al riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carnes rojas y procesadas no son los únicos alimentos que elevan el colesterol LDL. La AHA aclaró que el consumo de productos con grasas trans y grasas saturadas también juegan un papel clave en el aumento del colesterol LDL.

Esas grasas se encuentran en alimentos ultraprocesados, como galletas, productos de panadería y margarinas industriales. Los aceites hidrogenados utilizados en frituras comerciales contienen altos niveles de estas grasas nocivas.

El consumo de azúcares añadidos y carbohidratos refinados también incide en los niveles de colesterol. Investigaciones recientes han señalado que un exceso de azúcar puede disminuir el colesterol HDL (el “bueno”) y aumentar los triglicéridos, lo que agrava el riesgo cardiovascular.

Cuáles son los riesgos de tener el colesterol LDL alto

Tener niveles altos de colesterol LDL puede bloquear arterias clave hacia el cerebro y el corazón, incrementando la posibilidad de ataques cardíacos, derrames cerebrales, hipertensión arterial y diabetes/Archivo

Tener niveles elevados de colesterol LDL puede generar graves problemas de salud. Según la entidad médica, “los altos niveles de colesterol aumentan el riesgo de sufrir problemas de salud como ataques cardíacos y ataques o derrames cerebrales, los cuales son las principales causas de muerte en el mundo”.

Las cantidades elevadas de colesterol LDL en la sangre pueden bloquear una vía fundamental hacia el cerebro, lo que puede provocar un ataque o derrame cerebral. Este mismo problema puede afectar las arterias que llevan sangre al corazón y aumentar el riesgo de infarto.

Además, un colesterol LDL alto se asocia con hipertensión arterial y diabetes. “La diabetes puede disminuir los niveles de colesterol HDL y aumentar la cantidad de colesterol LDL en la sangre, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un ataque o derrame cerebral”, puntualizó. Esto incrementa aún más el peligro de padecer enfermedades cardiovasculares.

Qué le pasa al cuerpo si se reduce el consumo de carnes rojas

Reducir el consumo de carne roja y sustituirla por proteínas más saludables como pescados, legumbres y frutos secos puede disminuir el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la ingesta de carnes rojas puede traer múltiples beneficios para la salud. Zumpano sostiene que “las personas que limitan el consumo de carne roja tienden a consumir menos calorías, menos grasas y tienen un menor riesgo de enfermedades cardíacas y muerte”.

Al sustituir la carne roja por fuentes de proteína más saludables, como pescados, legumbres y frutos secos, el colesterol LDL puede disminuir.

La Asociación Estadounidense del Corazón sugiere que “una alimentación basada en proteínas vegetales y grasas saludables contribuye a la reducción de la aterosclerosis y mejora la salud cardiovascular”. Un menor consumo de carnes rojas también puede ayudar a controlar el peso.

Cómo bajar el colesterol LDL

Se recomienda también realizar actividad física regular (al menos 150 minutos semanales) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Existen varias estrategias para reducir el colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular. Reemplazar las carnes rojas por proteínas de origen vegetal es clave. También se recomienda la actividad física regular y evitar el consumo de tabaco”, detalló a Infobae el médico Ezequiel Forte, asesor del consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología.

El primer paso es modificar la alimentación. Optar por proteínas magras, como pollo sin piel y pescado, en lugar de carnes rojas es clave. Además, se debería aumentar la ingesta de fibra soluble ayuda a reducir el colesterol LDL. Esa fibra está en alimentos como avena, frutas, verduras y legumbres.

“Cada vez hay más evidencia científica de que una alimentación basada en plantas genera beneficios cardiovasculares”, resaltó Forte.

El ejercicio regular también juega un papel importante. La actividad física ayuda a aumentar el colesterol HDL (‘bueno’) y a reducir el LDL (‘malo’), lo que mejora la salud cardiovascular. Se recomienda al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar o andar en bicicleta.

Evitar el tabaquismo también ayuda a la prevención cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Evitar el tabaquismo y reducir el consumo de alcohol son medidas adicionales para mejorar el perfil lipídico. Finalmente, en algunos casos, los médicos pueden indicar medicamentos para controlar el colesterol. Las estatinas son los fármacos más utilizados, ya que reducen la producción de colesterol en el hígado y ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Reducir el colesterol LDL requiere cambios en el estilo de vida, pero los beneficios en la salud cardiovascular justifican el esfuerzo.