Deja de preocuparte tanto por el aumento de peso durante las fiestas, dicen los expertos

VIERNES, 15 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- A Joshua Walker, residente de Florida, no le preocupa que su salud se vea afectada por todos los pasteles, tartas, galletas y dulces que lo tentarán durante las reuniones navideñas.

Eso se debe a que está armado con una dieta sólida y una rutina de ejercicios que le permitirán un poco de indulgencia.

"Si la abuela hizo una tarta de manzana que estoy mirando y dice mi nombre, me comeré una rebanada. Sé que no me va a hacer daño", dijo Walker. "Siempre puedes volver a la normalidad, y disfrutar de algunos alimentos que normalmente no comerías durante las vacaciones no debería hacer que te desvies de tu plan y abandones tus metas".

Casi 2 de cada 5 estadounidenses (39%) se preocupan por descarrilar sus hábitos alimenticios saludables durante las fiestas, según una nueva encuesta realizada por Orlando Health.

Pero los dietistas están de acuerdo con Walker en que no hay necesidad de sentirse culpable por disfrutar de algunas golosinas.

"Las festividades llegan una vez al año, y disfrutar de algunas comidas tradicionales y recetas favoritas que podrían tener un poco más de azúcar o grasa no va a afectar su salud ni descarrilar sus hábitos saludables", dijo Sara Riehm, dietista registrada especializada en el Centro de Salud para el Mejoramiento de la Salud de Orlando.

"De hecho, veo mucha más ansiedad sobre el aumento de peso que sobre el aumento de peso real de mis pacientes durante las fiestas", añadió Riehm en un comunicado de prensa de Orlando Health.

Es más probable que las personas se hagan un flaco favor a sí mismas al corregir en exceso un poco de indulgencia navideña, según la encuesta.

Alrededor de un 25 por ciento de las personas creen que deben saltarse las comidas para ahorrar calorías antes de una reunión festiva, pero eso solo hace que sea más probable que coman demasiado, dijo Riehm.

"Es mucho más fácil tomar decisiones más saludables cuando no tenemos hambre", dijo Riehm. "Tener una comida ligera que incluya nutrientes saciantes como proteínas y fibra antes de una fiesta te ayudará a sentirte más lleno y a tomar decisiones conscientes sobre lo que estás comiendo".

Del mismo modo, alrededor de un tercio (33%) de las personas sienten que necesitan "desintoxicarse" después de disfrutar de algunas delicias navideñas, encontró la encuesta. Estas tácticas no solo son ineficaces, sino que pueden ser potencialmente dañinas, dijo Riehm.

"Realmente no podemos desintoxicar el cuerpo de las llamadas 'toxinas' que obtenemos de nuestros alimentos", dijo Riehm. "El hígado y los riñones ya hacen un gran trabajo al eliminar las toxinas del cuerpo, y realmente no necesitan nuestra ayuda con jugos y otros suplementos comercializados".

"Además, con frecuencia requieren medidas dietéticas extremas que nos dejan con un déficit calórico muy significativo y pueden provocar disminuciones peligrosas del azúcar en la sangre", añadió Riehm. "Lavar el sistema con limpiezas también puede alterar un microbioma saludable en el intestino".

En lugar de improvisar durante las fiestas, Riehm recomienda que las personas busquen la orientación de un dietista registrado que pueda ayudarlos a elaborar un plan de dieta personalizado para pasar las fiestas.

"Con tanta información, consejos erróneos y pseudociencia, los dietistas registrados van a ser la fuente número uno de información nutricional basada en evidencias", dijo Riehm.

La consulta de Walker con un dietista de Orlando Health reveló que algunas de las llamadas elecciones saludables que estaba haciendo no eran realmente tan buenas para él.

"Estaba comiendo toneladas de carbohidratos y frutas, y eso se convierte en azúcar dentro del cuerpo", dijo Walker en el comunicado de prensa de Orlando Health. "Cuando completé mi evaluación de salud al comienzo del programa, me sorprendió saber que mi nivel de azúcar en la sangre se acercaba a los niveles prediabéticos".

Riehm advirtió que las personas deben asegurarse de consultar con alguien que en realidad sea un dietista registrado.

"Técnicamente, cualquiera puede llamarse a sí mismo nutricionista, pero en la mayoría de los estados, los dietistas son los únicos a los que se les permite practicar la terapia de nutrición médica en los entornos de atención de la salud", dijo Riehm.

Armados con un plan de estilo de vida sólido, las personas pueden disfrutar de las fiestas con el conocimiento de que una o dos golosinas no van a dañar su salud en general, dijo Riehm.

"Ninguna dieta o hábito saludable va a tener éxito a largo plazo sin un poco de flexibilidad", dijo Riehm. "La consistencia es realmente el nombre del juego cuando se trata de una vida saludable. Entonces, de la misma manera que una comida saludable no va a marcar una gran diferencia en sus resultados de salud o en sus métricas de laboratorio, tener una comida poco saludable tampoco va a hacer una gran diferencia".

