Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La competencia se podrá seguir en vivo por Fox Sports y las plataformas de streaming de Disney+ F1 TV

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.

La carrera del domingo en Suzuka marcará un quiebre en la agenda de la Máxima, que deberá entrar en un forzado parate de un mes a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente que obligó a suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril . En ese contexto, la actividad se reiniciará en 33 días : el viernes 1 de mayo saldrán a pista para realizar la única práctica libre del Gran Premio de Miami que tendrá jornada Sprint y la carrera principal.

Será la primera vez para el piloto de 22 años en el mítico circuito japonés de Suzuka, que recibió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 1987 , consta de 5.807 metros de distancia y tendrá una carrera principal a 53 giros.

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