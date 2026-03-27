Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Viernes 27 de marzo
Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)
Sábado 28 de marzo
Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)
Domingo 29 de marzo
Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)
La competencia se podrá seguir en vivo por Fox Sports y las plataformas de streaming de Disney+ F1 TV
Será la primera vez para el piloto de 22 años en el mítico circuito japonés de Suzuka, que recibió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 1987, consta de 5.807 metros de distancia y tendrá una carrera principal a 53 giros.
La carrera del domingo en Suzuka marcará un quiebre en la agenda de la Máxima, que deberá entrar en un forzado parate de un mes a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente que obligó a suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril. En ese contexto, la actividad se reiniciará en 33 días: el viernes 1 de mayo saldrán a pista para realizar la única práctica libre del Gran Premio de Miami que tendrá jornada Sprint y la carrera principal.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.