Deportes

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

El corredor argentino finalizó 16° y 17° en los primeros ensayos en Suzuka. La tercera tanda de pruebas será este viernes, desde las 23:30 (hora argentina)

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

La competencia se podrá seguir en vivo por Fox Sports y las plataformas de streaming de Disney+ F1 TV

15:30 hsHoy

Será la primera vez para el piloto de 22 años en el mítico circuito japonés de Suzuka, que recibió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 1987, consta de 5.807 metros de distancia y tendrá una carrera principal a 53 giros.

15:01 hsHoy

La carrera del domingo en Suzuka marcará un quiebre en la agenda de la Máxima, que deberá entrar en un forzado parate de un mes a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente que obligó a suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril. En ese contexto, la actividad se reiniciará en 33 días: el viernes 1 de mayo saldrán a pista para realizar la única práctica libre del Gran Premio de Miami que tendrá jornada Sprint y la carrera principal.

14:50 hsHoy

EL CIRCUITO DE SUZUKA QUE RECIBIRÁ EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

El circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
14:40 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación en el circuito de Suzuka que albergará el Gran Premio de Japón por la tercera fecha del calendario 2026.

Franco Colapinto Practicas Libres Gran Premio de Japon
Franco Colapinto buscará mejorar su performance en el circuito de Suzuka (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

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