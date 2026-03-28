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La tajante postura de Sofía La Reini Gonet sobre los mandatos de belleza: “Yo no me depilo”

La influencer se sinceró acerca de su intimidad y marcó distancia respecto a las exigencias estéticas. También habló de los rumores de reconciliación con Homero Pettinato

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Fiel a su estilo, la influencer dio detalles de su día a día (Video: A la Barbarossa- Telefe)

Sofía “la Reini” Gonet fue una de las invitadas de la semana en A la Barbarossa (Telefe) y, fiel a su estilo, no esquivó ningún tema: desde los rumores de reconciliación con Homero Pettinato, en especial luego de que ambos coincidieran en la costa durante el fin de semana largo, hasta cuestiones más personales como la elección del color de su pelo y su postura sobre la depilación. Con honestidad y humor, la influencer aprovechó la charla para reafirmar su autonomía y su mirada libre de prejuicios sobre el cuerpo y los mandatos estéticos.

Consultada sobre su imagen, Sofía reveló acerca de su pelo: “El rubio es el que más me identifica, pero me gusta más cómo me queda el castaño, me queda mejor. Yo soy castaña clara”. La conversación derivó a los hábitos de depilación y Sofía no dudó en sincerarse: “No, yo no me depilo. No me gusta que me toquen. No, no me gusta hacerme la depilación”. Cuando le preguntaron si alguna vez le pidieron que se depile, fue tajante: “No, jamás, jamás. Yo creo que no se animan a pedirme nada a mí a estas alturas”.

Sobre si accedería por amor o por una fantasía, Sofía dejó en claro sus prioridades: “No, lo mando a cagar. No, no, no, no. Yo a veces estoy depilada y a veces no, pero depende de mí, ¿viste? Del otro, bueno, puede tener suerte como no. Y a mí no me importa”. Explicó que su decisión depende de cómo se siente ella y no de las expectativas ajenas: “A veces me depilo si tengo ganas, pero depende cómo me siento yo, no por la otra persona. Si voy a tener un encuentro o algo, que igual no tengo tampoco, pero si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”.

Con simpatía y espontaneidad, Sofía “la Reini” Gonet volvió a marcar distancia de los mandatos ajenos y reivindicó la libertad de elegir sobre el propio cuerpo, dejando en claro que sus decisiones estéticas y personales son, ante todo, una cuestión de deseo propio y no de exigencias externas.

La influencer negó haber retomado su relación con el humorista (Video: A la Barbarossa- Telefe)

En medio de rumores de reconciliación sentimental, la Reini se animó a enfrentar a Gerogina Barbarossa y a su panel y decidió enfrentar las versiones que la vinculan nuevamente con Pettinato. Con su habitual humor y desparpajo, la influencer aprovechó el aire para dejar en claro cómo es la relación actual entre ambos y desactivar cualquier especulación sobre un acercamiento.

Consultada por el panel sobre su vínculo con Pettinato, Sofía fue tajante: “Yo no tengo idea de qué él hace con su vida, de dónde está, de qué... no tengo idea”. Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que lo vio, respondió entre risas: “Meses. ¿Sabés cuánto? Como cuatro meses atrás”. Ante la referencia de que Homero tiene una casa en Costa Esmeralda y los posibles encuentros en la costa durante un fin de semana largo, Sofía aclaró: “Yo estuve en Cariló y alquilé por Airbnb”.

El clima cómplice se mantuvo cuando Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo de Georgina, sumó la anécdota de una vecina del edificio de Pettinato, quien le escribió: “Veo en el ascensor más a la Reini que al encargado del edificio”. Entre risas, la semifinalista de MasterChef hizo mención el escándalo reciente, que involcuró a Evangelina Anderson e Ian Lucas: “Mirá, voy a hacer la gran Evangelina. Es inteligencia artificial”. Así, la influencer desmintió los rumores y, con espontaneidad, dejó en claro que su presente sentimental está lejos de Homero Pettinato y que la supuesta reconciliación no es más que un trascendido sin sustento real.

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