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Racing debutará en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa: hora, TV y formaciones

La Academia se medirá con el elenco formoseño desde las 21:15. Transmitirá TyC Sports

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Racing se enfrentará a San Martín de Formosa
Racing se enfrentará a San Martín de Formosa
                                                 

Racing y San Martín de Formosa se medirán en el Estadio Florencio Sola, en Banfield, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro está programado para las 21:15. El arbitraje correrá por cuenta de Andrés Gariano y la televisación será de TyC Sports.

La formación que el entrenador Gustavo Costas planea para el debut de Racing en el certamen nacional incluirá una combinación de habituales titulares y suplentes, con el objetivo de administrar cargas físicas y minimizar riesgos de lesiones en medio de una agenda deportiva exigente con partidos por el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

En el último ensayo táctico previo al encuentro, Costas alineó solo a tres de los futbolistas que usualmente integran el once inicial: Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa y Maravilla Martínez. Este enfoque refleja la decisión del técnico de iniciar una rotación para preservar a los jugadores de cara a partidos venideros, entre los que se destaca el clásico frente a Independiente, programado para el sábado 4 de abril a las 17.30

Por distintos motivos, el entrenador no dispondrá de Duván Vergara, Gabriel Rojas ni Matías Zaracho. Vergara sigue en proceso de recuperación de un desgarro en el aductor derecho, lesión sufrida la víspera del partido contra Belgrano, con una proyección de tres semanas de ausencia. Rojas está afectado a la Selección nacional para amistosos frente a Mauritania y Zambia, ambos en La Bombonera. Zaracho, por su parte, no será arriesgado debido a una molestia muscular sufrida ante Estudiantes de Río Cuarto; se espera que reintegre la plantilla para el clásico con Independiente.

El presente inmediato de San Martín de Formosa es auspicioso. El equipo inició su campaña en el Torneo Federal A con una victoria por 2 a 1 ante Defensores de Vilelas, en un debut oficial que sirvió como impulso anímico. Los goles de Lautaro Ceratto y Agustín Griego ratificaron la solidez e identidad de juego que propone el plantel dirigido por un cuerpo técnico que prioriza el orden, la intensidad y la efectividad, consciente de que la concentración y el aprovechamiento de cada oportunidad serán decisivos frente a la Academia.

El historial entre la Academia y San Martín de Formosa registra una sola disputa previa, también válida por los 32avos de la Copa Argentina. En febrero de 2023, Racing remontó el tanto inicial en contra y se quedó con la victoria por 3-1, competencia en la que su recorrido finalizó en octavos tras ser eliminado por Huracán.

El ganador de este cruce se medirá con el vencedor del duelo entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever, que se jugará el miércoles 1° de abril a las 19.

Posibles formaciones:

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

  • Hora: 21:15
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Florencio Sola
  • Árbitro: Andrés Gariano

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