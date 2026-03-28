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Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

La artista volvió al programa tras recuperarse de problemas médicos, pero un incidente en el patio disparó comentarios y una ola de opiniones encontradas en las redes sociales

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El accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

A pocos días de su reingreso en Gran Hermano (Telefe), Andera del Boca volvió a preocupar a sus fans al sufrir un accidente dentro. El momento generó inquietud entre los fanáticos, quienes temen por la continuidad de la actriz tras reincorporarse al reality luego de superar problemas de salud.

Andrea del Boca sufrió una leve caída en el patio del programa mientras conversaba con otros participantes, poco después de haber regresado tras recibir el alta médica por presión alta. La artista se encontraba recostada sobre una reposera cuando, de un momento a otro, su respaldo se deslizó, generando que su torso cayera con fuerza.

La transmisión fue interrumpida y, aunque no se difundieron imágenes del desenlace, el incidente se viralizó rápidamente y alimentó las especulaciones sobre una posible nueva salida de la concursante.

El momento del accidente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, generando comentarios diversos entre los seguidores del reality. Frases como “No se ve el momento del golpe” y “Andrea... qué pésima actriz. Esta quiere irse” reflejaron tanto preocupación como ironía. Otros usuarios sugirieron la necesidad de realizarle estudios médicos y criticaron la calidad de los muebles de la casa.

andrea del boca gran hermano generación dorada

La incertidumbre sobre el estado de Andrea del Boca profundizó las conjeturas. Comentarios como “Que salga a ver un brujo urgente. No puede tener tanta mala suerte” pusieron en evidencia la inquietud general.

Antecedentes de salud y el regreso a la casa

Días antes del accidente, la actriz debió abandonar el programa por complicaciones derivadas de presión alta y colon irritable. El 23 de marzo, después de varios días fuera, regresó a la competencia. Lo hizo con una puesta en escena que combinó emoción y un marcado tinte dramático, según reconoció la propia Andrea.

Andrea del Boca explicó que volvió medicada y bajo estricto control médico, especialmente por su condición gastroenterológica y la presión arterial nocturna. “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”, detalló luego, al contar lo ocurrido. Incluso reconoció el susto que atravesó en ese momento: no quería “ser la primera infartada” dentro del reality.

Andrea del Boca con cabello recogido y camiseta camuflada, mirando hacia la derecha. Al fondo, tendederos con ropa, un sillón y cojines
Andrea del Boca, en un momento de introspección, realiza una limpieza energética en la casa de Gran Hermano

Además, la artista rememoró el susto que vivió: “Es un volver a empezar. Me asusté mucho, pero me han protegido”, aclarando que el problema no estaba vinculado al encierro ni al juego, sino que fue consecuencia de una dolencia previa agravada.

El regreso de la actriz alteró la dinámica de convivencia de la casa. Ingresó con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, acompañada por la música de “Tonta, pobre tonta”, lo que provocó sorpresa y desató debates sobre la teatralidad de su vuelta.

La reacción de los compañeros fue cálida, aliviando antiguos conflictos, como se percibió en el saludo distante pero cordial con Yanina Zilli. Al mismo tiempo, surgieron divisiones entre quienes celebraron el espectáculo y otros que lo consideraron un exceso innecesario.

Tras estos hechos, se reavivaron discusiones sobre la posibilidad de que Andrea del Boca hubiera tenido acceso a información externa antes de reingresar, lo que generó polémica en el entorno de seguidores atentos a las normas del programa.

En redes sociales, muchos usuarios debatieron sobre la forma en la que volvió a ingresar. Mientras algunos destacaron su impronta artística y celebraron el momento como un “show dentro del reality”, otros cuestionaron lo que consideraron una puesta en escena excesiva.

En este nuevo escenario dentro de Gran Hermano 2026, la actriz afronta desafíos personales renovados y la incertidumbre sobre el curso de su participación sigue latente. La duda respecto a la magnitud de la caída mantiene la expectativa de una posible nueva salida.

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