Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste para pronunciar un discurso en la cumbre del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII) en el Foro Faena en Miami Beach, Florida, EE. UU., el 27 de marzo de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que “Cuba es la siguiente” al destacar las acciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, en declaraciones que aumentan la tensión sobre la isla en un contexto de grave crisis económica y social.

“MAGA quiere fuerza y ​​quiere la victoria. Construí un gran ejército y dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, señaló Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII en Miami y añadió: “Cuba será la siguiente. Por cierto, finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias". "Cuba es la siguiente”, reafirmó.

Desde Francia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró la presión para que Cuba impulse un cambio de régimen y sostuvo que se requiere un nuevo liderazgo para mejorar la economía de la isla.

“La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”, declaró Rubio a la prensa en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde se abordó la situación cubana.

El funcionario cuestionó la posibilidad de inversiones en la isla bajo el sistema actual e ironizó: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras habla con la prensa antes de su partida tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Brendan Smialowski/REUTERS)

Añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

En cuanto a las acusaciones del régimen cubano sobre un bloqueo a la isla por parte de Washington, Rubio sentenció: “No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba. La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma habitual, a menos que la Unión Soviética o Maduro los subvencionaran. Simplemente no lo hacen. Puede que reciban algún envío de vez en cuando, o de vez en cuando alguien, pero no lo suficiente para abastecer a su país”.

El jefe de la diplomacia estadounidense no dejó pasar la oportunidad para esbozar su idea sobre la necesidad de un cambio de régimen en la isla, en beneficio de la población: “El cambio económico es importante. Dar a la gente libertad económica y política es importante, pero van de la mano. Van de la mano”.

El diálogo diplomático inició entre Washington y La Habana. Trump afirmó que su Gobierno mantiene contactos con el régimen de Cuba y anticipó que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo, aunque aclaró que la prioridad de Washington está puesta primero en el conflicto con Irán.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press)

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, declaró Trump. Aunque, resaltóñadió: “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”.

Este viernes, el mandatario republicano aseguró que Irán está “diezmado” y que busca alcanzar un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Medio Oriente. “Nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado”, afirmó el presidente norteamericano al llegar a Florida. Según Trump, Teherán busca concretar un acuerdo y las conversaciones indirectas se desarrollan con la mediación de Pakistán.

“Durante 47 años, Irán ha sido conocido como el matón de Medio Oriente, pero ya no lo es; está en retirada. Esta noche, estamos más cerca que nunca del resurgimiento de Medio Oriente, finalmente libre del terror, la agresión y el chantaje nuclear iraníes”, declaró en el evento.

Trump sentenció: “Hemos tenido otro gran día. Están siendo diezmados. Estamos negociando; quieren llegar a un acuerdo”.