La reacción de Eugenia Ruiz, exparticipante de Gran Hermano, tras la detención de su hermano por violencia de género

La exparticipante de Gran Hermano habló de la detención de Fernando (Video: LAM-América TV)

Un nuevo escándalo de violencia de género sacudió al mundo de la televisión y, particularmente, al entorno de Eugenia Ruiz, participante de Gran Hermano. La noticia de la detención de su hermano, Fernando Ruiz, en Santiago del Estero, no solo conmocionó al círculo íntimo de la concursante, sino que también generó impacto entre la audiencia y la comunidad de seguidores del reality, reavivando el debate por los límites y la urgencia de la justicia frente a estos hechos.

Según informó el periodista Fede Flowers en su cuenta de X (ex Twitter): “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género. El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años”.

El caso tomó aún más gravedad cuando trascendieron las características de la denuncia. Flowers detalló: “Ambos ya prestaron declaración pero la denuncia de la conviviente, con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación”.

Al aire de LAM (América TV), Fefe Bongiorno dio detalles de la denuncia por violencia de género contra Ruiz: “A Fernando, el hermano de Eugenia, lo denunció la que era su pareja. Ellos convivieron durante dos años. Él tiene cincuenta años, ella tiene veintidós. Están saliendo hace dos años y lo denunció por violencia de género, por abuso”, comenzó el periodista.

Fernando Ruiz, hermano de la ex Gran Hermano Eugenia Ruiz, fue detenido en Santiago del Estero acusado de violencia de género.

Bongiorno describió el tenor de la denuncia: “Es tremenda el nivel de detalle que hay sobre las cosas que vivió esta chica o que dice haber vivido. Dice que la obligaba a ver contenido explícito, por decirlo de alguna manera, que ella no quería y que en varias ocasiones incluso la retuvo contra su voluntad en distintos lugares. Se habla de consumo de drogas”.

Luego, Fefe leyó pasajes textuales del expediente judicial: “En varias oportunidades sufrió violencia física y sexual, ya que la obligaba a mantener relaciones sexuales. Agrega que su pareja tiene problemas de adicciones a las drogas. En relación al hecho que motiva su comparendo, manifiesta que el día de ayer originó una discusión y el denunciado comenzó a agredirla. Le tironió su mochila y la hizo ingresar nuevamente al departamento. En esa circunstancia hizo que golpee su cabeza contra la pared. Luego el masculino comenzó a decirle que se saque la ropa que él le había comprado”.

La denuncia continúa con más detalles: “La denunciante intentó ingresar a su habitación y el masculino comenzó a tomarla de sus piernas y arrastrarla al piso, donde continuó agrediéndola físicamente, poniéndole su pierna en el pecho y presionándola, luego amenazando con arrojarla por la ventana de la puerta de la vivienda”. También relató el consumo de drogas por parte de Ruiz y cómo la joven, tras tomar un clonazepam, logró irse a dormir.

En LAM leyeron la denuncia por violencia de género contra Fernando (Video: LAM-América TV)

Bongiorno siguió leyendo: “Estuvieron en su departamento hasta las veintidós horas aproximadamente. Luego el denunciado le dijo que se fueran a un bar. La denunciante ya estaba cansada, pero igualmente lo acompañó. Allí su concubino siguió de fiesta mientras ella le pedía que regresaran a la casa, ya que estaba muy ebria y le daba vergüenza. En un momento se acercó a la barra y le dio un beso a su pareja y le presionó fuerte los labios, provocándole un pequeño corte”.

El relato también incluyó una situación donde, al regresar en auto, la joven decidió bajarse y refugiarse en un quiosco hasta conseguir un remís para irse a casa de su padre. Además, la víctima describió episodios previos de amenazas con un cuchillo y humillaciones constantes. En cuanto a la violencia sexual, detalló: “En varias oportunidades la obligó a ver contenido sexual cuando sabe que a ella no le gusta la pornografía o en circunstancias que descansaba su concubino le ponía el miembro en su boca obligándola a acceder. Además, hace mención a que su pareja le mostró fotos íntimas a terceros cuando ella no autorizó esto”.

En el mismo programa la exparticipante de Gran Hermano envió un audio: “Respecto a mi hermano, sí, lamentablemente tiene una denuncia por violencia de género y está detenido en calidad de imputado. Y como sucede en estos casos, a priori, siempre hay que creerle a la mujer. Se harán las pericias correspondientes. Yo del tema legal no voy a hablar porque básicamente no sé nada”, comenzó diciendo.

Fernando, el hermano de Eugenia, fue detenido por violencia de género (X)

Eugenia no esquivó el tema de las adicciones y fue contundente: “Sí voy a decir que mi hermano tiene un consumo problemático. Mi hermano es adicto a las drogas, más precisamente al alcohol y a la cocaína. Las cosas como son. Es un tema doloroso, obviamente, sobre todo para mis padres, que son dos personas no de bien, de lo que sigue. Y andá y preguntá en Santiago por Machi y la Cristina. Son dos personas honorables mis padres, que por suerte esta situación no les ha caído como un baldazo de agua fría, porque este verano con la Titi, mi hermana, nos hemos puesto a hablar y hemos dicho basta, dejemos de negar esta situación, porque como toda situación dolorosa, obviamente uno tiende a negar”.

La participante relató que la familia decidió enfrentar el problema: “Nos hemos juntado a los dos y hemos tenido una entrevista con un psicólogo especialista en el tema de adicciones y como nos ha dicho él, el adicto tiene tres caminos si no se trata: o terminas hospitalizado, preso o muerto. Y para salir tienes que tocar fondo. Y lamentablemente, esto es parte del proceso doloroso que tendremos que afrontar como familia”.