Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, confirmó su embarazo y contó cómo atraviesa esta nueva etapa: “Paris con mami y bebito”

Sofía Aldrey confirma su embarazo a través de redes sociales y comparte detalles sobre su nueva etapa personal (Instagram)

Después de poco más de dos años de relación, Sofía Aldrey atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La joven, expareja de Fede Bal, confirmó que está embarazada. Además, la maquilladora relató sus sentimientos ante esta nueva etapa y reveló cómo vivió los últimos meses.

Lejos de mantener un perfil bajo, como acostumbra, Aldrey utilizó su perfil de Instagram para compartir la feliz noticia. “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados”, comenzó diciendo de cara a sus más de 81 mil seguidores. En la primera foto podía verse a la joven sonriendo frente a un espejo, mientras se tapaba la panza con con tapado marrón.

Ya en la siguiente foto, la situación quedó a la vista. Sofía sonreía a cámara mientras sostenía un ramo de flores y, su pareja, Ignacio Vivas, ponía su mano derecha sobre su panza, dejando en claro el momento que vivían. En ese sentido, el posteo de la joven continuó: “Despedir a Simba (su mascota), conocer Paris con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula. Agradecer siempre, esta vez a la virgen de la medalla milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací, tengo mucho de beauty de Paris pendiente para mostrarles”.

Rápidamente, la publicación de Aldrey se llenó de ‘me gusta’ y comentarios de sus seguidores como: “Felicidades Sofi, qué hermosa pancita, qué linda pareja. Te merecés lo mejor de esta vida. Bendiciones”, “Qué hermosa Sofía y tu bebé en camino. El momento más hermoso de la vida. Felicidades” y “Qué lindo que pudiste encontrar una persona que te ama, te respeta y pudiste formar tu familia”.

La maquilladora marplatense, ex pareja de Fede Bal, publica imágenes junto a Ignacio Vivas y recibe mensajes de apoyo de sus seguidores (Instagram)

La relación entre Aldrey y Vivas sacudió al mundo del espectáculos años atrás. Sofía, reconocida maquilladora marplatense y ex de Federico Bal, inició su relación sentimental con Nacho Vivas, quien a su vez fue pareja de Estefanía Berardi. Este vínculo inesperado resaltó por el trasfondo de escándalos previos y la polémica que rodeó sus respectivos finales.

Aldrey fue pareja de Fede Bal hasta 2020 y Nacho Vivas fue novio de Estefi Berardi, quien en su momento rechazó la existencia de un romance pasado con Bal, aunque los rumores persisten en el ambiente mediático.

La confirmación pública del nuevo vínculo surgió en septiembre de 2024, luego de que circularan especulaciones entre allegados y seguidores del ambiente. Aldrey y Vivas iniciaron recientemente su relación y ahora ocupan un lugar destacado tanto en Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires. La separación entre Sofía y Fede estuvo marcada por un escándalo de supuestas infidelidades, repercutiendo en su entorno y sumando complejidad debido a los rumores no confirmados que involucraron a Berardi. Esta versión ha sido negada de forma reiterada por la propia Berardi.

Sofía Aldrey mostró el avance de su embarazo (Instagram)

Estefanía Berardi, panelista de televisión y ex pareja de Nacho Vivas, abordó en un ciclo televisivo la noticia del nuevo noviazgo entre Vivas y Sofía Aldrey. Durante la conversación, el conductor Ángel de Brito hizo referencia al vínculo y mencionó las conexiones entre los protagonistas. Berardi, entre risas, se refirió al entramado de relaciones en el ambiente y a la forma en que estos lazos generan repercusión.

La relación entre Sofía Aldrey e Ignacio Vivas causa impacto en el mundo del espectáculo por su trasfondo de escándalos y vínculos previos (Instagram)

Al ser consultada sobre la situación judicial derivada de los conflictos mediáticos del pasado, Berardi evitó brindar detalles y prefirió no confirmar la resolución del episodio, que el año anterior había llegado a instancias legales. Ella ha insistido en rechazar cualquier historia sentimental con Bal, remarcando que únicamente existe una amistad. Así, defendió su versión frente al cúmulo de rumores y comentarios mediáticos.

Sofía Aldrey es parte de una de las familias más conocidas de Mar del Plata. Nieta del empresario Florencio Aldrey Iglesias, vinculado a sectores inmobiliario y hotelero, mantiene lazos con empresas como el shopping Aldrey y la inmobiliaria Flai. De profesión maquilladora, Aldrey es reconocida por un perfil discreto en la esfera pública.

La separación de Sofía Aldrey y Fede Bal en 2020 estuvo marcada por rumores de infidelidad y repercusiones mediáticas (Instagram)

En su entorno, la consideran cercana a su familia y acostumbrada a compartir viajes y celebraciones con ellos. Formalizó pocas relaciones sentimentales previas, siendo notable su vínculo de cuatro años con Lucas Corrado, hijo del actor Gabriel Corrado. La relación con Federico Bal nació a partir de su amistad de infancia, cuando ambos coincidían en temporadas teatrales en Mar del Plata.

El acercamiento entre Aldrey y Bal se fortaleció a finales de 2019, con la muerte de Santiago Bal, padre del actor, situación en la que Sofía lo acompañó de cerca. El vínculo tomó forma y se hizo público en enero de 2020. Ese verano fue especialmente difícil, ya que Bal enfrentó un cáncer de colon y se retiró de la actividad artística para iniciar el tratamiento, con el constante apoyo de Aldrey.