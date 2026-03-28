Un Russell Crowe escalofriante descuella en “Nuremberg”, una película imperfecta pero esencial

Tráiler de la película "Nuremberg", de James Vanderbilt

Es el día antes de la rendición oficial de los nazis en mayo de 1945, y mientras los refugiados caminan penosamente por un camino de tierra austriaco, una limusina con chófer y una esvástica se detiene más adelante. Soldados aliados apuntan con sus armas; el pasajero de la limusina improvisa una bandera blanca con el vestido roto de su esposa y luego sale, reluciente y con aires de grandeza. Es Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, y necesita ayuda con su equipaje.

Así comienza Núremberg, el imponente pero irregular drama de James Vanderbilt sobre la manera burocrática en que el mundo posguerra intentó comprender lo que acababa de vivir. Tras su rendición, Göring (Russell Crowe) es conducido a un palacio de justicia para esperar el juicio en lo que equivale a un experimento de justicia internacional: abogados de cuatro países aliados lo juzgarán a él y a 23 compatriotas por atrocidades de guerra. A su vez, el psiquiatra militar Douglas Kelley (Rami Malek), quien lo supervisa, intentará asegurarse de que ninguno de estos altos mandos opte por el suicidio cobarde antes de que los jueces puedan condenarlos a la horca.

—Háblame de él —le pregunta Kelley a su traductor mientras se dirigen a conocer a su acusado más famoso. En una de las muchas ocasiones en que, lamentablemente, el diálogo es cortesía de Wikipedia, el traductor (Leo Woodall) responde: —Hermann Göring. Presidente del Reichstag, ministro de aviación, comandante en jefe de la Luftwaffe, miembro fundador de la policía secreta Gestapo, ministro de economía, fue nombrado sucesor de Hitler en 1939 y fue el oficial de mayor rango de todos los tiempos.

Si has leído algo sobre esta película, probablemente se haya centrado en la interpretación esquiva, escalofriante y casi oportunista de Russell Crowe, para la cual aprendió alemán lo suficientemente bien como para hablarlo durante gran parte del metraje. Como yo no sé nada de alemán, le pedí a un amigo alemán que la viera conmigo y me diera su opinión. “No lo hace nada mal”, dijo mi amigo, sorprendido. “Se nota que se esforzó. Pero enseguida te das cuenta de que no es hablante nativo”.

De izquierda a derecha, Richard E. Grant como Sir David Maxwell-Fyfe, Michael Shannon como Robert H. Jackson y Rami Malek como Douglas Kelley en "Nuremberg"

Mi amigo confesó entonces que, si no lo hubiera arrastrado a ver Núremberg, no le habría interesado en absoluto. Había crecido en un país que lidiaba constantemente con su pasado; le resultaba extraño ver a los estadounidenses lidiando con el suyo, con acentos: “Es como... ¿te interesaría una película biográfica italiana sobre Abraham Lincoln?”. (Mmm). Comentó que parece que no podemos dejar de lado esa época (culpable; he escrito cuatro novelas de ficción histórica ambientadas en la Segunda Guerra Mundial). Se preguntó si nos gustaba tanto esa época porque era un tiempo en el que los estadounidenses eran, sin duda, los buenos.

La lista de Schindler estableció nuestro estándar de oro hace 32 años. El niño con el pijama de rayas (2008) fue sentimental y desagradable. La película a la que he vuelto una y otra vez es La solución final, una discreta producción para televisión de 2001 protagonizada por Kenneth Branagh y Stanley Tucci. Está basada en la transcripción de una reunión real en la que altos cargos nazis idearon —de manera eficiente e imparcial— su solución final. El enfoque clínico subraya el punto crucial de que seis millones de judíos fueron asesinados no por una sed de sangre desenfrenada, sino por un exterminio sancionado por el gobierno.

Núremberg intenta demostrar que el castigo también fue sancionado y planificado por el gobierno. Lo fácil habría sido colocar a estos hombres contra un muro para ejecutarlos. Lo difícil era debatir qué hace que las acciones bélicas sean inmorales cuando la guerra es intrínsecamente asesina, y luego averiguar quién, exactamente, fue el responsable. Rami Malek interpreta a Kelley como un astuto especulador. Piensa que si dedica suficiente tiempo a mostrarles a estos villanos tarjetas de Rorschach, tendrá la base para un éxito de ventas, uno que explique cómo los alemanes llegaron a ser singularmente malvados.

Pero mientras continúa el juego del gato y el ratón entre Kelley y Göring, ambientado principalmente en grises celdas de prisión, no es ningún spoiler revelar que Kelley se ve sorprendido repetidamente por el nazi sentado frente a él. Tampoco es ningún spoiler revelar que nada de la investigación de Kelley —que en la vida real se publicó como un libro titulado 22 celdas en Núremberg— concluyó que los alemanes fueran intrínsecamente malvados. Tal vez les lavaron el cerebro. Pero, sobre todo, eran, como los definió otro libro controvertido, los verdugos voluntarios de Hitler. Eran “hombres comunes” que vivían en “una cultura política extraordinaria”.

Rami Malek, a la izquierda, protagoniza junto a Russell Crowe la película “Nuremberg”

Ahora entendemos mejor por qué, como señaló mi amigo, los estadounidenses no pueden dejar de idealizar la Segunda Guerra Mundial. A algunos —los fanáticos de Salvando al soldado Ryan, por ejemplo— les gusta la claridad moral que ofrece Estados Unidos como los buenos. Pero a otros —los fanáticos de La solución final— les fascina y a la vez les aterra la idea de que las democracias sólidas puedan convertirse fácilmente en dictaduras, en cualquier parte del mundo.

En un momento dado, Kelley exige saber qué le vio Göring a Hitler, que, al fin y al cabo, era un pintor fracasado y un soldado mediocre. Göring, con la mirada perdida, dice: “Nos hizo sentir alemanes de nuevo… como si pudiéramos recuperar nuestra antigua gloria".

Quizás también hayas asistido a esos mítines políticos.

¿Qué hace que una película sobre el Holocausto sea significativa? ¿Su reflejo de los acontecimientos actuales? ¿Su claridad moral (buenos y malos)? ¿Su carga emocional? Reflexionando sobre Núremberg, me pregunté si era posible siquiera evaluar una película sobre genocidio con los mismos criterios que otro tipo de película. Calificar una trama de “aburrida”, por ejemplo, parecería caer en la idea errónea de que esperamos que el sufrimiento nos entretenga. Y cuando el tema son crímenes atroces contra la humanidad, generalmente me da igual el diseño de iluminación.

Pero, para ser sincero: Nuremberg no tiene el impacto que uno esperaría. Russell Crowe, sí, y hay excelentes actuaciones secundarias de Michael Shannon y Richard E. Grant como un juez de la Corte Suprema de EE. UU. y un abogado británico. La extensa escenografía y la cinematografía se mueven con eficacia entre lo grandioso y lo claustrofóbico. Pero el ritmo es irregular, el alcance demasiado disperso y las emociones poco convincentes. La adaptación de Vanderbilt del libro de Jack El-Hai de 2013, El nazi y el psiquiatra, es a veces tan torpe que uno olvida que el autor también escribió la excelente e inesperada Zodiac de 2007. Esta película habría funcionado mejor con dos tercios de su duración pero con un enfoque más preciso, o cuatro veces más larga y emitida en Netflix como una miniserie.

Aun así, mi lado humano e historiador me obliga a recomendarla. Porque las películas sobre atrocidades son necesarias.

En Núremberg, llega un punto en que los personajes arriban a esa conclusión por sí mismos. En medio del juicio, los abogados consiguen permiso para proyectar documentales sobre la liberación de los campos, y Vanderbilt utiliza imágenes de archivo reales. En un campo tras otro, vemos cuerpos apilados y empujados con excavadoras hasta que sus extremidades se doblan o se rompen. Un primer plano se detiene en el rostro de un cadáver hasta que sus ojos parpadean lentamente: este hombre sigue vivo, increíblemente.

No hay trama, ni calidad de producción, ni ningún tipo de arco argumental en las imágenes reales que se ven en esa sala de audiencias ficticia. Pero, ¡por Dios!, todos deberíamos ver esta película. Verla una y otra vez.

Fuente: The Washington Post