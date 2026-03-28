Economía

Semana financiera: los activos argentinos resistieron ante las tensiones globales por el conflicto en Medio Oriente

El S&P Merval ganó 2,5% pese a las pérdidas de Wall Street, con impulso de papeles petroleros. Los bonos quedaron dispares, con un riesgo país sobre 600 puntos. El dólar minorista cedió a $1.405 en el Banco Nación

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Los fondos de inversión replantean estrategias por el conflicto en medio Oriente.
Los fondos de inversión replantean estrategias por el conflicto en medio Oriente.

En una semana “corta” en lo bursátil por los feriados locales de lunes y martes, las acciones argentinas consiguieron defender un desempeño dispar aunque favorable en medio de la salida de fondos observada en los mercados internacionales, ante un mayor encarecimiento del precio del petróleo y la continuidad de la escalada geopolítica en torno a Irán.

Las acciones bélicas en Medio Oriente, luego de que el fin de semana fuerzas iraníes habían lanzado por primera vez misiles de largo alcance, amplió el riesgo de ataques más allá de la zona de conflicto y creó un clima tenso a nivel global.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 2,5% en pesos, a 2.793.847 puntos. En Wall Street sobresalieron las ganancias en dólares para YPF (+7,7%), Tenaris (+4,4%) y Vista Energy (+3%), ligadas al mercado petrolero.

En contraste, los principales indicadores de Wall Street retrocedieron en un rango de 0,9% y 3,2%, con una tensión que se reflejó en el ascenso de 6,4% para el precio del petróleo crudo, a USD 113,17 en la variedad Brent del Mar del Norte, un récord desde el 4 de julio de 2022.

El alza del petróleo afecta las economías mundiales por el riesgo de una inflación creciente, ascenso de las tasas de interés y desaceleración de la actividad, que en los mercados se refleja en la aversión al riesgo golpea a las acciones y los bonos.

“Desde el inicio de la guerra, las probabilidades de recesión en EE.UU. asignadas por los mercados de apuestas aumentaron y se ubican en niveles similares a los esperados por pronosticadores profesionales, cerca de 30-35%”, indicó un informe de Balanz.

“El mercado sacó de sus expectativas los recortes de tasas de la Reserva Federal y espera que bancos centrales de Canadá y Europa, entre otros, tengan que empezar a subir su tasa de política monetaria este año por causa de la suba en el petróleo”, añadió la ALyC.

“El frente externo continúa siendo complejo y el impacto sobre la Argentina se traduce en valores más altos de riesgo país y castigo a los activos de riesgo -principalmente acciones-. No obstante y pasando al plano local, la fuerte y constante oferta de dólares –se inició con un período de elevadas colocaciones de deuda privada y continúa ahora con el inicio de la cosecha gruesa– han provocado una fuerte baja en el tipo de cambio aún con un BCRA efectuando importantes compras", resumieron los expertos de IEB.

“En este marco, la deuda soberana hard dollar bajo ley local retrocedió 0,1% en la semana y acumula una caída de 2,1% en la comparación intermensual. Por su parte, la deuda bajo ley extranjera mostró un rebote semanal acotado, con una suba de 0,2%, aunque todavía registra una baja de 2,9% en el último mes”, sumaron.

En ese contexto, el riesgo país medido por JP Morgan retrocedió ocho unidades y se ubicó en 615 puntos básicos, muy próximo al máximo de 2026, que fue de 627 puntos el 20 de marzo.

El sell-off del norte viene haciéndose sentir en los activos domésticos, a excepción de las petroleras que siguen escapando de la mano de Brent, mientras los operadores siguen analizando señales sobre el respaldo del gobierno y nuevas iniciativas para mejorar los ánimos", comentó el economista Gustavo Ber.

“En dicho sentido se encontraría la reducción de encajes, lo cual estaría reflejando una mayor inclinación hacia una política monetaria más laxa, en busca de seguir normalizando el nivel de tasas cortas y que se reactive el crédito, claves para para mejorar la actividad y el consumo”, añadió el titular del Estudio Ber.

El Directorio del Banco Central confirmó el jueves que reducirá los encajes bancarios a partir de abril con el objetivo de reactivar el flujo de dinero en la economía.

“Con esta medida, el equipo liderado por Santiago Bausili busca incentivar una baja en las tasas de interés y dar un respiro a sectores como la industria y el comercio, rezagados en la actual recuperación económica. Se prevé que la mayor disponibilidad de efectivo alivie el apretón monetario, en un contexto donde la morosidad de familias y empresas ha mostrado un crecimiento sostenido desde fines de 2024″, analizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Para la actividad económica de Argentina, “nuestro escenario base incorpora una corrección al alza del crecimiento para 2026, que se ubicaría en 3,1% interanual, impulsada por el mejor desempeño observado en el último trimestre del año y un arrastre estadístico de 0,7 puntos porcentuales”, señaló la consultora ACM.

“En el periodo 2025 y lo que va del 2026 -informado al Congreso- la presión tributaria se ubica en torno del 22,7% del PBI. Este valor está ligeramente sobre la media observada en países de Latinoamérica y claramente inferior a la presión tributaria de los europeos”, afirmó Javier Fuentes, gerente de Impuestos de Pgk Consultores.

El dólar terminó con bajas generalizadas, para ratificar una tendencia que estuvo palpable a lo largo del primer trimestre del año. El tipo de mayorista restó ocho pesos o 0,6%, a $1.382,50, luego de haber anotado el jueves 26 un piso desde el 14 de octubre de 2025, en los 1.368 pesos.

El segmento al público cayó cinco pesos o 0,4%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue, a $1.415, quedó diez pesos o 0,7% por debajo del valor del viernes 20.

El Banco Central se alzó en tres ruedas operativas con USD 251 millones por su intervención en el segmento de contado, mientras que las reservas internacionales brutas del Banco Central cedieron en 96 millones, a USD 43.712 millones, con la incidencia de la depreciación del oro, que integra los activos.

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