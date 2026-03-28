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El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

El conductor encendió las expectativas al anunciar la llegada de una figura que viene por todo en el reality, en medio del escándalo por discriminación que sacudió al programa

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Hombre con cabello rubio corto y chaqueta bomber marrón con logo blanco sonríe ante un fondo oscuro con patrones luminosos anaranjados y rojos
Performance M, con una expresión amigable, se dirige al público desde un escenario vibrante con luces cálidas de fondo. (Captura de video)

Desde llamativos reclamos a acusaciones cruzadas, Gran Hermano (Telefe) atraviesa un sensible momento tras la salida de Jenny Mavinga. Más aún cuando la joven reaccionó en vivo a los comentarios racistas que hizo su compañera Carmiña previo a su expulsión. En ese marco, en las últimas horas, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos del certamen al comunicar un futuro ingreso al reality que promete revolucionar el juego.

Fiel a su estilo, a través de sus redes sociales, el conductor adelantó cómo transcurrirán los próximos días dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), generando impacto entre los seguidores del programa. Sin brindar detalles específicos, la figura de la televisión publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que sugirió la llegada de una modificación significativa que afectará la convivencia y el desarrollo del juego.

En ese mensaje, Del Moro eligió mantener el suspenso e incrementó las expectativas con una frase que llamó la atención: “Sii… Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. El domingo… o el lunes, sin falta… La puerta se abre para alguien que no viene a participar: viene por todo”.

Esta edición de Gran Hermano se caracteriza por introducir cambios que obligan a los participantes a modificar sus estrategias. Las dinámicas dentro de la casa varían semana a semana y esa inestabilidad obliga a los jugadores a adaptarse con rapidez y a estar atentos a cada movimiento.

Santiago del Moro anunció la llegada de un nuevo participante en Gran Hermano
Santiago del Moro anunció la llegada de un nuevo participante en Gran Hermano (Instagram)

El comunicado de del Moro se da a conocer horas después de que Mavinga saliera de la casa. La joven fue invitada a presenciar en vivo los comentarios racistas que Carmiña Masi había realizado, situación que derivó en la expulsión inmediata de la participante del reality transmitido por Telefe. La secuencia, marcada por la tensión tanto en el estudio como entre los seguidores del programa, puso en primer plano el debate sobre racismo y discriminación en la pantalla chica.

Antes de mostrarle el material a Mavinga, Santiago del Moro contextualizó la situación con una advertencia: la producción consideró necesario que viera las imágenes, ya que el contenido circulaba y su impacto en la convivencia fue determinante para la expulsión de Carmiña. La pregunta del conductor fue directa: “¿Lo querés ver?”. Mavinga respondió: “Sí”.

La particular reacción de Mavinga tras conocer los dichos de Carmiñaen Gran Hermano habló de sus impresiones tras salir de la casa de Gran Hermano

Tras la emisión de los videos con insultos y expresiones discriminatorias, el ambiente en el estudio cambió de inmediato. La incomodidad reflejó la razón por la que la organización del programa tomó una decisión tajante. Mostrarle las imágenes a Mavinga en vivo buscó transparentar la situación y dar espacio a su testimonio.

La joven reaccionó con firmeza y sorprendió por su templanza. “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”, comentó al finalizar la proyección. Su respuesta, lejos de un quiebre emocional, ofreció una interpretación clara sobre el origen de la agresión: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”, añadió, mostrando que su análisis del episodio superó lo personal.

La propia Mavinga, consultada sobre si guardaba rencor hacia su excompañera, respondió: “Yo no tenía nada contra ella”. Con una frase que resonó en el estudio y en redes sociales, remató: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”. Así, la exjugadora dejó claro que la agresión decía más sobre la agresora que sobre la víctima.

El episodio de Gran Hermano mostró un caso de discriminación y la reacción de la persona afectada ante comentarios racistas. Cuando una concursante enfrenta expresiones de odio en un programa de amplia audiencia, el impacto trasciende lo individual y abre un debate social sobre los límites de la convivencia y la tolerancia en los medios.

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