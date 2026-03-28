Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, reveló cuál es su sueño más grande: “Queremos tocar en Japón”

Emilia Brancciari y Denis Ramos pasaron por Infobae a la tarde y contaron el momento que atraviesa No Te Va Gustar

Con más de 30 años de trayectoria, No Te Va Gustar brilla como una de las bandas de rock más icónicas de Latinoamérica. En ese sentido, este viernes, Emiliano Brancciari y Denis Ramos, dialogaron en Infobae a la Tarde y contaron el presente del grupo, sus proyectos y los detalles de la gira internacional que enfrentan.

Al ser consultados por Manu Jove, Paula Guardia Gourdin, Tomás Trapé y Maia Jastreblansky sobre la dinámica del grupo. Emiliano respondió: “Ya estamos en este barco hace muchísimo tiempo y nos vamos adaptando a todo lo que nos pasa. Desde estar de gira continuamente hasta los momentos en el estudio juntos. Somos como una familia que va viajando y cumpliendo sueños. En este caso estamos con el disco número once que acaba de salir en enero y es lo que venimos a presentar. Y la gira que empieza por diecisiete países, porque se acaba de sumar uno ahora hace un ratito. Así que felices de poder viajar y hacer música. Somos privilegiados”.

Acto seguido, Paula Guardia Gourdin quiso saber: “¿Tienen sus idas y vueltas en el vínculo? ¿Se encuentran, se desencuentran tanto personal como artísticamente?”. Con tono tranquilo, Brancciari reveló: “Tenemos nuestros espacios porque convivimos gran parte del año, y por momentos cuando llegamos nos separamos y cada uno va y aprieta a sus hijos, y a sus amigos. Y nos volvemos a encontrar para seguir en la ruta. Obviamente que nos encontramos porque vivimos cerca, entonces nos encontramos en algún asado, pero tratamos de oxigenar un poco la relación”.

Luego, ante la consulta de la mesa respecto a las etiquetas y encasillamientos de los géneros musicales, el cantante expresó: “Somos una banda de música que vive de gira y con actitud rockera en el escenario. Los géneros son muchos más. Somos una banda de rock que toca un montón de música diversa”.

Emilia Brancciari y Denis Ramos pasaron por Infobae a la tarde y contaron el momento que atraviesa No Te Va Gustar

Actualmente, No Te Va Gustar se encuentra de gira con su último álbum, Florece en el Caos, el cual presentarán en el estadio Ferro el 25 de abril. En su tour por el país también recorrerán localidades como Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Río Cuarto, Córdoba, Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Rosario, Posadas, Paraná, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, entre otros.

Con el correr de los minutos, Jove preguntó: “Decían recién que disfrutaban o que recuerdan con cierta nostalgia aquella época de los sucuchos en los distintos lugares, y el pasar de eso al Vélez lleno, como estaba explotado la fiesta, ¿soñaban ya con aquel Vélez? ¿Lo veían factible?”. Rápidamente, y de forma sincera, Brancciari dijo: “No. Siempre tuvimos metas a corto plazo. Y por suerte se nos fueron cumpliendo sueños, pero que eran a corto y mediano plazo. Ahora soñamos con ir a tocar a Japón. Tenemos un compañero que fue de vacaciones. Queremos que nos lleve la música”.

Cerca del final, Maia Jastreblansky preguntó: “¿Duele ese paso del under a la masividad? Digo, porque vos lo veías con cierta nostalgia, pero me imagino que al mismo tiempo es lo que se busca todo el tiempo, pasar a ser más masivo”. Fiel a su estilo, el cantante de la banda argumentó: “No porque nosotros tocamos en veinticinco países y estamos desfasados en todos lados. Podemos tocar en un estadio para miles un día y al otro día viajar y tocar para cientos en una ciudad lejana. Convivimos todo el tiempo con ese desfasaje y lo disfrutamos y nos adaptamos, y hace que tengamos los pies en la tierra siempre”.

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Por último, la mesa de periodista también reflexionó sobre la fama de la banda y cómo esta repercutía en sus vidas en el país vecino. “Uruguay toma con más naturalidad quizá la fama, ¿no?”, preguntó Paula Guardia Gourdin. Entre risas, Emiliano y Denis explicaron: “Sos un vecino más. Y te encontrás con cualquiera en cualquier lado”.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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