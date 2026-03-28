Salud

Semana Azul: iluminan monumentos en todo el país por el autismo y lanzan actividades para fomentar la convivencia

La campaña propone instalar el tema en la agenda pública y promover la empatía a través de actividades culturales, educativas y deportivas

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Hoy 1 de cada 31 niños recibe diagnóstico de autismo, una cifra que creció más de un 400% en los últimos 20 años, lo que refuerza la necesidad de instalar el tema en la agenda pública

El Obelisco se iluminó este viernes por la noche de azul para marcar el inicio de una campaña federal que busca transformar la convivencia y la percepción social del autismo.

Bajo el lema de la Semana Azul, impulsada por la ONG TEAciva, cientos de edificios, escuelas y espacios públicos en toda la Argentina se sumarán a una agenda que, desde Buenos Aires hasta el último rincón del país, propone instalar el tema en la agenda pública y promover la empatía a través de actividades culturales, educativas y deportivas.

El crecimiento exponencial de los diagnósticos en las últimas décadas obliga a repensar la inclusión y la integración como desafíos actuales.

Semana Azul: una agenda federal con foco en la convivencia

Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la Semana Azul despliega una programación que une a organizaciones sociales, instituciones educativas y familias en torno al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril.

Este año la campaña pone el foco en la convivencia como base para una sociedad más inclusiva, donde las diferencias se integran activamente en la vida cotidiana.

Semana Azul 2026
El Obelisco iluminado de azul marca el inicio de la campaña por la inclusión

El puntapié inicial lo dio la iluminación del Obelisco, este viernes 27 de marzo entre las 20 y las 00, en un gesto simbólico que se replicará en otros edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.

Durante la semana, las acciones abarcan intervenciones urbanas, campañas en vía pública, redes sociales y medios de comunicación, articuladas por ONGs, instituciones y organismos públicos.

Entre las actividades destacadas se encuentra la jornada “Miradas que conectan”, que tendrá lugar el lunes en la Facultad de Derecho de la UBA. Allí, referentes del autismo en Argentina anunciarán las principales acciones para el resto de la semana y las ONGs firmarán un documento conjunto relevante para el sector.

El cronograma, como en ediciones anteriores, incluye eventos en todo el país y promueve la participación de la ciudadanía en una transformación cultural basada en la empatía, el respeto y la convivencia.

El crecimiento de los diagnósticos y la urgencia de repensar la inclusión

El 1% de la población mundial vive en el espectro autista. Es necesario un diagnóstico temprano para asegurar una mejor calidad de vida. (Freepik).
El 1% de la población mundial vive en el espectro autista. Es necesario un diagnóstico temprano para asegurar una mejor calidad de vida. (Freepik).

Los datos actuales muestran que uno de cada 31 niños en Argentina recibe diagnóstico de autismo, una cifra que creció más de un 400% en los últimos 20 años. Este fenómeno no solo responde a mejores herramientas de detección, sino a factores sociales y biológicos complejos. En diálogo previo con Infobae, el psiquiatra infanto-juvenil Christian Plebst advirtió que “el autismo puede ser considerado una pandemia”, y subrayó que los diagnósticos aumentaron casi un 6000% en las últimas tres décadas.

Plebst sostuvo que el autismo no debe entenderse como un síndrome con causa única, sino como un conjunto de respuestas neurológicas y conductuales a un entorno que a veces resulta sobrecargado o poco adecuado para el desarrollo infantil. Según el especialista: “Lo que llamamos autismo es un punto de llegada al que se puede arribar por múltiples caminos: causas biológicas, genéticas, congénitas, ambientales y sociales”.

autismo
Freepik

Entre los factores que afectan el desarrollo temprano, el especialista señaló el uso temprano de pantallas y la pérdida de movimiento libre en la infancia como riesgos subestimados. “La tecnología aporta un placer sin hacer. Y el bebé necesita aprender a través de la experiencia corporal, no del estímulo visual pasivo”, afirmó el psiquiatra. Además, remarcó la importancia de recuperar la crianza en comunidad y entornos compartidos, donde los niños con diagnósticos de autismo puedan aprender junto a los demás, con los ajustes necesarios para sus perfiles sensoriales, afectivos y motrices.

Organizaciones como Respirar Comunidad y Beff Blue Elephant Foundation trabajan junto a clubes y entidades deportivas para ampliar el acceso y el conocimiento sobre el autismo en ámbitos masivos.

La campaña de este año, al consolidarse por tercer año consecutivo, representa una articulación inédita entre sociedad civil, Estado y ciudadanía, e invita a todos a ser parte de una transformación cultural basada en la empatía y la integración.

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