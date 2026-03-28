Cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón y cómo evolucionó esa cifra en los últimos años

Ahorros, dinero, plata guardada, recursos, savings (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento del ahorro en la Argentina mantiene una constante que parece inmune a los cambios de gestión y a las variaciones en la política macroeconómica: la preferencia por el dólar billete como resguardo de valor por fuera del sistema bancario. De acuerdo con el último informe de la Balanza de Pagos publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cantidad de divisas que los argentinos mantienen “bajo el colchón” —término que engloba el efectivo, las cajas de seguridad y las cuentas no declaradas en el exterior— cerró el cuarto trimestre de 2025 en niveles récord.

Al 31 de diciembre de 2025, el stock de activos en moneda extranjera en poder del sector privado no financiero bajo el concepto de “moneda y depósitos” ascendió a 254.898 millones de dólares. A esta cifra hay que restarle los depósitos en dólares de los privados, que esa misma fecha del año anterior ascendía a 36.681 millones de dólares. De esta manera, el monto “debajo del colchón” se ubicó en USD 218.217 millones a fines del año pasado.

La evolución bajo la gestión de Milei

Pese a los esfuerzos del Gobierno nacional por incentivar a los argentinos a inyectar sus dólares al sistema financiero formal, las cuentas no han variado demasiado desde la asunción del presidente Javier Milei. De hecho, al cierre del cuarto trimestre de 2023 (momento de inicio de la gestión actual) el Indec registraba que los argentinos tenían USD 250.547 millones en total, tanto dentro como fuera de la estructura legal. Por aquel entonces, el stock de depósitos de privados rozaba los USD 14.000 millones, por lo que los dólares “del colchón” trepaban a un aproximado de USD 236.547 millones, según datos del informe monetario del BCRA.

Transcurridos dos años de gestión, y a pesar de la implementación de un blanqueo de capitales que logró exteriorizar más de USD 20.000 millones en su primera etapa, el saldo neto de dólares ha experimentado un leve incremento. En concreto, la cifra creció en USD 4.351 millones desde que inició el actual mandato presidencial. Si se contrastan las cifras fuera del sistema, se percibe una disminución de USD 18.330 millones entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

El crecimiento de los dólares totales en poder de los argentinos es el resultado de una dinámica de flujos cruzados. Por un lado, la regularización de activos permitió que una porción del dinero en efectivo ingresara a cuentas bancarias especiales (CERA); por el otro, la persistente incertidumbre sobre la salida del cepo cambiario, la volatilidad de los tipos de cambio financieros y la tradición bimonetaria de la economía argentina continuaron alimentando la salida de divisas del circuito formal hacia el atesoramiento privado.

El peso del ahorro externo

Para dimensionar la importancia de los USD 218.217 millones que se encuentran bajo el colchón, es necesario poner la cifra en perspectiva frente a otros indicadores clave de la macroeconomía nacional. La comparación con las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) grafica muy bien la situación. Los ahorros de los ciudadanos en billetes superan en más de seis veces el nivel de reservas brutas actuales. Asimismo, esta masa de recursos guardados es de una magnitud similar a la totalidad de la deuda externa bruta de la Argentina, que según el mismo informe del Indec se ubica en torno a los 277.000 millones de dólares.

Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, ha destacado recientemente esta desproporción. Según estimaciones del Palacio de Hacienda, existen casi tres veces más dólares en los “colchones” que en el total de depósitos del sector privado en los bancos. Esta anomalía financiera es señalada por el oficialismo como uno de los principales obstáculos para la reactivación del crédito y la estabilización definitiva de la moneda.

Inocencia Fiscal: el plan del Gobierno para captar las divisas

Ante este escenario de atesoramiento masivo, el Poder Ejecutivo puso en marcha una estrategia que va más allá de los blanqueos tradicionales. A través de la reglamentación de la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) busca generar un puente de confianza para que esos fondos se vuelquen a la economía productiva.

La cotización del dólar no depende solo de variables económicas tradicionales como la inflación o las tasas de interés. Foto: Enlace Latino

El eje central de esta medida es el Régimen de Inocencia Fiscal, que plantea un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y el contribuyente. El plan incluye la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, diseñado específicamente para aquellos que poseen activos no declarados pero que no califican como grandes contribuyentes.

Entre los puntos clave del plan se destacan:

Presunción de veracidad: El régimen introduce una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas. Si el contribuyente cumple con el pago del impuesto base, la ARCA no podrá analizar incrementos patrimoniales ni depósitos bancarios de períodos anteriores, otorgando lo que el Gobierno denomina “seguridad jurídica total”. Eliminación del delito penal: La normativa eleva los umbrales de evasión y establece que el incumplimiento deje de considerarse un delito penal. Quien regularice su situación pagando la deuda quedará eximido de causas judiciales, con una reducción del 50% en las multas si se realiza dentro de los 45 días. Facilidades para Pymes: Se dispuso el cese de las intimaciones automáticas para los pequeños contribuyentes, permitiendo un análisis individual antes de cualquier sanción formal. Bancarización y uso de efectivo: Si bien se busca que los fondos ingresen al sistema financiero, la reglamentación ratifica que las operaciones inmobiliarias podrán seguir realizándose en efectivo, facilitando la circulación de esos dólares en el mercado del ladrillo.

El objetivo del equipo económico es claro: lograr que al menos una parte de los más de USD 220.926 millones que a fines de 2025 estaban ociosos se transformen en inversión o consumo. “Si la mitad de esos dólares fuera al sistema financiero, los problemas de la Argentina se solucionarían de inmediato”, sostuvo Caputo en declaraciones que fundamentan la urgencia de estas medidas.