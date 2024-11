El director general de Novo Nordisk advierte sobre muertes relacionadas con la semaglutida similar

JUEVES, 7 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- El jefe de la compañía que fabrica los medicamentos para la diabetes y la obesidad Ozempic y Wegovy ha advertido que las versiones similares del ingrediente activo de esos medicamentos ahora se han vinculado con al menos 100 hospitalizaciones y 10 muertes.

"Honestamente, estoy bastante alarmado por lo que vemos en Estados Unidos ahora", dijo el presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen , a CNN el miércoles. "Los pacientes que creen que están teniendo acceso a un producto seguro, y creen que están recibiendo semaglutida... Sé con certeza que no están recibiendo semaglutida, porque solo hay una semaglutida, y esa es producida por Novo Nordisk, y no la vendemos a otros".

Los medicamentos similares son fabricados por farmacias o fabricantes que no son las compañías que fabrican versiones aprobadas de esos medicamentos y, por lo general, se permiten cuando hay escasez de esos medicamentos.

La semaglutida, y otros medicamentos GLP-1 similares, han experimentado escasez en los últimos dos años, ya que millones de estadounidenses han recurrido a los medicamentos para obtener ayuda con una pérdida de peso significativa.

Aunque la semaglutida sigue en la lista de escasez, Novo Nordisk anotó la semana pasada que la última dosis que escasea (la dosis más baja de Wegovy) ahora figura como disponible, informó CNN .

"Estamos colaborando con la FDA, y creo que están analizando cuáles son algunas de las consideraciones que tienen que hacer, porque creo que están igualmente preocupados por la salud de los pacientes", dijo Jorgensen. "Así que creo que aún está por verse cómo se desarrollará exactamente".

¿Dónde salieron a la luz las preocupantes estadísticas sobre muertes y hospitalizaciones? Procederon de la base de datos de informes de eventos adversos de la semaglutida de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Sin embargo, la FDA advierte que los informes en esa base de datos aún no están verificados y no significan que los medicamentos hayan causado realmente los daños reportados. La agencia no respondió a una solicitud de comentarios sobre los informes.

Aun así, la agencia dijo en octubre que había recibido "múltiples informes de eventos adversos, algunos que requirieron hospitalización, que podrían estar relacionados con errores de dosificación asociados con los productos inyectables compuestos de semaglutida".

La FDA también ha advertido que algunos fabricantes de similares pueden estar vendiendo formas salinas de semaglutida, que contienen diferentes ingredientes activos, y que se están vendiendo formas falsificadas de Ozempic.

La semaglutida y un medicamento con el mismo medicanismo de acción contra el GLP-1, la tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), habían estado en la lista de escasez de la FDA desde 2022, a medida que la popularidad de los medicamentos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, se disparó.

El mes pasado, la FDA dijo que la escasez de tirzepatida se había resuelto, pero la agencia publicó más tarde que estaba reevaluando esa decisión en medio de un litigio.

Mientras tanto, la FDA le dijo a CNN la semana pasada que "actualmente está trabajando para determinar si la demanda o la demanda proyectada de semaglutida dentro de los Estados Unidos excede el suministro disponible".

FUENTE: CNN