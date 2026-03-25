Inflamación y plasticidad celular explicarían la resistencia del cáncer de pulmón de células pequeñas

El estudio identificó que la ausencia de la proteína caspasa-8 inicia un proceso inflamatorio que impulsa la agresividad y la capacidad de retorno del cáncer de pulmón de células pequeñas, abriendo perspectivas terapéuticas personalizadas futuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional, liderado en la Universidad de Colonia, Alemania descubrió que la ausencia de la proteína caspasa-8 favorece un proceso inflamatorio denominado necroptosis y transforma las células tumorales en formas más agresivas. El hallazgo ayuda a explicar por qué el cáncer de pulmón de células pequeñas suele reaparecer tras el tratamiento, al revelar mecanismos celulares y moleculares involucrados en la recaída. Los resultados abren nuevas vías para terapias dirigidas y detección precoz.

El cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) es uno de los tumores pulmonares más difíciles de tratar, con una tasa de supervivencia a cinco años inferior al 5%. La rápida recaída tras la quimioterapia motivó una investigación realizada por el equipo de la profesora del área Dinámica de Sistemas Cancerígenos e Inmunes, Silvia von Karstedt en la Universidad de Colonia. Los científicos analizaron los mecanismos implicados en el retorno y progresión de la enfermedad, incluso después de una respuesta inicial favorable al tratamiento.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista científica Nature Communications identificó que la falta de caspasa-8 en las células tumorales inicia una forma de muerte celular inflamatoria llamada necroptosis, en lugar de la apoptosis habitual. Este proceso genera un ambiente inflamatorio en los tejidos pulmonares antes de que los tumores lleguen a desarrollarse por completo. La necroptosis no solo impulsa la inflamación, sino que altera la respuesta inmune, debilitando su capacidad para combatir el cáncer.

Nueva explicación biológica del CPCP

La investigación liderada por la Universidad de Colonia muestra que la falta de esta proteína aumenta la flexibilidad tumoral y permite a las células cancerosas evadir el sistema inmunológico, lo que contribuye a altas tasas de recaída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores comprobaron que el entorno inflamatorio induce a las células cancerosas a desarrollar características propias de células neuronales inmaduras. Las células tumorales adquieren mayor flexibilidad, lo que facilita su propagación y está asociado a la alta frecuencia de recaídas en pacientes con CPCP. El modelo experimental empleó ratones modificados genéticamente para carecer de caspasa-8, logrando simular las condiciones presentes en pacientes humanos.

La investigación demostró que la inflamación previa a la formación tumoral impulsa el crecimiento del cáncer y facilita la evasión del sistema inmunológico. En este contexto, el entorno inflamatorio suprime las defensas naturales del organismo, permitiendo que las células malignas se multipliquen y se diseminen más fácilmente. Este hallazgo proporciona una base biológica para entender la alta tasa de recaídas y la rápida progresión del CPCP tras la quimioterapia.

El equipo liderado por von Karstedt observó que la ausencia de caspasa-8 favorece un estado celular menos diferenciado, semejante al de progenitores neuronales, y otorga a las células cancerosas una mayor adaptabilidad. La respuesta inmune se vuelve menos efectiva y contribuye a la progresión del cáncer al no poder eliminar las células malignas de forma eficiente. Los experimentos evidenciaron que el proceso inflamatorio puede iniciarse antes de la aparición de un tumor visible, creando condiciones propicias para el desarrollo y expansión de la enfermedad.

Plasticidad y respuesta inmunológica

El trabajo experimental revela que la necroptosis altera la respuesta inmune y favorece el crecimiento tumoral, ayudando a explicar la frecuente recaída y la dificultad de tratamiento en el cáncer de pulmón de células pequeñas.

Además, se integró el estudio de la plasticidad celular con el análisis del entorno inflamatorio tumoral y demostró que ambos factores incrementan la agresividad del tumor y su tendencia a reaparecer. Los investigadores destacaron que la necroptosis conduce a la liberación de señales químicas que atraen células inmunitarias al sitio tumoral, alterando su función natural e impidiendo la eliminación efectiva de las células cancerosas.

En este escenario, las células tumorales adaptan su fenotipo y aumentan su capacidad de resistir tanto a las terapias como a las defensas inmunológicas. La combinación entre la plasticidad celular y el ambiente inflamatorio explica la resiliencia del CPCP ante los tratamientos convencionales. El estudio sugiere la necesidad urgente de considerar ambos procesos en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

A partir de los hallazgos, la investigación plantea que la detección temprana de marcadores inflamatorios junto con la restauración de la función de la caspasa-8 podrían convertirse en estrategias eficientes para reducir las recaídas. El monitoreo y modulación de estos factores emergen como líneas prioritarias para la prevención y el tratamiento personalizado.

Implicaciones terapéuticas y diagnóstico

A la luz de estos resultados, surgen nuevas perspectivas en la lucha contra el cáncer de pulmón de células pequeñas. El conocimiento detallado del papel de la inflamación y la plasticidad celular podría derivar en tratamientos dirigidos capaces de bloquear estos mecanismos, con el fin de mejorar la eficacia de la quimioterapia y reducir el riesgo de recaída.

El descubrimiento de la relación entre inflamación, plasticidad celular y recaída ofrece fundamentos científicos para desarrollar estrategias terapéuticas y de detección temprana en el cáncer de pulmón de células pequeñas según esta investigación preclínica. Foto: (iStock)

La Universidad de Colonia advierte que aún falta determinar si la inflamación evidenciada en el modelo animal replica de igual modo en pacientes humanos. No obstante, la identificación de este mecanismo es relevante para entender la resistencia y agresividad del CPCP y para orientar el diseño de estrategias de diagnóstico precoz. Los investigadores consideran que el monitoreo de los niveles de caspasa-8 y de los marcadores inflamatorios en pacientes permitirá un diagnóstico más temprano y la implementación de terapias preventivas personalizadas.

La investigación enfatiza que el abordaje integral y la identificación precisa de los mecanismos biológicos del CPCP representan avances de peso en la búsqueda de tratamientos más efectivos.

Apoyo institucional y próximos desafíos

El estudio contó con el respaldo de la Fundación Alemana de Investigación (DFG), organismo dedicado a promover la investigación básica y aplicada en Alemania, y del Centro de Investigación Colaborativa 1399, especializado en los mecanismos de sensibilidad y resistencia a los tratamientos farmacológicos en cáncer. El trabajo destaca la relevancia de abordar la biología tumoral desde una perspectiva multidisciplinaria, integrando genómica, inmunología e investigación traslacional.

A futuro, el estudio deja abierta la puerta a investigaciones orientadas a validar estos hallazgos en seres humanos y a desarrollar nuevas terapias basadas en la modulación de la inflamación y la plasticidad celular. Los científicos subrayan la necesidad de identificar dianas terapéuticas y de diseñar ensayos clínicos que evalúen la seguridad y eficacia de estas intervenciones.