Rosácea: por qué advierten que es una enfermedad inflamatoria que necesita un tratamiento integral

El uso regular de protector solar y la evitación de factores irritantes como cambios bruscos de temperatura y productos agresivos ayudan a mantener la piel saludable y reducir la frecuencia de episodios inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rosácea es una de las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel más frecuentes, pero a menudo subestimada y mal diagnosticada. Su impacto va mucho más allá del enrojecimiento facial: puede afectar la calidad de vida, provocar molestias persistentes y requerir un abordaje terapéutico integral.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), su incidencia es similar en hombres y mujeres, aunque es ligeramente más común en ellas, y suele presentarse entre los 30 y 50 años. Los especialistas coinciden en que su manejo debe basarse en la evidencia científica y en la personalización del tratamiento.

De acuerdo con Mayo Clinic, la rosácea se caracteriza por episodios recurrentes de enrojecimiento, vasos sanguíneos visibles y la aparición de pequeñas protuberancias inflamatorias. Aunque no tiene cura definitiva, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento integral, los síntomas pueden controlarse y la calidad de vida de los pacientes mejora de manera significativa.

Qué es la rosácea y cómo se manifiesta

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La rosácea se distingue de otras patologías cutáneas por su curso crónico y sus manifestaciones variables. Según explicó en una nota a Infobae el dermatólogo Christian Sánchez Saizar, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), “la rosácea se manifiesta con enrojecimiento y sarpullido de aspecto acneico en la zona central del rostro —mejillas, frente, nariz, alrededores de la boca y mentón—, además de pequeñas líneas rojas bajo la piel producto de dilataciones vasculares".

Según el especialista, también es común la inflamación de la nariz y el enrojecimiento ocular, síntomas que pueden presentarse de forma intermitente y agravarse ante factores desencadenantes.

Desde el Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología describen cuatro subtipos clínicos: la forma eritematotelangiectásica (enrojecimiento persistente), la papulopustulosa (pápulas y pústulas inflamatorias), la fimatosa (engrosamiento cutáneo, más común en hombres) y la ocular (afectación de párpados y ojos, presente en hasta 50% de los casos).

Cada presentación requiere una evaluación y un abordaje específico, ya que la coexistencia de distintos síntomas es habitual.

Factores desencadenantes y causas sistémicas de la rosácea

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El origen de la rosácea es complejo y multifactorial. El dermatólogo Lucas Ponti, especialista en medicina funcional, advirtió a este medio que más allá de la predisposición genética y racial —es más frecuente en mujeres de piel clara—, el estilo de vida influye de manera determinante: una dieta rica en ultraprocesados, el estrés, la falta de descanso nocturno, el sedentarismo, el exceso de sol y el consumo de alcohol son detonantes habituales.

Consultada por Infobae, la dermatóloga Florencia Paniego destacó el papel de la glándula sebácea y la microbiota cutánea.

El ácaro Demodex, habitante natural de la piel, puede proliferar ante el exceso de sebo y desencadenar una respuesta inmunitaria que agrava la inflamación. “No se trata solo de eliminar el microorganismo, sino de corregir el terreno biológico que facilita su crecimiento”, afirmó Paniego. La alteración de la barrera cutánea, propia de la rosácea, favorece la reactividad frente a estímulos térmicos, emocionales o ambientales.

Eje intestino-piel-cerebro: una visión integradora

Ilustración médica que muestra una vista interna del tracto digestivo humano, destacando la interacción entre células inmunológicas como linfocitos T y B, bacterias y otros elementos dentro del sistema intestinal. El fondo de laboratorio enfatiza la importancia de la investigación científica en la salud digestiva y la inmunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión entre piel, intestino y cerebro cobró especial relevancia en la comprensión moderna de la rosácea. En este punto, la médica dermatóloga de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (AsoColDerma) Diana Forero subrayó que los desequilibrios en la microbiota intestinal y los procesos inflamatorios crónicos de bajo grado pueden amplificar los síntomas cutáneos y dificultar su control. Según ella, trastornos como el síndrome de intestino irritable, la disbiosis intestinal o la malnutrición están frecuentemente asociados a pacientes con rosácea.

El impacto emocional es otro factor clave. El estrés y la ansiedad pueden desencadenar o agravar los brotes, generando un círculo vicioso en el que la visibilidad de las lesiones incrementa el malestar psicológico y, a su vez, empeora la inflamación. Por ello, los expertos recomiendan complementar el tratamiento médico con estrategias de manejo del estrés y el bienestar emocional.

Diagnóstico y subtipos de rosácea: claves para un tratamiento adecuado

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Un diagnóstico precoz y certero es fundamental para evitar la progresión de la rosácea y personalizar el abordaje terapéutico. Los especialistas insisten en la importancia de diferenciar sus subtipos clínicos, ya que el tratamiento varía según la predominancia de síntomas inflamatorios, vasculares o fimatosos.

La evaluación dermatológica es indispensable para descartar otras condiciones y seleccionar las mejores opciones terapéuticas. En casos de síntomas oculares, la consulta oftalmológica permite prevenir complicaciones y ajustar el tratamiento de manera interdisciplinaria. Identificar el estadio y subtipo de rosácea asegura que cada paciente reciba un abordaje adecuado a sus necesidades.

Tratamiento integral: controlar la inflamación y personalizar el abordaje

Una mujer comiendo un yogur (Freepik)

El tratamiento de la rosácea requiere mucho más que intervenciones cosméticas y debe centrarse en el control de la inflamación y la personalización de las estrategias terapéuticas. Según Sánchez Saizar, “depende del estadio en que la rosácea esté, es el tratamiento que hay que hacer”. Las opciones incluyen terapias tópicas con antibióticos o sustancias antiinflamatorias, medicamentos orales en casos más severos y procedimientos como la terapia con láser o luz pulsada para tratar la dilatación vascular y el enrojecimiento persistente.

Al respecto, Paniego advirtió: “No se trata solo de combatir un ‘bichito’ como el Demodex, sino de entender por qué ese microorganismo encuentra las condiciones ideales para multiplicarse. Si no se corrige el terreno biológico, el problema tiende a reaparecer”. El abordaje debe incluir la regulación de la glándula sebácea, la restauración de la barrera cutánea y la reducción de la inflamación sistémica. Además, la suplementación con omega 3 y probióticos puede recomendarse para modular la respuesta inflamatoria y mejorar la salud intestinal, siempre bajo control profesional.

Rutina de cuidado diario y prevención de brotes

Una mujer argentina de unos 45 años con rosácea en las mejillas se mira en el espejo de su casa mientras aplica crema facial para su cuidado y prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de cuidado específica es esencial para estabilizar la piel y reducir la frecuencia de los brotes. Sánchez Saizar recomendó: “En este tipo de pieles, la simplicidad es la clave del cuidado. Solo se necesitan cuatro pasos: limpieza suave, tratamiento tópico específico, hidratación y fotoprotección diaria”. Es fundamental evitar productos irritantes como exfoliantes o limpiadores agresivos y seleccionar fórmulas diseñadas para pieles sensibles.

Paniego subrayó la importancia de identificar y evitar los factores desencadenantes individuales, como el alcohol, los alimentos picantes, los cambios bruscos de temperatura y la exposición solar sin protección. “El sol actúa como un potente estimulante de la inflamación cutánea, por lo que el uso diario de protector solar es indispensable”, resalta la especialista. Asimismo, una adecuada hidratación, la elección de productos calmantes y la consulta regular con el dermatólogo permiten adaptar la rutina a las necesidades cambiantes de cada paciente.

Conclusión: la rosácea como reflejo de la salud integral

La rosácea es mucho más que un trastorno estético: representa una enfermedad inflamatoria compleja que refleja desequilibrios internos y exige un abordaje interdisciplinario. La comprensión de sus causas profundas, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral —que combine terapias médicas, ajustes en el estilo de vida y bienestar emocional— son fundamentales para lograr un control efectivo y sostenido de la enfermedad. Consultar a especialistas en dermatología funcional y adoptar hábitos saludables son pasos clave hacia una mejor calidad de vida.