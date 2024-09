Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de enfermedad cardíaca hasta 30 años antes de los síntomas

Casi 30.000 mujeres participaron en el análisis de estos biomarcadores, con un seguimiento de 30 años (Getty)

La lucha contra las enfermedades cardíacas dio un nuevo paso adelante con la identificación de biomarcadores que pueden predecir con mayor precisión el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular (ACV) o una enfermedad coronaria en las próximas tres décadas.

Este hallazgo, publicado recientemente en el New England Journal of Medicine y presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2024, pone de relieve la importancia de analizar no solo el colesterol LDL, comúnmente conocido como colesterol “malo”, sino también otros indicadores menos convencionales pero igualmente cruciales.

Según la investigación liderada por el doctor Paul Ridker, director del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Brigham and Women’s en Boston, hay al menos dos biomarcadores adicionales que deberían ser considerados: la Lipoproteína (a), también conocida como Lp(a), y la Proteína C Reactiva (PCR), un marcador de inflamación en el cuerpo.

Estos biomarcadores, cuando se combinan con el nivel de colesterol LDL, ofrecen una predicción mucho más precisa del riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo.

La revolución de los biomarcadores

La medición de Lp(a) y PCR podría mejorar la detección temprana de riesgos cardíacos, incluso en ausencia de factores tradicionales (Getty)

Durante años, la medición del colesterol LDL ha sido el pilar en la evaluación del riesgo cardiovascular. Sin embargo, limitar el análisis a este único indicador puede pasar por alto factores de riesgo importantes y silenciosos, según los expertos.

Ridker y su equipo de investigadores analizaron los datos de casi 30.000 mujeres estadounidenses que participaron en el Women’s Health Study. En promedio, estas mujeres tenían 55 años al inicio del estudio, que se llevó a cabo entre 1992 y 1995, y fueron seguidas durante 30 años. Durante este periodo, aproximadamente el 13% de las participantes sufrieron un evento cardiovascular importante, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, o murieron debido a una enfermedad cardíaca.

El estudio encontró que las mujeres con los niveles más altos de colesterol LDL tenían un riesgo 36% mayor de sufrir enfermedades cardíacas en comparación con aquellas con los niveles más bajos. Sin embargo, al agregar la medición de la Lp(a) y la PCR, los resultados fueron aún más reveladores.

Las mujeres con niveles elevados de Lp(a) mostraron un riesgo 33% mayor de desarrollar enfermedades cardíacas, mientras que aquellas con niveles altos de PCR tenían un riesgo 70% mayor.

La importancia de estos hallazgos radica en que cada uno de estos biomarcadores representa un proceso biológico diferente. Según Ridker, “los tres juntos indican por qué alguien está realmente en riesgo”, lo que sugiere que una evaluación más completa de estos marcadores podría mejorar significativamente la capacidad de prevenir y tratar las enfermedades cardíacas en sus primeras etapas.

Cuál es el papel de la lipoproteína (a) en el riesgo cardiovascular

La Lipoproteína (a) es un tipo de grasa en la sangre, que se identificó como un importante predictor del riesgo cardiovascular (Getty)

La Lipoproteína (a), o Lp(a), es un tipo de grasa en la sangre que ha sido menos estudiada en comparación con el colesterol LDL, pero que está ganando reconocimiento como un indicador clave del riesgo cardiovascular. A diferencia del colesterol LDL, los niveles de Lp(a) son en gran medida heredados y no responden de manera significativa a las intervenciones dietéticas o a la mayoría de las terapias estándar para reducir el colesterol.

La Lp(a) contribuye al riesgo de enfermedades cardíacas al promover la formación de placas en las arterias, un proceso conocido como aterosclerosis. Estas placas pueden bloquear el flujo sanguíneo y desencadenar eventos cardiovasculares graves como ataques cardíacos o derrames cerebrales. Debido a su origen genético, las personas con niveles elevados de Lp(a) pueden estar en riesgo incluso si no presentan otros factores de riesgo tradicionales, como la obesidad o la hipertensión.

El estudio liderado por Ridker destacó que la inclusión de la Lp(a) en las evaluaciones de riesgo cardiovascular podría identificar a individuos que, de otro modo, pasarían desapercibidos en las evaluaciones tradicionales basadas únicamente en el colesterol LDL. Esto subraya la necesidad de pruebas más completas que incluyan la medición de Lp(a), especialmente en individuos con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

La relación entre la inflamación y la Proteína C Reactiva

La PCR, un marcador de inflamación, revela la interacción entre la inflamación crónica y las enfermedades cardíacas (Imagen ilustrativa Infobae)

El segundo biomarcador destacado por la investigación es la Proteína C Reactiva (PCR), un indicador de inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica ha sido implicada en una serie de enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas. Según el doctor Ahmed A.K. Hasan, director del programa en el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, “el aumento de los niveles de inflamación puede interactuar con los lípidos para agravar los riesgos de enfermedad cardiovascular”.

La PCR es producida por el hígado en respuesta a la inflamación. En el contexto de las enfermedades cardíacas, niveles elevados de PCR indican que el cuerpo puede estar en un estado de inflamación crónica que contribuye al desarrollo y progresión de la aterosclerosis. Las células inmunitarias, en un intento por reparar el daño causado por la acumulación de colesterol en las arterias, pueden exacerbar la formación de placa, creando un ambiente hiperinflamatorio en el cual la placa puede romperse y causar un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

El estudio encontró que las mujeres con niveles elevados de PCR tenían un riesgo 70% mayor de sufrir un evento cardiovascular. Este hallazgo sugiere que la PCR podría ser un indicador clave del riesgo, especialmente en personas que no presentan factores de riesgo tradicionales.

¿Qué pasa con los hombres?

Aunque el estudio se centró en mujeres, los hallazgos también podrían aplicarse a la población masculina (Freepik)

Los resultados de esta investigación representan un avance significativo en la comprensión de cómo evaluar el riesgo de enfermedades cardíacas. Al incluir la medición de la Lp(a) y la PCR junto con el colesterol LDL, los médicos pueden obtener una imagen más completa del riesgo cardiovascular de una persona.

Aunque el estudio se centró exclusivamente en mujeres, los investigadores, liderados por Ridker sugieren que los hallazgos tienen una alta probabilidad de ser aplicables también a los hombres.

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, y los mecanismos biológicos que subyacen a estas afecciones no varían significativamente entre los géneros. Por lo tanto, los biomarcadores como la Lipoproteína (a) y la Proteína C Reactiva, que han demostrado ser predictores clave en mujeres, podrían desempeñar un papel igualmente crucial en la evaluación del riesgo cardiovascular en los hombres.

Además, la investigación abre la puerta a la posibilidad de implementar estrategias de prevención más eficaces y personalizadas para los hombres, quienes, al igual que las mujeres, pueden tener un alto riesgo de enfermedades cardíacas sin presentar los factores de riesgo tradicionales. Incorporar la medición de la Lp(a) y la PCR en las evaluaciones rutinarias podría permitir a los médicos identificar y tratar a hombres que, de otra manera, no serían detectados a través de métodos convencionales, mejorando así la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en ambos géneros.

Así, si bien el enfoque en las mujeres fue intencional, ya que históricamente han sido menos diagnosticadas y tratadas en relación con las enfermedades cardíacas, según los investigadores, este desequilibrio subraya la importancia de investigaciones como esta, que buscan mejorar la prevención y el tratamiento para todos los pacientes, independientemente de su género.

En conclusión, la incorporación de nuevos biomarcadores en la evaluación del riesgo cardíaco tiene el potencial de transformar la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Como lo expresó Ridker, “no se puede tratar lo que no se mide”, y estos nuevos indicadores ofrecen una oportunidad para intervenir de manera más efectiva y temprana, salvando vidas y mejorando la salud a largo plazo.