Vacaciones de invierno: cuidados para evitar los problemas de salud más frecuentes al viajar

Quienes viajen en auto a destinos de nieve, deben asesorarse sobre la necesidad de alquilar cadenas para conducir en algunas zonas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno son un freno necesario para recuperar energías de cara a lo que resta del año. Y si bien hay familias que prefieren quedarse en casa y evitar las aglomeraciones de gente características de estas dos semanas en los principales destinos turísticos, muchos eligen hacer una escapada para renovar el aire.

Sin embargo, irse de viaje -con niños sobre todo- implica no solo prever algunas cuestiones, sino estar preparado para todo tipo de imprevistos que puedan surgir.

Los recaudos que hay que tener antes de salir de viaje

Antes de iniciar el viaje, si esté es en auto, el primer paso es asegurarse que el vehículo esté en perfectas condiciones mecánicas, cuente con todos los elementos de seguridad (como matafuegos, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil) y tenga la documentación en regla.

Antes de salir a la ruta es necesario asegurarse que el auto esté en buenas condiciones desde lo mecánico y tener la documentación en regla (Imagen ilustrativa Infobae)

Luego, asegurarse de que el conductor descanse lo suficiente y desde ya evite el consumo de alcohol. Planificar el itinerario así como paradas en el trayecto hará que el recorrido sea más ameno para todos.

Asimismo, gran parte del territorio argentino atraviesa una ola polar desde hace varios días, y aunque el pronóstico indica que a fines de esta semana podrían mejorar las condiciones climáticas en varias regiones, en las zonas de alta montaña, especialmente las que tienen centros de esquí, seguirán cayendo nevadas abundantes con las que deberán convivir los turistas.

En ese sentido, conviene asesorarse al llegar al destino sobre la necesidad de alquilar cadenas para conducir en algunas zonas, así como estar atentos a las condiciones del clima a la hora de salir de excursión.

Los problemas de salud a los que hay que prestar atención

Durante los meses de otoño e invierno aumenta la circulación de virus respiratorios en el hemisferio sur (Imagen ilustrativa Infobae)

Acerca de las condiciones de salud que pueden afectar a las personas y podrían complicar las vacaciones, los especialistas instan a tener especial cuidado con:

Virus respiratorios

Consultado por Infobae, el médico clínico Ramiro Heredia (MN 117.882) del departamento de Medicina Interna del Hospital de Clínicas José de San Martín en Buenos Aires, explicó que “en regiones de clima templado como la Argentina, en épocas de otoño e invierno aumentan la circulación de distintos virus respiratorios que causan infecciones agudas”.

Entre los virus que más impactan están el virus de la gripe o influenza, el SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, el virus sincicial respiratorio -agente etiológico de infecciones respiratorias graves en niños pequeños y en adultos mayores- junto con otros virus como rinovirus, parainfluenza, etc.

Para prevenir estas enfermedades, Heredia recomendó “tener la vacunación al día, fundamentalmente la antigripal y la vacunación contra el COVID-19″, además de otras medidas que no deben perderse de vista en vacaciones, como “ventilar frecuentemente los ambientes, el lavado frecuente de manos -con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol-, si una persona está con síntomas respiratorios toser o estornudar en el pliegue del codo y si alguna persona tiene síntoma de infección respiratoria aguda, que trate de no compartir espacios comunes y eventualmente usar barbijo mientras este con síntomas para no contagiar”.

Los destinos de playa y mar son muy elegidos en las vacaciones de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diarrea del viajero

Muchas familias aprovechan los meses de frío en el hemisferio sur para viajar a destinos donde predomina el calor, como en muchos de Centroamérica. Según Heredia, “la diarrea del viajero es la patología aguda más frecuente en las personas que viajan, pudiendo afectar del 10 al 70% de esta población”.

Es aquella que se desarrolla durante, o dentro de los diez días de volver de un viaje de un lugar considerado como “de recursos limitados”. La mayoría de los microorganismos involucrados se transmiten por agua o comida contaminada.

Y tras destacar que “la producen distintos microorganismos, incluidos bacterias, virus y parásitos”, sostuvo que “las bacterias son la causa más frecuente de diarrea del viajero aguda”. Para el especialista, “la estrategia más importante para prevenir la diarrea del viajero es seleccionar con prudencia las comidas y las bebidas durante el viaje”.

Y enumeró las actividades relacionadas con un mayor riesgo de padecer diarrea del viajero:

Comprar comida en la calle.

Viajar a visitar amigos o parientes.

Hospedarse en lugares “all inclusive” (con todo incluido).

Viajar en estaciones cálidas y/o húmedas (por ejemplo, en verano).

Visitar lugares de clima tropical o subtropical.

Los recaudos que hay que tener antes de viajar en avión

Los viajes en avión suelen ser motivo de ansiedad en grandes y chicos por lo que anticiparse a todo lo que pueda pasar es de gran ayuda (EFE)

Tal como quedó en claro, viajar con niños representa retos especiales, porque rompe con la rutina familiar e impone nuevas exigencias. En el caso de un viaje en avión, que en general se planea con anticipación, es ideal hacerlos participar de los preparativos para ayudarlos a reducir la ansiedad, y por qué no, disipar algún temor.

Para el momento del viaje en sí mismo, los especialistas recomiendan tener en cuenta algunas consideraciones:

Llevar refrigerios y alimentos familiares. Esto es útil en caso de que las comidas se retrasen o no sean del agrado del niño. Las galletitas que suelen comer en casa, fruta, cereales e incluso queso en fetas son buenas opciones.

Incluir leche maternizada en el equipaje de mano. Para bebés en período de lactancia, el sitio MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, aconsejaron llevar a mano la leche que acostumbre a consumir el pequeño en caso de no tomar pecho.

Prevenir el barotrauma. Así se conoce al Así se conoce al dolor o molestia en los oídos que algunas personas sufren en los viajes en avión, puntualmente durante el ascenso y descenso debido a los cambios de presión que suceden en la cabina. Para evitarlo o disminuir sus síntomas, los especialistas recomiendan dar de mamar -o mamadera- a los bebés y niños pequeños aún en período de lactancia, y un chicle a los mayores. Asimismo, indicarles que simulen bostezar o deglutir también puede ser de ayuda.

Dormir hará que el viaje sea más ameno. El día antes de partir es aconsejable despertar a los niños más temprano que lo habitual o dejarlos quedarse despiertos hasta un poco más tarde para que tengan sueño durante el vuelo y se les haga más llevadero.