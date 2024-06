Extraen el riñón de cerdo trasplantado a una mujer

MIÉRCOLES, 5 de junio de 2024 (HealthDay News) -- A una mujer que fue la segunda persona en recibir un riñón de un cerdo modificado genéticamente se le ha extirpado el órgano trasplantado debido a complicaciones relacionadas con una bomba cardiaca que está usando, señalaron sus médicos.

Lisa Pisano, de 54 años, permanece hospitalizada y ha sido trasladada de nuevo a diálisis renal después de que le extrajeran el órgano trasplantado.

El órgano, trasplantado 47 días antes, no había sido rechazado por su cuerpo.

Sin embargo, Pisano está luchando contra la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca, y una bomba cardíaca que necesitaba para sobrevivir no proporcionó un suministro adecuado de sangre al nuevo riñón, dijeron al New York Times los médicos del Instituto de Trasplantes Langone de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

"Lisa está en condición estable, y su dispositivo de asistencia ventricular izquierda [bomba cardíaca] sigue funcionando", dijo el Dr. Robert Montgomery, quien dirige el Instituto. "Esperamos que Lisa regrese pronto a casa con su familia".

Le dijo al Times que "Lisa es una pionera y una heroína en el esfuerzo por crear una opción sostenible para las personas que esperan un trasplante de órganos".

Señalaron que Pisano es el primer paciente con una bomba cardíaca que se somete a algún tipo de trasplante de órganos. A los pacientes con insuficiencia renal a menudo no se les permite recibir estos dispositivos porque su riesgo de muerte es muy alto.

'Una vida mejor'

En abril, cuando se produjo el trasplante de riñón de cerdo, Pisano, oriunda de Nueva Jersey, estaba mirando hacia el final de sus días.

Tenía insuficiencia cardíaca y enfermedad renal en etapa terminal, pero varias afecciones médicas crónicas la habían excluido como candidata para trasplantes de corazón y riñón.

"Todo lo que quiero es la oportunidad de tener una vida mejor", dijo Pisano en un comunicado de prensa emitido para anunciar el trasplante. "Después de que me descartaron para un trasplante humano, me enteré de que no me quedaba mucho tiempo".

Pero Pisano tuvo una nueva oportunidad de vida, gracias a un trasplante combinado de la bomba cardíaca mecánica y un riñón de cerdo editado genéticamente.

Fue la primera vez que las dos tecnologías médicas muy diferentes se han realizado en un solo paciente, dijeron sus cirujanos.

No hay casos documentados de alguien con una bomba cardíaca mecánica que haya recibido un trasplante de órganos de ningún tipo, añadieron.

También fue el segundo trasplante conocido de un riñón de cerdo editado genéticamente en una persona viva, dijeron.

El primero ocurrió en marzo, cuando los médicos del Hospital General de Massachusetts colocaron un riñón de cerdo modificado genéticamente en Rick Slayman, de 62 años, de Weymouth, Massachusetts.

"Es increíble considerar los logros científicos que nos han llevado a salvar la vida de Lisa, y lo que nos estamos esforzando por hacer como sociedad para todos los que necesitan un órgano que salve vidas", dijo Montgomery.

Enfoque único

Casi 104,000 personas están en la lista de espera para un trasplante, incluidas más de 89,000 que esperan un riñón, dijeron los médicos en las notas de respaldo.

Alrededor de 808,000 personas en Estados Unidos tienen enfermedad renal en etapa terminal, pero solo unas 27,000 recibieron un trasplante el año pasado, añadieron.

Los cirujanos primero implantaron la bomba cardíaca en Pisano, y días después implantaron el riñón de cerdo editado genéticamente y la glándula timo del cerdo para ayudar a evitar el rechazo.

Sin la bomba cardíaca, la esperanza de vida de Pisano se habría medido en días o semanas, dijeron los investigadores.

Pero Pisano estaba atrapado en un Catch-22, ya que a los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente no se les permite obtener una bomba cardíaca.

"Sin la posibilidad de un trasplante de riñón, no habría sido elegible como candidata para [una bomba cardíaca], debido a la alta mortalidad en los pacientes en diálisis con bombas cardíacas", dijo el Dr. Nader Moazami, jefe de trasplantes cardiacos y pulmonares de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

"Este método único es la primera vez en el mundo que se realiza una cirugía [con bomba cardiaca] en un paciente de diálisis con un plan posterior para trasplantar un riñón", añadió Moazami en un comunicado de prensa de Langone de la NYU.

La bomba se implantó el 4 de abril y el trasplante de riñón de cerdo se produjo el 12 de abril.

"Solución a la escasez de órganos"

Pisano tenía altos niveles de anticuerpos dañinos que habrían atacado a cualquier riñón humano trasplantado, anotaron los médicos. Probablemente habría llevado años encontrar una coincidencia humana adecuada.

Pero Montgomery descubrió que un riñón de cerdo experimental editado genéticamente desarrollado por United Therapeutics Corp. no solo estaba disponible, sino que también era una buena opción para Pisano.

El riñón fue diseñado para bloquear un gen responsable de producir un azúcar conocido como alfa-gal. Estudios anteriores han demostrado que la eliminación de alfa-gal puede prevenir una reacción de anticuerpos que puede desencadenar el rechazo del riñón de cerdo.

Pisano también recibió la glándula timo del cerdo donante, que es responsable de educar el sistema inmunológico y reducirá aún más el riesgo de rechazo.

Otros órganos experimentales de cerdo editados genéticamente han incluido muchas alteraciones genéticas diferentes destinadas a evitar el rechazo, pero Montgomery cree que lo simple podría ser mejor.

"Al usar cerdos con una sola modificación genética, podemos comprender mejor el papel que un cambio estable clave en el genoma puede tener para hacer que el xenotrasplante sea una alternativa viable", dijo Montgomery.

"Dado que estos cerdos se pueden criar y no requieren clonación como las ediciones genéticas más complejas, esta es una solución sostenible y escalable para la escasez de órganos", agregó Montgomery. "Si queremos empezar a salvar más vidas rápidamente, usar menos modificaciones y medicamentos será la respuesta".

FUENTE: New York Times; NYU Langone Health, comunicado de prensa, 24 de abril de 2024