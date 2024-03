¿Desenamoramiento o diferencias irreconciliables? Las razones detrás de una separación

Las oportunidades no deben ser el resultado de la paz después de la crisis. Es frecuente que, cuando los ánimos se calman, las cosas se vean de otra manera y se vuelvan a acercar. Pero el problema no está resuelto, es solo una tregua.

No dejar que se instale este modelo de guerra/paz, tampoco que el sexo sirva para ese propósito. El sexo no debe usarse para redimir conflictos.

No creer que porque se explicaron las diferencias de criterios una vez es suficiente. Muchas veces se comunican cuestiones profundas en momentos que no pueden ser escuchadas.

No medir los resultados como si se sumaran puntos por haber tenido razón, tampoco sirven los reproches ni subestimar las acciones del otro. El vínculo amoroso no es una competencia ni una sumatoria de puntajes. La calidad del vínculo era el resultado de acciones conjuntas, de aprender a enfrentar la adversidad y festejar los logros. El objetivo no es ganar, es estar juntos por decisión y placer.