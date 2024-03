La resonancia magnética puede predecir quién responderá mejor al tratamiento de la esquizofrenia

"Existe una necesidad urgente de marcadores para identificar a quienes no responden al tratamiento en la esquizofrenia", dijeron los investigadores del estudio

(HealthDay News) -- Los escáneres cerebrales especializados podrían predecir con precisión si un paciente psicótico desarrollará esquizofrenia resistente al tratamiento, informan unos investigadores holandeses.

La exploración, llamada resonancia magnética sensible a la neuromelanina, o NM-MRI para abreviar, se centra en un pigmento cerebral llamado neuromelanina. Este pigmento puede proporcionar evidencia visual de una función saludable de la dopamina.

La dopamina es una hormona que forma parte del sistema de recompensa del cerebro. El exceso de dopamina puede conducir a la agresión y al mal control de los impulsos asociados con la psicosis.

Dirigidos por Marieke van der Plijm, investigadora postdoctoral de la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, los autores del estudio sugieren que la RMN-NM podría cambiar las reglas del juego.

"Hay una necesidad urgente de marcadores para identificar a los que no responden al tratamiento en la esquizofrenia en una etapa temprana y facilitar el inicio oportuno de la clozapina, el único antipsicótico con eficacia probada en los que no responden", escribieron en la edición del 13 de marzo de The American Journal of Psychiatry.

A diferencia de los pacientes que responden al tratamiento, aquellos con esquizofrenia resistente al tratamiento no muestran un aumento en la función de la dopamina. Los investigadores dijeron que eso sugiere que los niveles de neuromelanina, un punto de referencia de la función de la dopamina, podrían ser un marcador temprano de la resistencia al tratamiento.

El estudio incluyó a 62 pacientes de entre 18 y 35 años que tuvieron su primer episodio psicótico. Todos fueron diagnosticados en el espectro de la esquizofrenia. Estos pacientes se compararon con un grupo de control de 20 voluntarios sanos.

A todos los pacientes se les realizó una entrevista clínica, una prueba de CI y una RMN-RMN, y aquellos con psicosis recibieron tratamiento antipsicótico.

A los seis meses, se evaluó su respuesta al tratamiento. Aquellos que tenían síntomas moderados o altos en una de cinco áreas, incluyendo delirios, alucinaciones, posturas y pensamientos inusuales, después de dos ensayos de medicamentos antipsicóticos, se consideraron que no respondían.

También se consideraron no respondedores si no respondían o experimentaban efectos secundarios graves a un fármaco antipsicótico; o si se cambiaron a clozapina durante el seguimiento.

De los 62 pacientes, 47 fueron considerados respondedores.

En la RM-NM de referencia, los 15 que no respondieron tenían una señal significativamente más baja en una región del cerebro llamada sustancia negra. Es rico en neuronas dopaminérgicas y regula las emociones y los comportamientos de recompensa, entre otras cosas.

Basándose en la evidencia de la neuromelanina, los investigadores pudieron predecir con hasta un 68% de precisión qué pacientes responderían al tratamiento.

En 28 respondedores y nueve no respondedores que se sometieron a exploraciones de seguimiento, la señal de RMN-NM no cambió durante seis meses.

"Este estudio demuestra el potencial de la RMN-NM como un marcador no invasivo de resistencia al tratamiento en la esquizofrenia en una etapa temprana", concluyeron los autores. "Eventualmente, un modelo de predicción adecuado podría conducir a la identificación temprana de la resistencia al tratamiento en la esquizofrenia y, por lo tanto, reducir sustancialmente los retrasos en el tratamiento efectivo y mejorar los resultados".

