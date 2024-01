Europa se enfrenta a un brote de sarampión: que impacto puede tener en América Latina

El sarampión es una infección infantil causada por un virus. En una época, el sarampión fue bastante frecuente, pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna (Getty Images)

Europa está experimentando un “alarmante aumento” de los casos de sarampión, según advirtió la Organización Mundial de la Salud, con un incremento de más de 30 veces en toda la región durante el año pasado.

Te puede interesar: El Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica tras el caso de sarampión en Salta

En 2023 se registraron 42.200 casos de sarampión en 41 Estados, frente a los 941 casos notificados en todo 2022.

El aumento de los casos se ha acelerado en los últimos meses, y se espera que la tendencia al alza continúe si no se toman medidas urgentes en todo el mundo para evitar una mayor propagación.

Te puede interesar: Confirman en Salta un caso de sarampión en un bebé de 19 meses: cuáles son los síntomas

“La vacunación es la única manera de proteger a los niños de esta enfermedad potencialmente peligrosa. Se necesitan esfuerzos urgentes de vacunación para detener la transmisión y evitar una mayor propagación”, explicó el doctor Hans Henri Kluge, director regional de la OMS para Europa.

Uno de los países más afectados es el Reino Unido, que en 2017 había logrado la eliminación de la circulación endémica del virus que causa el sarampión. Pero Zsuzsanna Jakab, entonces directora regional de la OMS para Europa, había advertido que la cobertura de la vacunación sistemática estaba disminuyendo.

Europa está experimentando un "aumento alarmante" de los casos de sarampión, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un incremento de más de 30 veces en toda la región en 2023

Menos de dos años después, el Reino Unido perdió su estatus libre y hoy se encuentra en medio de una emergencia por sarampión. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) se ha visto obligada a declararla como un “incidente nacional” para señalar que se trata de un importante riesgo para la salud pública ya que es uno de los patógenos más contagiosos del mundo.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro). Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte.

Te puede interesar: Alarma por sarampión en Europa: los casos pasan de 940 a más de 42.000 en solo un año

En diálogo con Infobae, la doctora Daniela Hozbor, investigadora en inmunología y vacunas del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina comentó: “Cuando hay brotes de sarampión en cualquier región del mundo, hay que tenerlo presente porque estamos en la era de la globalización y puede propagarse a otras regiones fácilmente. Obliga a revisar las coberturas de vacunación”.

“Antes de la pandemia, ya había caído la inmunización contra el sarampión en América Latina y el Caribe. Con la crisis por la emergencia, la reducción fue mayor. Es necesario que las familias se ocupen de acompañar a los niños a recibir las dosis que les corresponden. Si hay brote de sarampión en Europa, los niños que no están vacunados hoy podrían ser susceptibles a contraer la infección en el futuro”, enfatizó Hozbor.

Cuál es la situación del Reino Unido

Cientos de niños han enfermado de sarampión en las últimas semanas en el Reino Unido. Las autoridades temen un brote creciente. Según las autoridades, 3,4 millones de menores de 16 años corren el riesgo de contraer el sarampión, y se están enviando cartas a los padres de los niños no vacunados.

Los síntomas del sarampión incluyen sarpullido, diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro). Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte (Getty)

Los médicos de cabecera están habilitando clínicas adicionales y los autobuses de vacunación se dirigen a las comunidades con bajos índices de vacunación.

La doctora Mariam Molokhia, Clinical Reader en Epidemiología y Atención Primaria del King’s College de Londres, consideró que “el sarampión es una enfermedad potencialmente grave, pero prevenible, y estamos asistiendo a un aumento de los brotes de la enfermedad en los lugares donde la tasa de vacunación triple viral puede ser baja”.

En tanto, el Profesor Stuart Neil, catedrático de Virología y Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres, comentó que por el momento se han notificado más de 200 casos de sarampión, en su mayoría niños de la región de West Midlands, una cifra muy superior a la que cabría esperar. Esto incluirá la transmisión sostenida en múltiples áreas, por lo que bien podría ser una subestimación considerable. Esto significa que veremos muchos más casos.

Por qué hay brote de sarampión

La desinformación sobre la vacuna, la falta de percepción sobre los riesgos del sarampión y los obstáculos para inmunizarse durante la emergencia sanitaria por la pandemia por el coronavirus favorecieron que las coberturas de inmunización hoy no sean óptimas en varios países (Getty)

Una combinación de diversos factores condujeron al desarrollo del brote de sarampión. En 1998, Andrew Wakefield hizo afirmaciones falsas sobre la vacuna triple viral. Fue expulsado del registro médico.

De acuerdo con la profesora Helen Bedford, catedrática de salud infantil del Instituto de Salud Infantil Great Ormond Street de la UCL, hubo niños que no fueron vacunados contra el sarampión en aquel momento por los temores que generaron las falsedades de Wakefield. Ahora esos niños ya son adultos, y pueden estar contribuyendo a la propagación del virus.

Otra razón del problema es que la aplicación de vacunas disminuyó de forma generalizada durante la pandemia, en parte por la reticencia a acudir al médico, sostuvo el profesor Neil.

Además existe una baja percepción del riesgo sobre la enfermedad por parte de los padres. “Debido al éxito del programa de vacunación del Reino Unido, muchos padres no conocen de primera mano el sarampión —comentó David Elliman, pediatra del hospital londinense Great Ormond Street—. Sería una gran tragedia que tuviéramos que aprender de las tristes muertes de niños, antes de que la enfermedad se tome en serio”.

Antes de que comenzara la vacunación masiva en 1980, el sarampión mataba a 2,6 millones de personas al año en todo el mundo.

Cómo se manifiesta el sarampión

El sarpullido que genera el sarampión aparece primero en el rostro de los afectados (Getty Images)

Los síntomas suelen ser fiebre alta, rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, y erupción generalizada en todo el cuerpo.

Cómo es el sarpullido del sarampión

El sarpullido consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido aparece primero en el rostro.

Cómo se contagia el sarampión

Puede transmitirse a través de la tos y los estornudos. Las otras personas se pueden infectar si respiran el aire contaminado o tocan una superficie contaminada y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Los animales no contraen ni propagan el sarampión. El virus puede vivir hasta dos horas en el aire, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

Qué ocurre con el sarampión en las Américas

La Región de las Américas certificó la eliminación de la circulación endémica del virus del sarampión en el año 2016, siendo la primera y única región en lograr este objetivo.

En el 2020, el número de casos confirmados de sarampión disminuyó en 2,7 veces en comparación con el 2019, pero se notificaron brotes en Argentina y México, según la Organización Panamericana de la Salud. Entre el 2020 y el 2022, continuó circulación endémica del virus del sarampión en Brasil.

En 2021, se notificaron 730 casos confirmados de sarampión en la región: Brasil (676), Guayana Francesa (5) y Estados Unidos (49). los casos notificados en la Guayana Francesa tuvieron antecedente de viaje a Brasil.

En 2023 hubo casos de sarampión en Canadá, Chile y los Estados Unidos. Recientemente se registró un caso en Salta, Argentina (Getty)

En 2022 se confirmaron 167 casos, reportados en Argentina (2), Brasil (49), Canadá (3), Ecuador (1), Paraguay (1), Estados Unidos (118).

El 2023 se caracterizó por ser el año con menos número de casos notificados de sarampión en las Américas. Canadá reportó 8 casos confirmados, 1 caso en Chile y 29 en los Estados Unidos. En octubre pasado, la OPS instó a las autoridades de la región a fortalecer la vacunación contra el sarampión por el riesgo de brotes.

En países como la Argentina, la cobertura aún no es óptima. Días atrás, como informó Infobae el 19 de enero, el Ministerio de Salud de Salta confirmó un caso de sarampión en un niño de 19 meses de edad. Según señalaron desde la cartera sanitaria, el menor no había sido vacunado. Asimismo, indicaron que “el caso no cuenta con antecedentes de viaje y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio de los síntomas”.