Cuál es la fruta que ayuda a proteger la salud cardiovascular

Su textura cremosa y sabor suave la hacen versátil para combinarse con diferentes ingredientes como tomates, lechugas, cítricos y granos (Imagen ilustrativa Infobae)

La palta, también conocida como aguacate, es el fruto del palto o aguacatero, un árbol perteneciente a la familia Lauraceae. Tiene forma de pera y en su interior alberga una semilla grande. Es apreciada por su alto contenido nutricional, incluyendo grasas saludables como los ácidos grasos monoinsaturados, vitaminas (E, C, y varias del complejo B), minerales como el potasio y el magnesio, y fibra, según describe el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Es un ingrediente popular en ensaladas y es especialmente apreciada durante el verano por su textura cremosa y sabor suave que complementa bien con ingredientes frescos de estación. Es común combinarla con tomate, lechuga, cebolla, pepino, cítricos y diversos aliños. Aunque, no solo es la preferida por su versatilidad, sino que también presenta beneficios para cuidar la salud del corazón, de acuerdo con diversas investigaciones.

Una revisión sistemática de estudios, que se publicó en la revista científica Cureus, concluyó que individuos que incluyeron palta o aguacate en su régimen alimenticio mostraron una disminución del colesterol total (CT) en comparación con quienes mantuvieron su alimentación cotidiana o adoptaron un menú bajo en lípidos.

Para el colesterol LDL, los participantes que consumieron palta presentaron cifras inferiores respecto al control en ambos contextos dietéticos. Según estos datos, integrar este alimento en la dieta emerge como una medida positiva para individuos interesados en controlar su perfil lipídico y favorecer el bienestar cardíaco.

Aunque la inclusión de este fruto se vinculó con la disminución del LDL, no se observó un impacto notable en los triglicéridos (TG) o la glucosa en reposo nutricional. La presión arterial sistólica apenas se vio afectada por este cambio en la alimentación. Por eso, los autores señalaron que es importante más investigaciones para identificar más beneficios de una dieta de aguacate.

De la misma forma, un metaanálisis difundido en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics también concluyó que integrar el aguacate en la dieta podría favorecer la reducción del colesterol total (CT) y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en personas que ya presentan un nivel alto de LDL-C, sin provocar un incremento en el peso.

No obstante, los autores se mostraron interesados en realizar más estudios para esclarecer más aspectos del impacto del consumo de la palta sobre el sistema cardiometabólico. Dichas investigaciones deben tomar en cuenta el estado de salud de las personas analizadas, particularmente de aquellos con mayor riesgo, como los individuos con hipercolesterolemia.

La ensalada de palta puede ser una excelente opción para los deportistas, ya que proporciona nutrientes esenciales que apoyan el rendimiento físico (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, un estudio, que se publicó en el Journal of the American Heart Association y fue realizado a residentes en Estados Unidos, encontró que una mayor ingesta de aguacates se vincula con un riesgo significativamente menor de enfermedades cardiovasculares (CVD) y enfermedad coronaria del corazón (CHD).

Una revisión publicada por Nutrients concluyó que el consumo de aguacate Hass, una variedad de la palta, mejora la salud cardiovascular por medio de mejores perfiles de lípidos y optimización del flujo sanguíneo en el endotelio y además, permiten que el peso y la composición corporal sean más saludables

Los investigadores consideraron que se requiere la realización de ensayos clínicos de mayor envergadura y duración para clarificar su impacto sobre el manejo de los niveles de azúcar en sangre y la insulina, tanto en personas sanas como en aquellas diagnosticadas con diabetes tipo 2.

Es un ingrediente popular en ensaladas y es especialmente apreciada durante el verano por su textura cremosa y sabor suave. Varios estudios han probado sus beneficios para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios de ingerir palta

Salud intestinal

Una investigación difundida en The Journal of Nutritition encontró que la ingesta regular de aguacate durante un lapso de 12 semanas puede inducir cambios beneficiosos en la microbiota intestinal de adultos con sobrepeso y obesidad. Además, se constató una reducción en las reservas de ácidos biliares fecales.

Los investigadores encontraron conexiones entre las bacterias fecales y varios biomarcadores asociados con el metabolismo. Los resultados sugieren que incorporar este alimento en la dieta podría ser una estrategia útil para mejorar la salud gastrointestinal y metabólica en la población adulta que sufre de sobrepeso u obesidad, una condición que va en aumento a nivel global.

Función cognitiva

Una investigación, que fue publicada en Frontiers Nutrition, examinó cómo el consumo de aguacate se relaciona con la función cognitiva entre los adultos mayores en Estados Unidos. El estudio encontró una correlación entre la ingesta de palta y una mejora significativa en las pruebas de memoria entre los participantes.

La ensalada de palta frecuentemente se consume como platillo de entrada en la gastronomía peruana (Imagen ilustrativa Infobae)

Peso saludable

Además, otro estudio difundido por The Journal of Nutrititon, encontró que el consumo regular de palta está vinculado a moderar el aumento de peso en adultos con índice de masa corporal normal a lo largo del tiempo en un grupo enfocado en la salud. Las personas que comen más aguacate tienen menos posibilidades de padecer sobrepeso u obesidad, aunque este efecto puede variar según el índice de masa corporal que tenían al inicio.

Aunque los cambios de peso asociados a la ingesta de este alimento no son grandes a nivel individual, podrían tener implicancias importantes en la salud pública cuando se observan en el conjunto de la población a largo plazo.