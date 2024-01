El puré de manzana contaminado con plomo puede contener otra toxina, el cromo

LUNES, 8 de enero de 2024 (HealthDay News) -- Las bolsas de puré de manzana que están siendo retiradas del mercado e investigadas por niveles tóxicos de plomo también podrían contener otra toxina, el cromo, según una actualización publicada el viernes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Te puede interesar: Los desfibriladores son obligatorios en algunos gimnasios y estadios, ¿por qué no hay más personas usándolos?

Los productos retirados del mercado son las bolsitas de puré de manzana con sabor a canela de las marcas WanaBana, Weis y Schnucks. Todos fueron fabricados por AustroFoods en una instalación en Ecuador que actualmente está bajo inspección de la FDA. Los altos niveles de plomo parecen estar relacionados con la canela utilizada en la compota de manzana que fue suministrada por otra compañía, Negasmart, dijo la FDA.

Se han reportado al menos 287 casos confirmados, probables y sospechosos de envenenamiento por plomo vinculados con bolsas de puré de frutas contaminadas en 37 estados, según la última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Te puede interesar: La detección por tomografía computada de cáncer de pulmón puede salvar vidas, pero un estudio encontró desventajas

Ahora el cromo ha surgido como otra posible toxina.

"Después de un análisis adicional tanto de los productos de manzana con canela retirados como de la canela recolectada del fabricante en Ecuador, la FDA ha determinado que, además de plomo, la canela y los productos retirados también contenían un alto nivel de cromo", anunció la FDA en su actualización del viernes.

Te puede interesar: Cuáles son los siete datos claves del glaucoma, según los expertos

El cromo es un elemento natural que se presenta en varias formas. Según los CDC, el cromo III es un nutriente esencial, mientras que se sabe que el cromo VI causa cáncer.

Sin embargo, en este momento, la FDA "no pudo determinar definitivamente la forma de cromo en la muestra de puré de manzana y canela", dijo la agencia.

En cualquier caso, "las personas que comieron productos retirados del mercado, sobre todo si tenían niveles elevados de plomo en la sangre, podrían haber estado expuestas al cromo y deben informar a su proveedor de atención médica para que puedan monitorizar la salud y proporcionar una atención de apoyo, según sea necesario", dijo la FDA.

Investigación en curso

Mientras tanto, continúa la investigación sobre los casos de envenenamiento por plomo en Estados Unidos vinculados a las bolsas de puré de manzana.

La edad media de los casos en la investigación "es de casi 2 años", dijo un portavoz de los CDC a CBS News, aunque se han recibido informes de niños de hasta 9 años.

Los funcionarios federales han instado a los departamentos de salud estatales a buscar casos de envenenamiento por plomo, que podrían pasar desapercibidos si los niños que comieron puré de manzana contaminado con plomo no se someten a análisis de sangre de su médico para detectar el metal tóxico.

AustroFoods dijo el mes pasado que reembolsará a los clientes hasta 150 dólares por las pruebas de plomo.

A principios de diciembre, la FDA dijo que se descubrió que las bolsas de puré de frutas contaminadas contenían niveles de plomo tóxico que eran 2,000 veces más altos que los estándares propuestos.

Las pruebas realizadas en una instalación ecuatoriana administrada por Austrofoods encontraron que la canela suministrada a la planta por otra compañía, Negasmart, contenía "niveles extremadamente altos de contaminación por plomo, 5110 partes por millón (ppm) y 2270 ppm", dijo la FDA en su actualización.

Para ponerlo en contexto, un organismo internacional encargado de establecer límites de plomo en las especias de origen corteza, como la canela, "está considerando adoptar un nivel máximo de 2.5 ppm de plomo en las especias de corteza", dijo la FDA.

"Acto intencionado"

En declaraciones a Politico a principios de diciembre, una fuente de la FDA dijo que la canela utilizada en la compota de manzana retirada del mercado podría haber sido contaminada deliberadamente.

"Todavía estamos en medio de nuestra investigación", dijo Jim Jones, comisionado adjunto de la FDA para alimentos humanos, a Politico. "Pero hasta ahora, todas las señales que estamos recibiendo conducen a un acto intencional por parte de alguien en la cadena de suministro y estamos tratando de resolverlo".

"Mi instinto es que no pensaron que este producto iba a terminar en un país con un proceso regulatorio sólido", dijo Jones. "Pensaron que iba a terminar en lugares que no tenían la capacidad de detectar algo como esto".

Según Politico, la FDA sospecha que la adulteración deliberada de la canela incluida en los productos de puré de manzana fue "motivada económicamente".

La FDA dijo que Negasmart, la fuente de la canela contaminada, ahora está operando bajo un "proceso de sanciones administrativas ecuatorianas".

Jones le dijo a Politico que la adulteración de alimentos fuera de los Estados Unidos "siempre va a ser difícil de detener por completo, si alguien tiene la intención de hacer algo como esto a propósito".

Un portavoz de la FDA también le dijo a Politico: "Tenemos autoridad limitada sobre los proveedores de ingredientes extranjeros que no envían directamente el producto a los EE. UU. porque sus alimentos se someten a una mayor fabricación/procesamiento antes de la exportación".

Aun así, dijo, "vamos a perseguir esos datos y encontrar a quien sea responsable y hacer que rinda cuentas".

Consejos para los padres

Hasta ahora, el análisis de muestras de bolsas de puré de frutas WanaBana, Weis y Schnucks que no contienen canela y no forman parte del retiro no han mostrado niveles elevados de plomo.

En su alerta inicial sobre el retiro emitido a fines de octubre, la FDA dijo que cuatro niños en Carolina del Norte fueron los primeros en tener altos niveles de plomo en la sangre que estaban relacionados con los productos WanaBana.

Por ley, los fabricantes de alimentos tienen la responsabilidad de prevenir los peligros químicos cuando sea necesario, anotó la FDA. Esto incluye medidas para reducir o eliminar la presencia de plomo en sus productos.

La FDA ha advertido a las familias que no coman ni sirvan estos productos y los alienta a tirar las bolsas o devolverlas a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso.

Los cuidadores deben llevar a los niños que puedan haber comido estos productos a que se sometan a análisis de sangre para comprobar la exposición al plomo, añadieron los CDC.

El plomo es tóxico para los humanos, particularmente para los niños, y no existe un nivel seguro de exposición, dicen los CDC . La exposición puede causar retrasos en el desarrollo de los niños. Los síntomas iniciales de la intoxicación por plomo pueden incluir dolores de cabeza, estómago y músculos, vómitos, anemia, irritabilidad, fatiga y pérdida de peso.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener más información sobre los peligros de la exposición al plomo.

FUENTES: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., alerta de salud, 29 de diciembre de 2023; Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., alertas de salud, 5 de enero de 2024, 26 de diciembre y 17 de noviembre de 2023; Político; Noticias de CBS