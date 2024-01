Revisión: La citisina es eficaz para dejar de fumar frente a placebo

MARTES, 2 de enero de 2024 (HealthDay News) -- La citisina aumenta las probabilidades de dejar de fumar con éxito, en comparación con el placebo, según una revisión publicada en la edición en línea del 31 de diciembre de la revista Addiction.

Omar De Santi, del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Buenos Aires, Argentina, y sus colegas revisaron la eficacia y seguridad de la citisina para dejar de fumar. Se incluyeron doce ensayos controlados aleatorizados (ECA) realizados en centros de salud de cualquier nivel y con fumadores de cualquier edad o sexo.

Los investigadores encontraron que ocho ECA (con 5.922 pacientes) compararon la citisina con el placebo a la dosis estándar; El cociente de riesgo fue de 2,25 para los 2.996 que tomaron citisina. Hubo una asociación directa entre una mayor intensidad de la terapia conductual y los hallazgos de eficacia (evidencia de calidad moderada). En ensayos realizados en países de ingresos bajos y medianos, no se evidenció la eficacia confirmada de la citisina. El número necesario para tratar se estimó en 11. La eficacia de la citisina se comparó con la terapia de reemplazo de nicotina en dos ensayos; La combinación de ambos estudios arrojó resultados modestos a favor de la citisina. No se observó un beneficio claro para la citisina en tres ensayos que compararon la citisina con la vareniclina. El cociente de riesgos fue de 1,24 en los metanálisis de todos los eventos adversos no graves en el grupo de citisina versus los grupos de placebo.

"Más investigaciones sobre la citisina deberían considerar completamente la evaluación de la rentabilidad y las evaluaciones económicas de las intervenciones comunitarias para la dependencia del tabaco", escriben los autores.

