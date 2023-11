Nuevo dispositivo puede evaluar marcadores para las enfermedades de Parkinson y Alzheimer

Puntos claveUn dispositivo experimental inalámbrico y no invasivo podría un día utilizar saliva u orina para realizar pruebas de detección de enfermedades de Alzheimer y Parkinson

El dispositivo utiliza un biochip avanzado para detectar proteínas vinculadas a las dos enfermedades neurodegenerativas

Si las pruebas salen bien, los investigadores esperan tener el dispositivo en el mercado en aproximadamente un año

VIERNES, 17 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Un dispositivo inalámbrico y no invasivo ha mostrado promesa en la detección de biomarcadores de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson.Los investigadores dijeron que el dispositivo utiliza detección eléctrica para identificar proteínas asociadas con el Alzheimer (beta amiloide y tau) y el Parkinson (alfa sinucleína) en saliva y orina.'Este sistema de diagnóstico portátil permitiría realizar pruebas en el hogar y en el punto de atención, como clínicas y hogares de ancianos, para enfermedades neurodegenerativas a nivel mundial', dijo el co-investigador Ratnesh Lal, profesor en la Escuela de Ingeniería Jacobs de la Universidad de California-San Diego, en un comunicado de prensa de la universidad.El dispositivo contiene un chip con un transistor de alta sensibilidad que utiliza ADN para detectar proteínas beta amiloide, tau o sinucleína, dijeron los investigadores.Lal dijo que la detección eléctrica es más fácil de implementar y más precisa que la detección química. También quería crear un dispositivo que pudiera transmitir los resultados de las pruebas de forma inalámbrica a un portátil o teléfono inteligente.Las pruebas en proteínas derivadas de cerebros de pacientes fallecidos con Alzheimer y Parkinson mostraron que los biosensores fueron capaces de detectar biomarcadores específicos para ambas condiciones con gran precisión, a la par con los métodos existentes, muestran los hallazgos.El dispositivo también funciona bien incluso cuando las muestras contienen otros tipos de proteínas, dijeron los investigadores. Debido a que funciona en concentraciones extremadamente bajas, solo se necesitan muestras pequeñas, agregaron.Las proteínas tau resultaron más difíciles de detectar, pero el dispositivo puede combinar resultados de los tres biomarcadores para llegar a un resultado general confiable, encontró el estudio.La UC San Diego ha licenciado la tecnología a una empresa emergente de biotecnología llamada Ampera Life. Lal es el presidente de la empresa, pero no recibe apoyo financiero para su investigación de la compañía.Los investigadores planean probar próximamente sangre y líquido cefalorraquídeo con el dispositivo, antes de proceder a muestras de saliva y orina. Las pruebas se llevarían a cabo en entornos hospitalarios y hogares de ancianos.Si esas pruebas van bien, Ampera Life planea buscar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para el dispositivo en los próximos cinco a seis meses. El objetivo es tener el dispositivo en el mercado en un año.Los hallazgos fueron publicados el 13 de noviembre en Proceedings of the National Academy of Sciences.Más informaciónLa Asociación de Alzheimer tiene más sobre la enfermedad de Alzheimer.FUENTE: Universidad de California-San Diego, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2023

Qué significa para tiEste nuevo dispositivo podría ayudar a los médicos a detectar y seguir casos de enfermedades de Alzheimer y Parkinson.