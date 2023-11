El uso de melatonina se dispara entre los niños de EE. UU.

Palabras claveEl número de niños que toman melatonina se ha disparado, encuentra un nuevo estudio

Casi uno de cada cinco niños de entre 5 y 13 años tomó melatonina el mes previo

Investigadores dijeron que la melatonina podría influir en el momento de la pubertad y representar un riesgo de sobredosis

MIÉRCOLES, 15 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Números récord de niños y preadolescentes toman ahora melatonina para dormir, lo que podría ser perjudicial para su desarrollo, advierte un nuevo estudio.Casi uno de cada cinco niños en edad escolar toman melatonina para ayudarlos a descansar, a menudo con la ayuda de sus padres, informaron los investigadores en la edición del 13 de noviembre de la revista JAMA Pediatrics.Pero los datos sobre la seguridad y eficacia de la melatonina son escasos, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. no regula mucho estos suplementos, dicen los investigadores."Esperamos que este artículo aumente la conciencia de los padres y clínicos, y suene la alarma para la comunidad científica", dijo la autora principal del estudio, Lauren Hartstein, becaria postdoctoral en el Laboratorio de Sueño y Desarrollo de la Universidad de Colorado Boulder."No estamos diciendo que la melatonina sea necesariamente dañina para los niños", agregó Hartstein en un comunicado de prensa de la universidad. "Pero se necesita mucha más investigación antes de poder afirmar con confianza que es seguro que los niños la tomen a largo plazo".La glándula pineal humana produce naturalmente melatonina, para señalar al cuerpo que es hora de dormir y regular el ciclo de sueño circadiano de 24 horas.Muchos países clasifican la melatonina como un medicamento que está disponible solo con receta, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.Pero en Estados Unidos, la melatonina está disponible sin receta como un suplemento dietético, cada vez más disponible en gomitas aptas para niños.Solo un poco más del 1% de los padres estadounidenses informaron en 2018 que sus hijos usaban melatonina, pero Hartstein y sus colegas notaron que en 2022 más padres dijeron que su hijo sano estaba tomando regularmente melatonina.Para tener una idea de cuántos niños toman ahora el suplemento, los investigadores encuestaron a unos 1000 padres en la primera mitad de 2023.Lo que encontraron fue sorprendente:

Casi el 19% de los niños de 5 a 9 años habían tomado melatonina en los últimos 30 días, y más del 19% de los preadolescentes de 10 a 13 años tambiénCasi el 6% de los niños en edad preescolar de 1 a 4 años habían usado melatonina en el mes anterior.Los niños en edad preescolar que usaban melatonina la habían estado tomando durante un promedio de un año, mientras que los niños en edad escolar y los preadolescentes la habían estado usando en promedio durante 18 y 21 meses, respectivamente.Cuanto mayor es el niño, mayor es la dosis, con niños en edad preescolar tomando entre 0.25 miligramos (mg) a 2 mg y preadolescentes tomando hasta 10 mg.El problema es que las gomitas de melatonina contienen cantidades variables de la hormona, dijeron los investigadores.

Aproximadamente 22 de las 25 gomitas de melatonina analizadas en un estudio de abril contenían cantidades diferentes de la hormona a las indicadas en la etiqueta. Una tenía más de tres veces la cantidad señalada en la etiqueta, mientras que otra no tenía nada en absolutoAdemás, algunos suplementos de melatonina contenían otras sustancias, como serotonina."Los padres podrían no saber realmente lo que están administrando a sus hijos cuando dan estos suplementos", dijo Hartstein.Los científicos han expresado preocupación de que la melatonina administrada a niños en desarrollo podría influir en el momento del inicio de la pubertad.Las gomitas también se ven y saben como caramelos, aumentando el riesgo de una sobredosis de melatonina en los niños.Los informes de ingestión de melatonina a los centros de control de envenenamientos aumentaron un 530% de 2012 a 2021, señalaron los autores, ocurriendo principalmente entre niños menores de 5 años.Más del 94% fueron sobredosis no intencionadas, y afortunadamente el 85% fueron asintomáticas, agregaron los investigadores.Cuando se usa bajo la supervisión de un experto en salud, la melatonina puede ser una ayuda útil a corto plazo, particularmente en niños con autismo o un problema grave de sueño, dijo la co-investigadora Julie Boergers, psicóloga y especialista en sueño pediátrico en el Hospital de Rhode Island y la Escuela Médica Alpert de la Universidad de Brown."Pero casi nunca es un tratamiento de primera línea", dijo Boergers, señalando que a menudo recomienda a las familias usar melatonina solo temporalmente. "Aunque generalmente es bien tolerada, siempre que estamos usando cualquier tipo de medicamento o suplemento en un cuerpo joven y en desarrollo queremos ejercer precaución".Boergers dijo que ha escuchado de padres que la melatonina a menudo funciona bien al principio, pero con el tiempo los niños podrían necesitar dosis más altas para lograr el mismo efecto.Dar melatonina a los niños también envía el mensaje de que si tienes problemas para dormir, una pastilla es la respuesta, señalaron los investigadores."Si tantos niños están tomando melatonina, eso sugiere que hay muchos problemas subyacentes de sueño que deben ser abordados", dijo Hartstein. "Abordar el síntoma no necesariamente aborda la causa".Más informaciónLa Escuela de Medicina de Harvard tiene más información sobre la melatonina y los niños.FUENTE: Universidad de Colorado Boulder, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2023

Lo que significa para tiLos padres deben hablar sobre el uso de la melatonina con el pediatra de sus hijos o médico familiar antes de proporcionar el suplemento a los niños.